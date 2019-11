Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, ma intanto ecco proseguire il percorso astrologico dei segni. Leggiamo le previsioni del 15 novembre, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro dover affrontare alcune questioni economiche, per questo motivo ci vuole maggiore attenzione. Per i Pesci ripartenza in amore.

Ariete: in questa giornata avrete l'occasione di parlare di qualcosa di importante con la persona che sta al vostro fianco.

Cercate di non rimandare nulla ai prossimi giorni. Questo è un momento buono e di nuove occasioni nel lavoro, anche se nulla è certo come già da qualche tempo siete a conoscenza.

Toro: situazione generale per i sentimenti che promette bene, inoltre il fine settimana sarà dalla vostra parte. Nel lavoro attenzione alle questioni economiche, potrebbero esserci uscite improvvise.

Gemelli: per i sentimenti giornate decisamente migliore con il mattino che sarà più positivo del pomeriggio, per questo motivo se avete da dire qualcosa di importante fatelo subito.

Maggiore confusione nel lavoro, in particolare per coloro che si stanno dedicando ad un progetto importante.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che entra in aspetto positivo e che aiuta i sentimenti. C'è maggiore forza nel vostro cielo. A livello lavorativo chi ha iniziato qualcosa di nuovo è piuttosto provato in questo momento.

Leone: per l'amore è una giornata interessante, in particolare per le relazioni con una persona del Sagittario o dell'Ariete.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel lavoro, se avete in mente qualcosa di nuovo o state aspettando una telefonata importante, si potrà ottenere un riscontro. Attenzione ai rapporti con una persona dell'Acquario.

Vergine: in questa giornata potrete discutere con la persona amata per questioni economiche. Nel lavoro situazione non esaltante, in particolare per chi ha una causa in corso e vede continuamente rimandare l'esito finale.

Previsioni e oroscopo del 15 novembre: preoccupazioni per Scorpione

Bilancia: per i sentimenti questo è un momento positivo, in particolare nella prima parte della giornata. Maggiori conflitti nel pomeriggio. Chi ha un'attività in proprio avrà l'opportunità di guadagnare qualcosa in più, attenzione solo ad alcune spese di troppo.

Scorpione: questa giornata vede la Luna favorevole al vostro segno, in particolare nel pomeriggio, quando potrebbe esserci un recupero.

A livello lavorativo attenzioni ad alcuni conflitti, siete preoccupati perché non sapete come andrà a finire un certo rapporto.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna in opposizione nel pomeriggio, al mattino però si potrà ricucire uno strappo. C'è un recupero anche nel lavoro, ma occorre fare le cose con maggiore calma. Se dovete fare una richiesta agite subito.

Capricorno: in amore, se una persona vi interessa o volete recuperare un rapporto fatevi avanti, non mancheranno i risultati.

Chi ha un'attività in proprio sta andando incontro ad un periodo di rinnovamento.

Acquario: con Venere che entra nel vostro segno dal prossimo mese avrete tutto il tempo per iniziare una nuova storia d'amore che risulterà importante. Nel lavoro potreste tornare a discutere con un capo o riprendere un'attività che non vi interessava più.

Pesci: per i sentimenti tra domani e domenica si potrà ripartire, in particolare per quelle coppie che hanno vissuto uno stop recentemente. A livello lavorativo momento interessante, probabile che chi ha un'attività possa recuperare dopo un momento di calo.