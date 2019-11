L'Oroscopo mercoledì 27 novembre vedrà Gemelli e Capricorno in stato di grazie mentre Ariete e Acquario saranno un po' in difficoltà Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Un pensiero opprimente vi accompagnerà per tutta la giornata, ma siate tranquilli perché tutto si risolverà per il meglio. Vi renderete conto di avere sbagliato a confidarvi con una persona che non lo merita. Voto 5

Toro: Riuscirete a risolvere una situazione che vi tormentava da tempo.

Una persona che vedete spesso mostrerà un'interesse sentimentale nei vostri confronti. Voto 8

Gemelli: Vi sentirete pieni di energia e sarete in stato di grazia, oggi vi riuscirà praticamente tutto bene, quindi, se avete progetti arretrati, questo è il giorno giusto per affrontarli. voto 10

Cancro: Oggi vi troverete d'accordo col vostro partner su diversi punti, approfittatene per risolvere alcuni questioni in sospeso. Un piccolo malanno stagionale vi farà sentire un po' fiacchi. Voto 6

Leone: La vostra vita sociale sarà ai massimi livelli, sembrerà che oggi piacciate proprio a tutti.

Occhio a non esagerare col cibo, il buonumore vi porterà a mangiare più del dovuto. Voto 9

Vergine: Sarete un po' frustrati perché vi troverete ad affrontare il solito problema, ma non abbattetevi. Reagite siete perfettamente in grado di risolvere questa situazione. Voto 6

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Avrete voglia di aiutare una persona, ma state attenti perché lei non gradirà il vostro intervento. Evitate di intervenire o finirete per infastidirla. Cercate di mantenere un profilo basso e tutto andrà bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto 6

Scorpione: Oggi vi sentirete in grande forma e vi sentirete pronti a spaccare il mondo. Non esagerate perché non siete invincibile, ma gli astri sono dalla vostra parte, quindi tenetene conto. Voto 8.

Sagittario: Riceverete una telefonata da qualcuno che credevate si fosse dimenticato di voi e ne sarete molto felici. Sul lavoro riceverete una gratifica che vi riempirà di orgoglio. Voto 8

Capricorno: Oggi sarà un giorno perfetto per voi. Potrete stare assieme a una persona che vi piace e inoltre riceverete una gratifica economica molto importante.

Voto 9

Acquario: Avete fatto un torto a qualcuno che vi sta molto a cuore, non cercate di riparare con scuse e attenzioni. Dovete avere pazienza e aspettare. Tutto si sistemerà. Voto 5

Pesci: Oggi dedicate la giornata a voi stessi, godetevi un po' di relax perché avrete un fine settimana molto turbolento. Fate attenzione a un collega invidioso, limitatevi ad evitarlo. Voto 6