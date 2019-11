L’Oroscopo di sabato 23 novembre rivela che questa prima giornata del weekend ha in cantiere delle interessanti novità per alcuni segni dello zodiaco. Non mancano impegni per i Gemelli e le emozioni per i nati del Cancro. In seguito le previsioni segno per segno.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: Questo è un momento di forza per quelle storie di lunga data, che ritrovano la serenità dopo un periodo abbastanza travagliato.

Siete distratti e faticate a concentrarvi, fate attenzione ai consigli che vi danno.

Toro: Giornata abbastanza positiva per i single che vogliono rimettersi in gioco dopo una cocente delusione d’amore. La situazione lavorativa migliora con l’avvicendarsi di dicembre, tenete duro.

Gemelli: Sabato impegnativo sotto certi punti di vista. Le stelle parlano d’amore e tendono una mano a quelle coppie che si sono allontanate nell’ultimo periodo.

Salute discreta.

Cancro: L’Oroscopo del 23 novembre, dal punto di vista delle emozioni, si presenta interessante. Chi ha in corso una certa trattativa o deve far fronte ad un guaio burocratico, ha ottime opportunità di riparare.

Leone: Giornata attiva e perfetta per i sentimenti e gli affetti. Entro la serata alcuni dei vostri problemi potrebbero essere risolti, basta volerlo. La salute è in ripresa a partire dal tardo pomeriggio.

Vergine: La stanchezza aleggia nell’aria e qualcuno potrebbe sentirsi stufo di una relazione. Tenete duro perché presto giungeranno dei cambiamenti inaspettati.

L’oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia: Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da alcuni problemi di famiglia. Potrebbero nascere delle discussioni, cercate di non perdere il controllo della situazione. Ultimamente dormite poco o male, cercate di prendervi una pausa.

Scorpione: Possibili soluzioni in arrivo, dovete fare chiarezza nei sentimenti. Dopo una settimana stancante per la maggior parte dei nativi, avete necessità di riposare senza pensare a nessuno. Cercate di gestire meglio i vostri impegni, almeno nel fine settimana.

Sagittario: Fate attenzione in questo weekend, a partire dalla serata di sabato. Chi è solo da tempo deve partire alla carica e non isolarsi.

La salute è in miglioramento ma non fate troppo tardi la notte.

Capricorno: Saturno in trigono. Giornata storta e molto agitata per quasi tutti i nativi, qualcosa potrebbe non andare come sperato. Evitate di sovraccaricarvi di cose da fare, finirete per stressarvi.

Acquario: Avete avuto delle giornate piene di polemiche ma ora tutto migliora e si calma. C’è qualcosa che preoccupa, probabilmente dei problemi di denaro o di coppia.

Pesci: L’Oroscopo del 23 novembre vi vede in netto recupero a partire da questo sabato. Non sottovalutate qualcuno o una certa proposta. Possibili occasioni per chi è solo da tempo.