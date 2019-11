L'Oroscopo di giovedì 28 novembre vedrà in particolare Pesci e Acquario vivere uno splendido momento, mentre Cancro e Scorpione non dovranno farsi sopraffare dal rancore.

Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Sarà una giornata molto particolare, per riuscirne a trarne il meglio, sia in campo lavorativo che nelle amicizie, dovrete affiancarvi a persone vitali e creative, se lo farete avrete delle belle soddisfazioni - Voto 6.

Toro: Una persona vi farà notare che vi trova poco interessante e ve lo farà capire chiaramente.

Non dategli peso, questa è un'opinione solo sua anche se cercherà di convincervi che è un pensiero comune - Voto 6.

Gemelli: Non cercate l'aiuto di altre persone, in questa giornata dovrete cavarvela da soli, fatelo e noterete che tutto volgerà al meglio. Farete un incontro davvero piacevole che allieterà la vostra giornata - Voto 8.

Cancro: Nutrirete un gran senso di rabbia, vorrete vendicarvi di qualcuno che vi ha fatto un torto, ma non fatelo. Riflettete su ogni mossa non fate passi azzardati siate riflessivi e supererete bene la giornata - Voto 5.

Leone: Trascorrerete questa giornata in piacevole compagnia e sarete a vostro agio come non mai.

Godetevi questi momenti e fate il pieno di energie e sensazioni positive. - Voto 8.

Vergine: Ci saranno nuovi progetti lavorativi in arrivo, non siate pigri, ma impegnatevi e accettate la sfida. Una persona che teneva a voi vorrà ricucire i rapporti, ma non lasciate che si avvicini troppo o soffrirete di nuovo entrambi - Voto 7.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Osservate con attenzione chi vi sta attorno, fidatevi del vostro istinto e andrà tutto bene. Avrete una piccola delusione sul lavoro, ma anche una piccola soddisfazione in amore - Voto 6.

Scorpione: Vi sentirete molto rancorosi e, se vi scontraste con qualcuno, finireste per litigare.

Non dovete fare altro che rilassarvi, non intervenite in battibecchi, non fatevi coinvolgere se verrete chiamati in causa e la vostra giornata filerà liscia. Voto 5.

Sagittario: Vi dedicherete a qualcuno a cui tenete molto, le vostre attenzioni e il vostro tempo saranno per questa persona. Starete bene voi e farete star bene lei, inoltre questo vi riempirà di energie positive, quindi fatelo fino in fondo a costo di rinunciare a qualche impegno - Voto 7.

Capricorno: E' un periodo ottimo per voi e tutto va per il meglio, in particolare otterrete una risposta positiva che aspettavate con ansia, mentre una persona a voi cara otterrà una bella notizia che farà stare benissimo anche voi - Voto 8.

Acquario: Oggi tutto vi andrà benissimo, non c'è nulla che non potrete fare.

Farete pace con qualcuno a cui tenete, mentre un incontro nuovo potrebbe diventare molto importante, avrete anche una soddisfazione sul lavoro - Voto 10.

Pesci: Avrete un elevato carico di energia positiva e le stelle vi saranno propizie, sfruttate il momento ma non siate egoisti, aiutate qualcuno che ve lo chiederà e questo bilancerà il vostro karma donandovi benefici durevoli - Voto 9.