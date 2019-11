L'Oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre prevede giornate ricche d'occasioni per il Cancro, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con un po' di nervosismo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste essere parecchio agitati a causa delle molteplici responsabilità a cui dovrete adempiere. In ambito professionale saranno delle giornate propizie per firmare nuovi accordi. Concentratevi sui vostri obiettivi ed evitare le distrazioni inutili.

Toro: in amore ci saranno delle novità per chi è single e non ha voglia di intraprendere delle relazioni serie. Attenzione a qualche piccolo problema finanziario tra lunedì e martedì. Alcuni di voi potrebbero essere piuttosto stanchi a causa delle diverse scadenze professionali a cui dover adempiere.

Gemelli: in questa settimana dal 18 al 24 novembre potreste trovarvi nella condizione di dover fare delle scelte.

In ambito professionale non sarete del tutto soddisfatti e questo potrebbe spingervi a fare dei cambiamenti anche abbastanza importanti.

Cancro: potrebbero esserci delle polemiche per chi ha una relazione, ma saranno risolte nel più breve tempo possibile. Sul lavoro vivrete una fase di rilancio, in cui potrete spingervi più oltre con i vostri progetti futuri. Dedicate del tempo al vostro benessere fisico.

Leone: chi dovrà decidere delle cose importanti per il proprio futuro è meglio che lo faccia subito. Le relazioni che sono nate da poco procederanno lentamente. In ambito lavorativo potreste presto ricevere una chiamata importante. Non affaticatevi troppo, ma stabilite le vostre priorità e portatale a compimento una per volta.

Vergine: l'amore tornerà assoluto protagonista in questa settimana dal 18 al 24 novembre.

Qualcuno potrebbe decidere di definire meglio una storia che appare molto complessa. In ambito economico potrebbe esserci qualche conto che non vi convince, motivo per cui dovrete approfondire e vederci più chiaro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi sta vivendo dei rapporti complessi potrebbe decidere di rivedere il tutto. Chi è single dovrebbe cercare di guardarsi più intorno. Le stelle sono a vostro favore per quanto concerne l'aspetto lavorativo.

Ci sarà la possibilità di chiudere affari importanti.

Scorpione: anche le coppie più innamorate sono state messe alla prova nell'ultimo periodo. Venere sul vostro segno zodiacale favorirà i nuovi amori per chi è single. Chi lavora nel weekend dovrà evitare ogni possibile distrazione.

Sagittario: la settimana dal 18 al 24 novembre sarà la più adatta per chi vuole programmare una convivenza o un matrimonio.

Chi rapporti con i nati Gemelli o Pesci potrebbe avere qualche complicazione. Sul lavoro potrebbero arrivare nuovi successi.

Capricorno: tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare per voi una gradevole sorpresa. Momento adatto per vincere una sfida. Sul lavoro potreste ricevere nuove proposte: non tiratevi indietro solo per paura di sbagliare.

Acquario: periodo ottimale per chi dovrà fare delle scelte importanti. In ambito professionale potrete riuscire ad imporre le vostre idee. Attenzione alla giornata di martedì, che porterà parecchio nervosismo.

Pesci: nelle scorse giornate potreste aver fatto dei nuovi incontri che sembrano far fatica a decollare. In questa settimana dal 18 al 24 novembre potrete riuscire ad approfondire le conoscenze. In ambito economico potrebbero esserci delle spese non previste.