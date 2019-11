L'Oroscopo di venerdì 29 novembre vedrà Scorpione e Sagittario in stato di grazia, mentre Toro e Leone saranno un po' in apprensione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Siete molto stressati dal lavoro accumulatosi nel tempo, tuttavia per rendere al meglio dovrete assolutamente rilassarvi un po'. Ritagliate un po' di tempo per voi stessi e i vostri cari e recuperate tutte le energie per ripartire alla grande.

Attenti perché qualcuno è molto invidioso di voi - Voto 6.

Toro: Non avrete voglia di vedere nessuno e questa vostra apatia vi porterà ad essere scontrosi con tutti. Non fatelo, una persona che tiene a voi si avvicinerà e dovrete ascoltarla assolutamente - Voto 5.

Gemelli: Oggi è la giornata perfetta per portare a termini buoni affari, concentratevi solo sul lavoro e non lasciatevi distrarre da altro. Fatelo e otterrete benefici, il che vi porterà verso un radioso fine settimana dove potrete rilassarvi - Voto 7.

Cancro: Questo venerdì il lavoro non vi darà nessuna preoccupazione, quindi approfittatene per dedicarvi alle faccende sentimentali.

Una persona molto legata a voi, potrebbe farvi presente qualcosa che non potrete assolutamente sottovalutare - Voto 6.

Leone: In genere siete pratici e non amate complicarvi la vita, ma in questo caso sarete tentati di imbarcarvi in un'impresa decisamente complessa, valutate con attenzione e non disdegnate l'idea di rifiutare. - Voto 5.

Vergine: C'è un obiettivo che volete assolutamente raggiungere, impegnatevi a testa bassa senza perdere tempo. Non ascoltate le persone negative ma credete in voi stessi e otterrete il meritato successo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

- Voto 6.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Dedicate questa giornata alla riflessione e valutazione, ma senza esagerare. Molti pensieri gireranno nella vostra mente. Inizierete ad arrovellarvi la testa su molteplici problemi, non esagerate e cercate di stare in compagnia e mettete un po' di leggerezza nella vostra giornata - Voto 5.

Scorpione: Tutto girerà nel senso giusto, le persone penderanno dalle vostre labbra e vi ascolteranno rapite. Inoltre riceverete una visita che vi allieterà la giornata.

- Voto 8.

Sagittario: È decisamente il vostro giorno, le stelle saranno con voi e nulla sarà impossibile, ammalierete tutti con il vostro carisma, avrete una gratifica sul lavoro e riceverete una splendida notizia. - Voto 10.

Capricorno: Oggi è la giornata degli incontri inaspettati, incrocerete alcune persone che non vedevate da tempo, ma non tutti saranno piacevoli. Una telefonata vi porterà molto sollievo. Attenti perché qualcuno è molto invidioso di voi - Voto 6.

Acquario: Oggi dovrete impegnarvi per ottenere quello che desiderate.

C'è qualcosa che desiderate, impegnatevi e sarà alla vostra portata. - voto 7.

Pesci: A causa di un fraintendimento farete preoccupare i vostri cari. Non trascurateli, se trovate una loro chiamata ricontattateli subito, non fateli aspettare inutilmente. - Voto 6.