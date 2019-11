Durante la giornata di sabato 16 novembre, la Luna transiterà da Gemelli in Cancro, regalando loro una giornata da dedicare all'amore di coppia, mentre Toro cercherà di mantenere un certo autocontrollo per valorizzare i propri sentimenti. Scorpione sarà particolarmente concentrato in ambito lavorativo, mentre Pesci avrà l'occasione di respirare un clima piuttosto allegro, sia in casa che sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 16 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 16 novembre 2019 segno per segno

Ariete: avrete modo di schiarirvi le idee riguardo ad alcuni punti della vostra relazione di coppia, grazie agli influssi di Plutone. La vostra mente sarà più sgombra da turbamenti emotivi o equivoci che hanno inciso nella vostra relazione di coppia dei giorni scorsi. Recuperate l’armonia con la vostra dolce metà facendo qualcosa di speciale.

Si apre un periodo sereno anche per i single, caratterizzato da incontri fortunati, soprattutto per chi è a caccia di nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, avrete una grande cura per i dettagli che sbagliare sarà dunque impossibile. Voto - 8

Toro: cercate di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi.

I single dovranno cercare di tenere a bada i sentimenti se non vogliono rischiare di rovinare tutto. In ambito lavorativo, non vi lasciate coinvolgere in progetti impulsivi di alleanze e società, che, già da subito capite che sono piuttosto fumosi. Meglio non seguire sogni troppo ambiziosi e portare avanti solo progetti lavorativi che vi garantiranno un buon margine di guadagno. Voto - 7

Gemelli: giornata piuttosto caotica per i nativi del segno.

Marte continua la sua marcia in Bilancia per farvi emergere in ogni campo, mentre Giove e Venere in Sagittario vi ostacolano. In amore ci saranno dei veri e propri colpi di fulmine, che vi faranno perdere la testa. Le relazioni stabili invece potrebbero incappare in piccole incomprensioni che però potrebbero mettere in crisi il rapporto. Sul posto di lavoro elaborate nuovi sistemi comunicativi e diverse modalità di promuovere o esprimere la vostra attività.

La Luna in Cancro vi assiste, dunque provate a osare. Voto - 7

Cancro: Luna in transito nel vostro segno zodiacale durante la giornata. Dedicherete la vostra routine principalmente all'amore di coppia, regalandovi dei momenti propizi e gioiosi, specie per le coppie nate da poco. Alla prodigiosa presenza, per voi tanto propizia della Luna si unisce il pianeta Nettuno a far sì che i vostri sogni si tramutino davvero in realtà.

Le coppie di lungo corso sperimentano una fase di rinnovato ardore e di corresponsione emotiva notevole. In ambito lavorativo potete fare quello che volete ed avrete inoltre molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti. Voto - 9

Leone: cielo abbastanza positivo per i nativi del segno, che vi permette di risalire la china sia in amore che al lavoro. Venere riserva per voi in ambito emotivo un feeling speciale con una persona intrigante e magnetica. Aumentare la passione sarà facile soprattutto per i single. Se avete una relazione di lungo corso questa potrebbe mostrare una fase di gioia e di rinnovamento degli stimoli. Al lavoro è giunto il momento di mettere in campo le vostre ambizioni e dare una direzione concreta a quelli che sono alcuni obbiettivi che vi siete proposti di raggiungere recentemente. Voto - 8,5

Vergine: configurazione astrale positiva per i nativi del segno durante la giornata. I pianeti legati all’emotività vi tengono un po’ a distanza. Dovete solo tendere la mano e raccogliere i frutti di quanto il presente vi offre. Ciò nonostante le relazioni stabili dovranno fare attenzione a non commettere errori, specie se nate nella prima decade. I single avranno qualche difficoltà ad approcciarsi con una persona molto intrigante. Per quanto riguarda il lavoro, un Sole particolarmente attento e percettivo nel segno dello Scorpione, vi aiuta a trovare soluzioni creative geniali per la vostra attività abituale. Voto - 7,5

Bilancia: atmosfera planetaria benevola. Marte stazionario nel vostro segno, accompagnato da una fantastica Venere in opposizione al vostro segno, siete desiderosi di conferme in campo sentimentale. Se siete nati nella terza decade potete raccogliere successi inaspettati, ma attenzione a non cedere a una caratteristica del vostro segno che, per fortuna non viene fuori tanto spesso: il narcisismo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, è un momento ancora molto produttivo: siete apprezzati e non vi mancano consensi nel vostro ambiente, specie se nati nella seconda decade. Voto - 8

Scorpione: con la Luna in congiunzione al segno del Cancro, e Nettuno in quadratura a Pesci, la giornata per i nativi del segno si preannuncia scoppiettante. In ambito sentimentale, tenete presente che avete al vostro arco frecce potentissime da poter scoccare, soprattutto i nati nella prima decade. Le relazioni fisse avranno in mente qualcosa di molto speciale da fare. Per quanto riguarda il lavoro, siete lanciati a mille, raccogliete a piene mani consensi e successi e nessuno vi ferma più. Godetevi il momento e cercate di sfruttarlo al massimo. Voto - 8,5

Sagittario: quadro dei transiti molto incoraggiante per i nativi del segno. Nonostante Nettuno vi contrasti, in amore Venere viene in vostro soccorso e vi aiuterà a fare delle conquiste di tutto rispetto. Se invece avete una relazione stabile riscoprirete quasi una dimensione di giovinezza in un nuovo innamoramento che vi prende i sensi e la mente. Per quanto riguarda il lavoro, Giove in quadratura al vostro segno vi assiste e assieme a Saturno, non mancheranno numerosi successi, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 8

Capricorno: piacevoli novità in campo sentimentale. Se siete ancora single è possibile che si creino le condizioni ideali per un incontro che avrà sviluppi futuri. Plutone sarà nel vostro cielo a darvi manforte, non abbiate pausa e osate. Le relazioni stabili proveranno a cercare l'equilibrio perfetto. In ambito lavorativo cercherete di assumere una posizione di rilievo e di prestigio. La Luna in trigono al segno del Cancro vi aiuterà a avere delle intuizioni geniali, dovete solo avere un po’ di iniziativa. Voto - 8

Acquario: attenti e sensibili a ogni più piccolo desiderio della vostra dolce metà, possono non farvi essere nella sintonia che voi vorreste. Cercate di rimediare ad alcune sbavature che presto potrebbero compromettere la vostra relazione di coppia. Marte nel segno della Bilancia promette momenti di trasporto ai single che hanno voglia di impegnarsi. Anche se le cose sul lavoro dovessero andare più a rilento del previsto, ricordate sempre che ultimamente avete riscosso un grande successo e questo vi aiuterà anche per il futuro. Concentratevi inoltre su nuove iniziative. Voto - 6,5

Pesci: influssi planetari che portano molta allegria in ogni ambito. Se siete single il vostro cuore sta accelerando i battiti sempre più e questo non vi dispiace. Urano e Nettuno sono lì a favorirvi. Non vergognatevi di mostrare i vostri sentimenti. Le relazioni stabili si prederanno tanto tempo per mandare avanti la loro storia d'amore. Sul posto di lavoro Saturno in trigono a Capricorno vi assiste nel raggiungere nel più breve tempo possibile numerosi successi, specie se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5