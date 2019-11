L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza la qualità relativa ai prossimi sette giorni in calendario. Come sempre in questa sede, anche oggi ad essere messi sotto analisi dall'Astrologia settimanale saranno i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, presi uno ad uno e confrontati sulla bontà dei rispettivi cieli astrali. Pronti a scoprire come è stata valutata la terza settimana del mese di novembre?

Senz'altro il periodo si tingerà d'oro in particolare per i nati in Vergine (voto 10), valutati meritatamente al "top della settimana". Riguardo i restanti segni, il periodo premia altri due simboli astrali baciati dalla fortuna rappresentati da Toro (voto 9) e Sagittario (voto 9), tallonati a passo corto da un ottimo Bilancia (voto 8) a pari merito con Scorpione (voto 8). Settimana da rivedere al ribasso intanto, secondo quanto analizzato e messo in chiaro dalle previsioni zodiacali da lunedì 18 a domenica 24 novembre, per gli sfortunati amici appartenenti al segno dell'Acquario (voto 5): pronti a scoprire qualcosa di più? Certo che si, pertanto iniziamo pure a valutare singolarmente i segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 8. Si preannuncia un periodo ottimo per voi Bilancia, specialmente nella parte centrale e ancor di più nel tratto finale della settimana: in primo piano venerdì l'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Bilancia. Da non trascurare invece le giornate interessanti la partenza del periodo: lunedì e martedì sono messe in preventivo come entrambe negative con il 18 spuntato con il "ko" e il 19 classificato leggermente meglio, pur sempre da "sottotono".

Vediamo come sono state pronosticate le restanti, valutate con le stelline giornaliere poste a seguire:

Top del giorno venerdì 22 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ mercoledì 20, sabato 23, domenica 24;

★★★★ giovedì 21 novembre;

★★★ martedì 19 novembre;

★★ lunedì 18 novembre 2019.

Scorpione: voto 8. La settimana prossima, penultima in calendario, sarà decisamente all'insegna della positività, su quasi tutti i fronti.

Allora, pronti a scoprire quali saranno le giornate migliori? Ebbene, cercate di fare il possibile quando avrete giornate adatte ("top", cinque e quattro stelle), al contrario state fermi e immobili se il periodo è stato considerato a priori come potenzialmente negativo ("sottotono", "ko"). Nel caso vostro pertanto, l'Astrologia reputa come giornata migliore quella coincidente con domenica 4 novembre, data di arrivo della Luna in Scorpione.

Ottima tra le altre anche martedì 19, con l'arrivo di un positivo (per voi nativi) di un prorompente Marte. Mentre il punto debole sarà rappresentato dalle giornate di mercoledì e giovedì. Il resoconto finale sui sette giorni a venire pronto a seguire:

Top del giorno domenica 24 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 19 (Marte nel segno), venerdì 22, sabato 23;

★★★★ lunedì 18 novembre;

★★★ mercoledì 20 novembre;

★★ giovedì 21 novembre 2019.

Sagittario: voto 9.

La prossima settimana si prefigura molto interessante per voi del Sagittario. Favorevole in maggioranza, il periodo vedrà una parentesi negativa solo nel corso della giornata di lunedì 18 novembre, in questo caso messa in conto come "sottotono". Tutti i restanti giorni avranno un contorno positivo, ovviamente chi più e chi meno. Senz'altro a svettare su tutti, sabato 23, classificato con la "top del giorno", tra l'altro seguito da una splendida domenica a cinque stelle: che dire, si prevede per tanti di voi Sagittario un fenomenale weekend!

Di seguito il riepilogo:

Top del giorno sabato 23 novembre;

sabato 23 novembre; ★★★★★ giovedì 21, venerdì 22 (Sole nel segno), domenica 24;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★ lunedì 18 novembre.

Capricorno: voto 6. Arriverà e terminerà anche questa nuova settimana, come sempre, ma forse questa volta le stelle non saranno proprio tutte dalla vostra parte. Non per niente, i prossimi sette giorni per voi Capricorno si annunciano in media sulla linea della discreta sufficienza, ma non del tutto negativi comunque. Staccate da tutto e da tutti mercoledì 20 ("ko") e sabato 23 novembre ("sottotono"), magari non pensate a niente di impegnativo da mettere in gioco se non solo cose relative a voi stessi!

In questo periodo, godetevi al meglio ogni momento offerto dalle giornate del 19, del 21 di questo mese, super-positive. Detto questo, prendete pure nota dal riepilogo posto a seguire:

★★★★★ martedì 19, giovedì 21;

★★★★ lunedì 18, venerdì 22, domenica 24;

★★★ sabato 23 novembre;

★★ mercoledì 20 novembre 2019.

Acquario: voto 5. La settimana in calendario indicata come la terza in ordine temporale sarà interessata da momentanee situazioni astrologiche non troppo facili da aggirare. Calma, seguite con assiduità e fiducia i nostri puntuali oroscopi quotidiani, forse non risolveranno del tutto eventuali vicissitudini ma daranno senz'altro buoni consigli sul da farsi e come comportarsi.

L'Astrologia in questo caso annuncia un inizio a gonfie vele, soprattutto con lunedì, mentre discrete risulteranno le giornate del 20, 21 e 23 novembre. Molto peggio il periodo finale purtroppo: punto debole sarà martedì 19 ("sottotono") e domenica 24 ("ko"). Pazienza e massima allerta! Il condensato espresso dalle stelle del periodo:

★★★★★ lunedì 18 novembre;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, sabato 23;

★★★ martedì 19, venerdì 22;

★★ domenica 24 novembre.

Pesci: voto 6. Settimana abbastanza gestibile, anche se non saranno tutte giornate positive.

Tranquilli, grazie anche alle nostre "infallibili" stelline (si spera) sicuramente troverete modo di evitare problemi o almeno di mitigare eventuali effetti negativi. Intanto vi diciamo che sarà buono sia l'avvio che la parte finale della settimana, con un piccolo distinguo nella zona centrale: giovedì 21 come anche venerdì 22 novembre servirà tenere alta la concentrazione, magari evitando se possibile di iniziare cose di una certa importanza. A seguire come da prassi le stelline giornaliere di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 20 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e domenica 24;

★★★ giovedì 21 novembre;

★★ venerdì 22 novembre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Curiosi di scoprire la nostra nuova classifica della settimana?

Sicuri della risposta affermativa, vediamo di dare consistenza alle prossime giornate in calendario, precisamente quelle che vanno da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019, come sempre in questi casi valida per l'intero comparto zodiacale. Direttamente estrapolata dalle effemeridi sul periodo interessato, vediamo quanti di voi potranno gongolare e chi invece per forza maggiore sarà costretto a tirare i remi in barca. A seguire i dettagli segno per segno dal migliore (Vergine) a quello preventivato in momenti difficili (Acquario):

1° Vergine , voto 10 segno al " top della settimana ";

, segno al " "; 2° Toro e Sagittario, voto 9;

3° Bilancia e Scorpione, voto 8;

4° Ariete e Gemelli, voto 7;

5° Cancro, Leone, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il responso delle stelle relativo alla terza settimana del corrente mese, nel contesto messo nero su bianco dall'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2019, chiude qua.

Ci teniamo a far presente che il nuovo incontro con le previsioni, le classifiche, i voti e le stelline giornaliere riguarderà il periodo a cavallo tra la fine di novembre e l'inizio del nuovo mese, per la precisione dal 25 al 1° di dicembre.