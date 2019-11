L'Oroscopo di sabato 30 novembre vedrà Ariete e Acquario al top mentre Vergine e Leone saranno un po' in affanno. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Sarà una giornata praticamente perfetta per realizzare un nuovo progetto. Le stelle saranno con voi, ma concentratevi solo su una cosa e vedrete che si realizzerà alla perfezione - Voto 9.

Toro: Non fatevi condizionare dal venerdì che non è stato un granché. Questo sabato si preannuncia decisamente migliore, quindi siate positivi e accettate un invito, non vi cambierà la vita ma vi divertirete - Voto 6.

Gemelli: Dovrete ammettere qualcosa che vi imbarazza un po', ma non preoccupatevi e siate sinceri.

Non negatevi con la vostra famiglia, è importante che teniate i vostri cari vicino a voi perché stravedono per voi e non meritano di essere trattati male - Voto 5.

Cancro: Dovete chiudere alcune questioni che avete in sospeso o perderete la stima di persone che credono in voi, non temporeggiate. Una telefonata vi metterà di buonumore - Voto 6.

Leone: Non avrete voglia di parlare con nessuno, approfittatene per ritagliare del tempo per voi, ma non isolatevi troppo e non trattate male coloro che vi stanno vicino - Voto 5.

Vergine: Non sarà una gran giornata per voi, ma non abbattetevi, mantenete la calma e cercate di non strafare, perché le cose miglioreranno a breve - Voto 5.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: I vostri innumerevoli impegni vi porteranno ad allontanarvi dalla persona che amate.

E' ora di dedicarle il tempo che merita o la perderete - Voto 6.

Scorpione: Il vostro rapporto d'amore potrebbe essere messo in crisi da qualche lite di troppo. Cercate di trovare un punto di incontro e risolvete questa situazione. Una piccola novità in campo lavorativo vi farà sentire molto sollevati - Voto 6.

Sagittario: Sarete ossessionati dal pensiero che una persona vi sta facendo del male. Non datele peso perché non ha nessun potere su di voi, ma dedicatevi a chi vi vuole bene e tutto andrà per il meglio - Voto 6.

Capricorno: Qualcuno vi sta nascondendo qualcosa, ma voi lo sapete bene.

Questo sabato scoprirete cosa è successo e capirete che non era grave come pensavate. Un consiglio, piacete a quella persona quindi fatevi avanti - Voto 7.

Acquario: Sarà un giorno meraviglioso, non succederà nulla che cambierà la vostra vita ma vi divertirete, starete bene con voi stessi e farete del bene agli altri. Qualcuno vi chiederà aiuto, dateglielo e questo periodo fortunato continuerà - Voto 9.

Pesci: Rivaluterete una persona di cui non vi fidavate, tuttavia non sarà facile perché sta attraversando un periodo critico, quindi abbiate pazienza e superate le sue difese per esserle vicino - Voto 7.