L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre 2019 è pronto a dare consigli utili in merito alla prima settimana piena di questo mese. Allora, curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Diciamo subito che a tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come da titolo, in questo contesto l'Astrologia risulta essere applicata in esclusiva ai segni della seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che i sette giorni compresi nel periodo sotto osservazione vedranno i settori legati all'amore e al lavoro sicuramente a favore di Pesci (voto 10), forte della presenza nel comparto di una splendida Luna nel segno, in transito mercoledì 6 novembre. Nella media positività intanto, chi più e chi meno, tutti gli altri segni restanti. Bene, allora vediamo pure di fare chiarezza analizzando uno ad uno i simboli compresi nella seconda sestina, in questo caso messi sotto analisi nelle previsioni da lunedì 4 a domenica 10 novembre.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. A tanti di voi amici, carissimi e simpaticissimi della Bilancia, la prossima settimana porterà tanta tranquillità e discreta armonia nei sentimenti come anche nella parte relativa al lavoro. Le giornate migliori regaleranno belle soddisfazioni in campo affettivo, parlando in generale, che andremo a scoprire tra poco. I giorni del periodo, escludendo il solo martedì 5 novembre valutato con tre stelle e quello di domenica 10 novembre sottoscritto con due stelle, tutti gli altri saranno davvero buoni.

Cercate di mantenere i nervi saldi e il sorriso sempre pronto (anche quello comunissimo di circostanza!) e iniziamo a scoprire le stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

Top del giorno giovedì 7 novembre;

giovedì 7 novembre; ★★★★★ mercoledì 6, venerdì 8;

★★★★ lunedì 4, sabato 9;

★★★ martedì 5 novembre;

★★ domenica 10 novembre 2019.

Scorpione: voto 7. Settimana nel complesso mediamente positiva, con giornate discrete ed altre in cui dovrete stare decisamente più in allerta.

Comunque ci teniamo a a puntualizzare che non sarà assolutamente un periodo da disprezzare. Certo, potrebbero esserci momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni come anche periodi impegnativi da tenere sotto controllo, questo sia chiaro. Detto questo, iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un ottimo fine periodo ma non su un altrettanto buon inizio.

Infatti, sia lunedì che venerdì presenteranno risvolti da tenere sotto stretta sorveglianza. A questo punto sarete certamente ansiosi di mettere in evidenza ogni singolo giorno, non è così? Bene, ecco servita la scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 9 novembre;

sabato 9 novembre; ★★★★★ mercoledì 6, domenica 10;

★★★★ martedì 5, giovedì 7;

★★★ venerdì 8 novembre;

★★ lunedì 4 novembre 2019.

Sagittario: voto 8.

La prossima settimana per voi, amici del Sagittario, si pensa possa presentarsi abbastanza positivamente. Certamente preziosa da sfruttare, secondo quanto specificato dall'Astrologia applicata al periodo, soprattutto nelle questioni aperte dalle quali non riuscite a venir fuori. Sia la parte iniziale che quella finale del frangente analizzato saranno altamente positive. Domenica 10 novembre la giornata migliore, al "top del giorno", seguita da quelle a cinque stelle portatrici di massima positività. Scopiamole tutte insieme analizzando le stelline giornaliere:

Top del giorno domenica 10 novembre;

domenica 10 novembre; ★★★★★ lunedì 4, martedì 5, sabato 9;

★★★★ venerdì 8 novembre;

★★★ mercoledì 6 novembre;

★★ giovedì 7 novembre.

Capricorno: voto 6. Inizierà davvero malissimo questa settimana, però chiuderà decisamente in modo accettabile, in tutti i sensi. Non arrabbiatevi, non ci siamo sbagliati nel valutare voi Capricorno, pertanto accontentatevi del voto 6 espresso in pagella e aspettare periodi migliori. Vediamo cosa avranno in serbo le stelle e su quali giorni puntare: sicuramente avrete ottime prospettive giovedì e domenica, classificati con cinque stelline riservate ai periodi "top". Da non trascurare, anche se con i dovuti distinguo, nemmeno le giornate a quattro stelle di mercoledì, venerdì e sabato: se saprete gestire al meglio sia le emozioni che la voglia di strafare, certamente riuscirete a trarne buoni vantaggi. Intanto, sicuramente giorni da evitare, nel senso che dovrete "non fare" e se costretti a "fare", farlo con massima attenzione, lunedì e martedì: perché? Ecco il perché: lunedì 4 novembre sarà "sottotono" mentre martedì solo due stelle da "ko". Vediamo le stelline giornaliere:.

★★★★★ giovedì 7, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6, venerdì 8, sabato 9;

★★★ lunedì 4 novembre;

★★ martedì 5 novembre 2019.

Acquario: voto 6. Periodo ancora un po' in attesa per tanti di voi nativi nel predetto simbolo astrale di Terra. Questa prima settimana piena del mese di novembre vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. Diciamo che la parte finale della settimana non sarà delle migliori: due stelle e relativo "ko" domenica 10 novembre e, anche se meno peggio, sabato 9 novembre con solo tre stelline da "sottotono". Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno il 4 e l'8 novembre; buone saranno quelle di martedì, mercoledì e giovedì segnate a quattro stelle. Scopriamo in profondità i singoli giorni a partire da quelli migliori:

★★★★★ lunedì 4, venerdì 8;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7;

★★★ sabato 9 novembre;

★★ domenica 10 novembre.

Pesci: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Pesci in arrivo nel comparto a partire dalle ore 00:08 di mercoledì 6 novembre, a cui seguiranno altre tre giornate davvero prorompenti: martedì 5, giovedì 7 e sabato 9 del mese attuale. Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni togliendo finalmente il velo dalle stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

Top del giorno mercoledì 6 novembre - Luna nel segno;

mercoledì 6 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 5, giovedì 7 e sabato 9;

★★★★ lunedì 4, venerdì 8 e domenica 10.

Classifica settimanale segno per segno

Disponibile come al solito ad essere svelata in anteprima a voi lettori, è già pronta la nuova classifica della settimana interessante il frangente temporale compreso da lunedì 4 a domenica 10 novembre, ovviamente impostata sull'intero comparto zodiacale. In apertura abbiamo già visto quale sarà il segno che potrà beneficiare della "top" la prossima settimana: lo ricordiamo sarà Pesci. Andiamo quindi a scoprire il resto della scaletta:

1° Pesci , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Ariete, voto 9;

3° Gemelli e Sagittario, voto 8;

4° Cancro, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° Toro, Vergine, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Leone, voto 5.

L'incontro con l'Astrologia applicata nell'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre 2019, nella fattispecie incentrato sulla prima settimana intera di novembre, chiude qui. Vi esortiamo a non saltare il prossimo appuntamento con le predizioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere prossimamente in arrivo, in questo caso ingegnate sul periodo compreso tra l'11 e il 17 sempre dell'attuale mese.