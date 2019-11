Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, il pianeta Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe regalare delle ghiotte occasioni ai nativi del segno. Ariete sarà influenzato da tale movimento astrale, e malgrado qualche piccola baruffa amorosa, dovuta dall'opposizione di Marte rispetto al segno della Bilancia, l'ambito sentimentale sarà piuttosto positivo. Vergine avrà la saggezza necessaria per riuscire a prendersi di cura di una relazione con un amico, mentre Leone cercherà di portare avanti la propria carriera professionale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 6 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 novembre 2019 segno per segno

Ariete: Giove positivo nel segno del Sagittario, vi dona un temperamento piuttosto allegro. Ciononostante, in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione, dovuta all'opposizione di Marte nel segno della Bilancia.

Voi cercate di mantenere un atteggiamento equilibrato. I single inizieranno a dare segni d’insofferenza per una frequentazione che non va bene. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a concludere un progetto lavorativo con parsimonia e puntualità, dimostrando al vostro capo quanto valete. Voto - 7,5

Toro: l'uscita della Luna dalla sua orbita negativa, permetterà ai nativi del segno di godersi appieno la giornata di mercoledì.

Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi un breve periodo di vacanza. In ambito sentimentale, Plutone in ottima posizione vi permette di dare del vostro meglio, specie se siete nati alla fine di maggio. I single cercheranno di approfondire meglio un'amicizia iniziata da poco. Voto - 7,5

Gemelli: Marte nel segno della Bilancia, vi darà la grinta necessaria per affrontare una lunga giornata di lavoro, rendendovi inoltre più socievoli e amabili.

Proprio in amore, potrete riuscire a esprimere in modo vibrante i vostri sentimenti alla persona amata. Ne beneficerà molto l'affiatamento di coppia. Se siete single, dovrete capire se vale la pena approfondire una relazione. Efficienti sul posto di lavoro, ci saranno tante mansioni da svolgere. Ciononostante la situazione sarà a vostro vantaggio, e terminare i vari incarichi non sarà un problema.

Voto - 8

Cancro: Sole e Mercurio stazionari nel segno dello Scorpione, vi saranno di grande aiuto, influenzando positivamente la vostra giornata di mercoledì. Inoltre, Nettuno nel segno dei Pesci, vi darà le armi giuste per rendere appagante ogni momento con la persona amata. I single cercheranno di risolvere alcuni aspetti dell'ambito familiare. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di agire con astuzia, aguzzando l'ingegno e portando a termine solo gli affari giusti. Voto - 8

Leone: Venere in armonia con il vostro segno zodiacale, vi prepara una giornata abbastanza gioiosa e positiva. Avete in pentola rapporti che stanno a bollire, siete in attesa di alcune sollecitazioni e risposte che vengono dall’esterno, ma il vostro cuore vi dice di non stare in ansia. Se siete single state attendendo una notizia che forse non arriverà mai. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di dare una svolta alla vostra carriera professionale. Ciononostante saranno richiesti tanti sacrifici. Voto - 7,5

Vergine: un quadro dei transiti planetari piuttosto positivo per i nativi del segno durante la giornata di mercoledì, a cominciare da Saturno nel segno del Capricorno, che influenzerà maggiormente la sfera sentimentale, concedendovi momenti di crescita insieme alla vostra anima gemella. I single avranno modo di occuparsi delle proprie amicizie, in particolare preferiranno prendersi cura della relazione con un amico. Al lavoro, riuscirete ad essere brillanti, grazie ad un'ottima gestione del vostro tempo, riuscendo a trovarne anche per riposarvi un po’. Voto - 8,5

Bilancia: Marte in congiunzione al vostro segno, renderà molto leggera la vostra giornata. A partire dall'ambito sentimentale, dove per una volta non sarete costretti ad affrontare dei problemi di coppia, ma solo a godervi la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda i single, qualche contrattempo potrebbe mettere in crisi una potenziale relazione. Dovrete spiegare le cose come stanno realmente e basarvi maggiormente sulla fiducia. In ambito lavorativo, non mancheranno le soddisfazioni e le occasioni per migliorare la situazione attuale. Voto - 8

Scorpione: giornata di mercoledì ricca di soddisfazioni soprattutto in ambito familiare. Saprete prendervi cura dei vostri cari, eliminando quei momenti negativi che portano solo problemi. Le relazioni di lunga data saranno particolarmente romantiche, grazie ad una splendida Luna, accompagnata dal Sole in quadratura al vostro segno. Se siete single non abbiate paura di farvi avanti, senza essere troppo avventati. Al lavoro saranno favorite le collaborazioni con i colleghi, specie se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Sagittario: Venere in congiunzione al vostro segno vi rende affascinanti, e regalerà soprattutto ai single situazioni a loro favorevoli per riuscire a conquistare finalmente la propria anima gemella. Le relazioni di lunga data avranno modo di consolidare e far crescere il loro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, Giove protegge i vostri progetti, ragion per cui non abbiate paura di azzardare qualcosa di nuovo. Voto - 8,5

Capricorno: Urano splendente dalle vostre parti, vi rende in ottima forma, e vi aiuterà soprattutto se svolgete un lavoro di tipo fisico. Saprete ben gestire i vostri incarichi, grazie anche alla fiducia che il vostro capo vi concede. Per quanto riguarda l'amore, Nettuno vi spalleggia, e riuscirete a trovare il modo più confacente per agire, adattandovi alle esigenze della persona amata, specie se appartenete alla seconda decade. I single avranno l'occasione di vivere un momento unico della propria vita. Voto - 9

Acquario: qualche cambiamento di tipo astrologico, potrebbe portare qualche ostacolo in più da superare durante la giornata di mercoledì. Fortunatamente, anche se in amore ci saranno delle incomprensioni, Venere saprà come tirarvi fuori dai guai, soprattutto se siete nati alla fine del mese di gennaio. Se siete single, non limitatevi soltanto a desiderare, uscite fuori e inseguite i vostri sogni. Sul posto di lavoro, cercate di non ascoltare alcune voci negative nei vostri confronti. Fate ciò che sapete fare meglio, senza preoccuparvi troppo del giudizio altrui. Voto - 8

Pesci: giornata positiva grazie al passaggio di Nettuno nel vostro segno, che favorisce maggiormente gli incontri e le amicizie. Se siete single approfittate del momento. Le coppie di lunga data invece, saranno travolti da una ventata di freschezza che permetterà loro di guardare avanti senza troppi dubbi ed incertezze. Sul fronte lavorativo, se siete stufi della solita routine, potreste inventarvi qualcosa di particolare per renderla più eccitante, ovviamente senza lasciare indietro i vostri incarichi. Voto - 8