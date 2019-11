Durante la giornata di sabato 2 novembre, la Luna transiterà nel segno del Capricorno, e i nativi del segno saranno presi da una voglia di volere sempre di più, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Venere tornerà a splendere nel segno dell'Ariete, che influenzerà molto la sfera sentimentale dei nativi del segno. Cancro non rinuncerà al dialogo nella propria relazione di coppia, al fine di salvaguardarla, mentre Toro dovrà cercare di ammettere che a volte le proprie non sono sempre quelle giuste.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 2 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 2 novembre 2019 segno per segno

Ariete: con la Luna nel segno del Capricorno, dovrete cercare di amministrare le vostre finanze. Avrete dunque bisogno di lavorare un po’ di più per arrotondare la giornata. In amore dovrete cercare di mantenere la calma, per non causare un litigio con il partner.

Ciò nonostante passerete dei momenti più che positivi che caratterizzeranno la vostra giornata. I single ritroveranno un certo entusiasmo e avranno più voglia di mettersi alla ricerca della loro anima gemella. Voto - 7

Toro: con i vostri amici, aprite la vostra mente e cercate di perdonare, la prossima volta sicuramente sarete perdonati anche voi. In amore siete protetti dal potentissimo accordo celeste formato da Urano, Saturno Plutone e Nettuno, e vi consentirà di condividere la vostra sensualità, placidità e quiete con la vostra anima gemella.

Per i single saranno in arrivo nuove amicizie, ma niente novità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro capo potrebbe esigere molto da voi e non potete deluderlo. Voto - 7,5

Gemelli: Marte in splendido aspetto nel vostro segno, vi darà grinta e sicurezza per affrontare la vostra giornata lavorativa. Sarà la giornata ideale per cercare di organizzare i vostri impegni e portarvi avanti con le vostre mansioni.

In ambito sentimentale, abbiate pazienza e non vi scoraggiate: tra un po’ la situazione si schiarirà, mostrandovi un alleggerimento insperato. Se siete single, vi metterete alla ricerca del vostro partner ideale, ma potrebbe essere più dura del previsto. Voto - 7

Cancro: con il Sole in trigono al segno dello Scorpione, la vostra situazione sentimentale sarà in risalita durante la giornata di sabato.

Vi aprirete maggiormente al dialogo con il partner, nel tentativo di salvaguardare la vostra relazione di coppia. Se siete single, sarete più inclini a fare progetti utili per il vostro futuro, da condividere un giorno con la vostra futura anima gemella. Al lavoro, non avete bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada.

Voto - 8

Leone: in amore dovrete ricucire gli eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente. Una buona configurazione astrale ve lo permette, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. I single preferiranno uscire più spesso e divertirsi in compagnia dei propri amici. Al lavoro siete pieni di idee, di nuove iniziative, di tanti progetti da giocarvi, specie se avete abbracciato una libera professione. Voto - 8

Vergine: non tenete all'oscuro i vostri colleghi, il vostro capo, oppure ancora il partner qualora abbiate dei progetti lavorativi che prevedono degli investimenti. Marte in ottimo aspetto, vi aiuterà nella realizzazione delle vostre idee, lavorate dunque secondo le regole. Bene anche la sfera sentimentale. Saprete esprimere molto bene i sentimenti che provate per il partner. Non vi resta che proporre qualcosa che renda unica la giornata. I single esprimeranno pareri diversi in merito ad una conoscenza. Voto - 8

Bilancia: Marte in transito nel vostro segno, produrrà una fase di benessere e di armonia interiore all'interno della vostra relazione di coppia. Ciò nonostante Saturno in opposizione al vostro segno, potrebbe creare qualche incomprensione, cercate di evitarle. Se siete single avrete più occasioni per trovare l'amore. In ambito lavorativo avrete bisogno di fare più ordine e chiarezza per riuscire a portare a termine i vostri impegni. Voto - 7,5

Scorpione: Sole stazionario in opposizione al vostro segno, farà splendere la vostra relazione sentimentale, regalandovi tanti momenti insieme, che siano di passione, di divertimento, o di realizzazione di progetti. Cambi di rotta per i single, che non perderanno tempo per portare delle novità nella loro vita. In questo periodo sono al lavoro sottili energie che vi aiutano ad apportare nuovi cambiamenti creativi nella vostra vita. Cercate di impegnarvi di più per applicarli al più presto. Voto - 7,5

Sagittario: giornata in cui sarete ancora protetti da una bella Venere nel vostro segno. Il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. Se siete single potrebbe esserci un'interessante svolta nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a non spendere troppi soldi in un investimento con poche certezze. Voto - 7,5

Capricorno: con la Luna in congiunzione al vostro segno, avrete una gran voglia di ottenere molto di più dal vostro impiego. Fortunatamente, potrebbe arrivare una bella notizia che vi metterà di buon umore, e vi aiuterà a realizzare meglio i vostri desideri. Per i single ci saranno delle sorprese. In ambito lavorativo, la vostra affidabilità sarà ben apprezzata dai colleghi, che potrebbero proporvi una collaborazione. Voto - 7,5

Acquario: un quadro astrale più che positivo per i nativi del segno durante la giornata di sabato. L'amore riserverà per voi tanto affetto, grazie alla vostra dolcezza nei confronti del partner. Approfittatene per spezzare una lancia a vostro favore riguardo a degli importanti progetti. I single avranno la possibilità di trovare serenità verso una nuova conoscenza. Lavorare più del dovuto non è la soluzione per portare più guadagni. Cercate invece di terminare delle mansioni con più cura. Voto - 7

Pesci: con Giove in sestile al vostro segno, sarà un momento decisamente favorevole per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale durante la giornata di sabato. Se siete single avrete modo di dimostrare i vostri sentimenti per la vostra potenziale anima gemella. Al lavoro affronterete la giornata con la necessaria efficienza e determinazione. Le vostre idee sono efficaci e hanno valore, non esitate quindi a esporle ad un collega. Voto - 9