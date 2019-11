Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via, vediamo dunque nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni del 10 novembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere maggiori emozioni grazie alla Luna che si avvicina al segno e che regalerà maggiore energia. Per lo Scorpione possibili cambiamenti nel lavoro.

Ariete: in amore attenzione a non prendere tutto di petto, occorrerà portare pazienza nei rapporti, soprattutto con Gemelli o Pesci.

Nel lavoro occorre trovare maggiore stabilità ed evitare di essere troppo frettolosi nelle scelte.

Toro: grazie alla Luna che presto sarà nel vostro segno zodiacale e che aiuterà i sentimenti, tra oggi e domani emozioni in più da vivere nelle storie. Nel lavoro non mancheranno le opportunità e le novità, in particolare per i giovani.

Gemelli: a livello amoroso questa giornata aiuterà a mettere tante cose in chiaro in una relazione.

Nel lavoro attenzione alle stelle che non sono dalla vostra parte, anche se un problema o un blocco comunque saranno superati entro la fine del mese.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata non esaltante, sarete piuttosto agitati e nervosi e riverserete queste tensioni in una storia. A livello lavorativo siate cauti, non tutti sono dalla vostra parte, qualcuno andrà contro le vostre idee.

Leone: a livello sentimentale domenica interessante, tutte le difficoltà a cui siete andati incontro agli inizi di novembre sono in calo. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio sarà possibile avere qualcosa in più.

Vergine: per i sentimenti siete in una fase di recupero rispetto all'inizio del mese, anche se oggi potrete sembrare distratti da qualcosa. Nel lavoro, se avete accettato impegni importanti portateli avanti. Per alcuni chiamate a breve.

Previsioni e oroscopo del 10 novembre: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: questa domenica vi invita ad evitare discussioni e tensioni eccessive in una storia d'amore, cercate di controllare e dosare le parole. A livello lavorativo chi sta aspettando notizie non dovrà attendere ancora per molto.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale ora sarà molto importante in amore mantenere la calma, ci sono alcune situazioni da risolvere tra voi e chi vi sta attorno.

Nel lavoro un'attività che stavate svolgendo da tempo potrà essere modificata e subire dei cambiamenti nel corso del tempo.

Sagittario: a livello sentimentale arriva una giornata interessante per tutto, avrete una grande capacità di vivere con entusiasmo ogni relazione. Nel lavoro c'è maggiore stanchezza oggi, il consiglio è quello di non fare scelte azzardate e di controllare le parole.

Capricorno: in amore mattinata interessante, favoriti i nuovi incontri.

Nel lavoro domenica che invita alla prudenza, per questo motivo attenzione alle relazioni con soci e collaboratori.

Acquario: per i sentimenti, domenica interessante per le relazioni. Nasceranno intuizioni valide che risulteranno positive anche in vista della prossima settimana. A livello lavorativo fine settimana che non è stato esaltante ma da domani le cose andranno meglio.

Pesci: in amore giornata che vi invita alla prudenza, evitate di rovinare un rapporto a causa della volontà che sentite di dire come la pensate, è una domenica particolare da non sottovalutare. Nel lavoro, attenzione agli investimenti sbagliati.