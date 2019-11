L'Oroscopo dell'11 novembre rivela cosa aspettarsi in questa giornata di inizio settimana. Coloro che appartengono al segno del Leone devono concentrarsi di più sull'amore; le persone dei Pesci, invece, devono schiarirsi le idee e incrementare le entrate. Nel dettaglio, le accurate previsioni degli astri della giornata di lunedì per i dodici segni dello Zodiaco.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo inizio settimana non dovete pensare troppo alla carriera, ma trascorrere invece più tempo in famiglia o con gli amici.

Anche se non mancano litigi in amore, la fiamma della passione resta sempre accesa. Godetevi i momenti belli, anche quando il partner fa i capricci. I single devono mettersi in discussione, le migliori occasioni arrivano dopo il 16 novembre.

Toro – In questo lunedì siete attratti dalle innovazioni, una cosa alquanto strana per chi tiene sempre i piedi puntati a terra e che non ama fare cambiamenti.

Le migliori occasioni lavorative le avrete entro la prima parte di questo mese. Inoltre, saprete essere astuti impostando una strategia valida per raggiungere i vostri obiettivi. Fatevi valere.

Gemelli – In questa giornata dovete mettervi in contatto con le persone che potrebbero darvi ottimi consigli e degli stimoli per affrontare la vostra vita. Evitate gli scontri con colleghi e superiori: rischiate di sollevare grosse polemiche. In amore non ci sono gravi disaccordi, avete i normali alti e bassi, molto comuni in ogni relazione.

Previsioni di lunedì 11 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se non siete completamente d'accordo con le persone che vi circondano, non significa che dovete necessariamente stare zitti e tacere. Imparate a condividere le vostre idee e a far valere i vostri progetti. Alla fine qualcuno potrebbe apprezzarvi.

Leone – Se in questo inizio settimana provate a fare qualcosa di diverso sicuramente vi sentirete più realizzati rispetto al passato.

Non preoccupatevi se alcune persone non vi capiscono, in giro ci sono altre persone che vi apprezzano. In amore, la seconda parte di questo mese sarà più passionale. Per prevenire eventuali motivi di discussioni dovete dialogare di più con il partner, affrontare i problemi e chiarire quello che non funziona. Concentratevi di più sull'amore e lasciate perdere i rancori.

Vergine – In questa giornata d'inizio settimana le persone che solitamente vi sono vicine e vi consigliano, non sono presenti.

Pensate di non potercela fare oppure temete di prendere una decisione sbagliata. Al contrario, dovreste provare a camminare sulle proprie gambe. Siete delle persone tenaci, intuitivi, e determinati. In questo mese potreste farvi largo nella professione e ritagliarvi uno spazio più ampio.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo lunedì 11 novembre potreste condividere qualcosa con una persona che vi sta molto a cuore.

Coloro che non hanno un'anima gemella, l'avranno al più presto, magari entro l'inizio del nuovo anno. Alcuni single perdono la testa per una persona che non contraccambia i sentimenti. Non perdete tempo dietro a queste persone, meritate di meglio. In campo lavorativo vi spetta una conclusione di mese molto positiva e ricca di occasioni.

Scorpione – Le vostre esperienze passate vi potrebbero essere utili per guardare il futuro e non commettere più errori. Dopo il 15 di questo mese, le cose che prima non erano chiare, ora appaiono più comprensibili. Avete la possibilità di sistemare alcune questioni rimaste in sospeso e di chiudere storie che non vi hanno soddisfatto. Incontri interessanti per i single.

Sagittario – Se siete molto impegnati dal punto di vista professionale, chi vi sta attorno vi capisce. Tuttavia non è semplice coordinare la vostra vita ora che avete iniziato nuove avventure. Non fate passi indietro, ma cercate di organizzare tutto al meglio e di fare delle piccole rinunce. Il periodo migliore per incontrare l'anima gemella è all'inizio di dicembre. Evitate, però, di essere pesanti: se sono rose fioriranno.

Oroscopo di lunedì 11 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata parte alla grande con una grande voglia di socializzare, conoscere gente e vedere armonia in famiglia. La seconda parte del mese sarà serena e scorrevole, vi divertirete e non avrete difficoltà. Potete realizzare i vostri sogni, sentirvi vivi e amati come non mai. Potete risolvere un vecchio problema e aprirvi al futuro. Sarete affascinati e risveglierete nel partner emozioni che credevate dimenticate.

Acquario – Questo è un buon inizio settimana. Vi alzate di ottimo umore e appena svegli potreste ricevere il più bel buongiorno della vostra vita oppure l'abbraccio che vi rasserena. Lunedì favorevole per migliorare le posizioni acquisite, farvi valere in una competizione, espandere la clientela, aumentare le entrate oppure trovare lavoro se ancora siete disoccupati.

Pesci – Solitamente quando siete confusi su una questione, provate altre vie per schiarirvi le idee. Molti vanno in panico, altri no. Questo è un dono che vi permette di realizzare più cose contemporaneamente. Vi aspetta un mese positivo sia per il lavoro e sia per il lato economico. Potete incrementare le entrate e migliorare la posizione lavorativa. Gli impegni saranno pressati ma potreste compiere un gran salto di qualità. Ottimo accordo con i nativi del Cancro, vi capite al volo e volete le stesse cose. Attenzione ai Gemelli, discutono troppo e vi mandano in confusione.