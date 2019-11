Durante la giornata di sabato 23 novembre, i nativi Gemelli saranno in gran forma, grazie ad un trigono perfetto formato dalla Luna rispetto al segno della Bilancia, mentre Sagittario cercherà di sconfiggere la propria timidezza per farsi avanti in una nuova relazione sentimentale. Pesci continuerà a dare il meglio di sé in ambito lavorativo, grazie alla posizione favorevole di Nettuno, mentre Cancro dovrà gestire la propria situazione lavorativa.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 23 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 23 novembre 2019, segno per segno

Ariete: fate attenzione alla vostra salute durante la giornata di sabato. La Luna si trova in quadratura al segno della Bilancia, e potrebbe farvi sentire piuttosto spossati. In quanto a lavoro, se appartenete alla terza decade, siate particolarmente oculati nella gestione finanziaria.

Tuttavia, Sole e Urano stimolano in voi la proiezione verso progetti futuri da condividere con persone di fiducia. In amore viaggerete sulla stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà. Teneri e nello stesso tempo non gravati da sentimentalismi, saprete come rendere felice il partner. I single potranno inseguire le loro sensazioni e vivere esperienze uniche. Voto - 8

Toro: configurazione astrale segnata da alti e bassi per i nativi del segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gli impegni familiari possono temporaneamente distogliervi o tenervi lontani dal vostro amore, specie se avete da poco iniziato una relazione e godete di una giovane età. Plutone potrebbe portarvi qualche difficoltà da attraversare, quindi cercate di essere pronti. Se siete single, dedicatevi ai vostri impegni o passatempi. In ambito lavorativo, vi pesa un po’ la stanchezza accumulata nei giorni scorsi non vedrete l’ora di tornare a casa a riposarvi.

Voto - 6

Gemelli: favoriti dalla Luna in trigono al segno della Bilancia, sarete particolarmente carichi di energie da spendere all'interno della sfera sentimentale. Se siete single aprite il vostro cuore alle emozioni e siete sicuri della compagnia che frequentate, non abbiate paura e fatevi avanti. Le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto attraverso i loro progetti. Sul posto di lavoro i vostri piani non hanno bisogno di segretezza, perché intorno a voi nessuno sarà capace di imitarvi.

Voto - 8,5

Cancro: dovrete cercare di rivedere e gestire alcuni aspetti della vostra situazione lavorativa durante la giornata di sabato. Ci sono alcuni progetti che forse fareste meglio a mollare prima di continuare a investirci su. Concentratevi su quei progetti che porteranno grandi guadagni. In ambito sentimentale, sappiate essere pazienti e pensate che non sempre potete trovare un quadro perennemente sereno nella vostra vita di coppia.

La vostra sensibilità, il rispetto reciproco, l’affetto vi serviranno a rasserenare il vostro animo. I single potranno rimettersi in gioco e cedere alle passioni, ma in un secondo momento potrebbero poi pentirsene. Voto - 6,5

Leone: gli influssi di Mercurio in congiunzione al segno dello Scorpione, vi fanno sentire in piena forma nel vostro ménage di coppia. Se qualche divergenza si presenta, niente paura, si tratta solo di piccole incrinature passeggere, che si ricomporranno facilmente nei giorni seguenti.

Se siete single, curate al meglio il vostro fisico in quanto presto arriverà qualcosa di interessante. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, i vostri colleghi potrebbero esservi molto utili per analizzare bene il vostro operato, individuando eventuali piccoli errori che metterebbero in cattiva luce tutti i vostri sforzi. Voto - 8

Vergine: Saturno in trigono al segno del Capricorno, aumenta il vostro desiderio di stare in compagnia del vostro partner. Saprete rinunciare ad alcuni piaceri con gli amici o con i colleghi pur di soddisfare le esigenze del partner, aumentando a dismisura l'affiatamento di coppia.

Se siete single fate attenzione a non frequentare potenziali partner che presto potrebbero solo spezzarvi il cuore. Sul posto di lavoro sarete pieni di energie da spendere per portare a termine le vostre mansioni. Favorite inoltre le collaborazioni con i colleghi, premesso che il vostro rapporto con loro sia sereno. Voto - 7,5

Bilancia: la Luna si troverà in quadratura al vostro segno zodiacale, e vi permetterà di essere particolarmente concentrati sul posto di lavoro, aumentare le vostre finanze e dare una svolta alla vostra carriera professionale.

La vostra relazione sentimentale andrà a gonfie vele, l'intesa di coppia sarà buona, ciò nonostante non riuscirete a trovare il tempo per confrontarvi con la vostra dolce metà, se non a fine giornata. I single faranno nuove amicizie e cercheranno in tutti i modi possibili di mantenersi in contatto. Potrebbe essere l'inizio di una nuova storia d'amore. Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale basata fortemente sulla fortuna durante la giornata di sabato. Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, vi permette di raggiungere facilmente i vostri obiettivi sotto ogni ambito.

La vostra estrema attenzione ai dettagli vi permetterà di non sottovalutare alcune situazioni che potrebbero compromettere il vostro lavoro degli ultimi tempi. In ambito sentimentale è possibile, tuttavia che ci sia qualche deviazione di percorso da quella che era l’organizzazione iniziale dei piani con la vostra dolce metà. Ma, niente paura, vi adatterete con prontezza alla nuova tabella di marcia, anche con più piacere. Se siete single, approfittate del periodo per fare nuove conoscenze. Voto - 8

Sagittario: cercherete di dare una svolta alla vostra situazione sentimentale durante la giornata di sabato.

Venere in congiunzione al vostro segno, vi dona l’energia per conquistare chi avete puntato da tempo e ha colpito il vostro cuore. Non vi fate limitare da timidezze, esitazioni, analisi, che potrebbero alla fine farvi desistere dall’impresa. Le relazioni fisse dovranno portare a termine alcuni impegni insieme. Per quanto riguarda il lavoro, capacità di attenzione e lucidità sono alla vostra portata e gli influssi di Saturno vi aiutano a gestire la vostra carriera professionale, sia che si svolga nelle stanze d’ufficio come dipendenti da qualcuno.

Voto - 8

Capricorno: dovrete affrontare le conseguenze di alcune vostre imperfezioni sul posto di lavoro. Nulla di così grave, ciò nonostante se volete progredire, non ripetete gli stessi errori. Per il resto, la giornata andrà avanti in maniera fluida ma anonima. Per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale, Marte e Plutone si occupano di darvi una forza di fascino persuasivo e di appeal erotico che non ha rivali, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Se siete single, abbiate pazienza in quanto presto riuscirete a vedere dei risultati.

Voto - 7

Acquario: con la Luna in posizione benefica per i nativi del segno, la vostra relazione sentimentale procederà a gonfie vele durante la giornata di sabato. Assieme agli influssi di Venere, avrete modo di esplorare alcuni angoli della vostra storia d'amore ancora a voi sconosciuti. Se siete single può essere la giornata giusta per partecipare a varie iniziative e fare nuove conoscenze. In quanto a lavoro, dovrete cercare di rendere al meglio in quanto ultimamente state rallentando. Voto - 7

Pesci: situazione lavorativa ancora in primo piano, grazie agli influssi del pianeta Nettuno.

Sarete particolarmente calmi e sicuri di voi stessi, armi utili per riuscire a piazzare svariati successi lavorativi. In amore, una configurazione astrale di tutto rispetto, vi permette di esprimere al meglio le vostre esigenze al partner, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Se siete single sfruttate il dialogo per capire se una nuova conoscenza possa fare davvero al caso vostro. Voto - 8,5