Durante la giornata di lunedì 16 dicembre si respirerà l'atmosfera natalizia in modo molto più forte, e anche soltanto uscendo di casa ci sarà modo di vivere appieno le feste che si avvicinano sempre di più. Sarà lo Scorpione il segno dello Zodiaco che più di tutti risentirà di questa aria in modo positivo, accompagnato dal Toro e dalla Vergine.

Meno entusiasti saranno il Leone e la Bilancia, il primo alle prese con il proprio impegno lavorativo, l'altra invece sarà dubbiosa circa il proprio partner.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata di lunedì 16 dicembre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: probabilmente avrete a che fare con una giornata lavorativa abbastanza faticosa, ma ponderate bene le decisioni progettuali da prendere in modo da evitare dei disguidi inutili.

Toro: tanta positività. Sicuramente avrete un buonumore tale da coinvolgere chi vi starà attorno in questo lunedì, e anche la situazione più difficile si rivelerà essere per voi un gioco da ragazzi.

Gemelli: non sarete molto felici di determinate situazioni che si verranno a creare all'interno della famiglia, e le dinamiche che si presenteranno sul posto di lavoro con i colleghi vi darà motivo di evitare qualche collaborazione.

Cancro: sarà una giornata interamente dedicata alle riflessioni, soprattutto per quanto riguarda una vostra situazione sentimentale che sta prendendo una piega negativa non pesante, ma che non vi aspettavate.

Leone: sarete in grado di fare qualche progetto importante per il capo, e che vi porterà ad una promozione se ogni cosa andrà per il verso giusto. Sentimenti un po' messi da parte, ma comunque nei vostri pensieri.

Vergine: sarà una giornata di recupero delle forze ma ancora non sarete in grado di essere efficienti sul posto di lavoro come al vostro solito. La cura di voi stessi sarà un autentico toccasana nel pomeriggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: già di cattivo umore fin dal mattino, ma con il procedere delle ore il vostro nervosismo vi indurrà a lanciare rimbrotti nei confronti del partner. L'amore avrà una battuta d'arresto, ma non le amicizie.

Scorpione: inaspettatamente anche per voi, non vedrete l'ora di gettarvi nello shopping natalizio per rendere queste giornate indimenticabili per chi vi sta attorno. Il partner sarà entusiasta delle vostre idee.

Sagittario: ci saranno molte occasioni di fare shopping e di spendere, ma dovreste comunque stare attenti al vostro portafogli e non eccedere soprattutto con gli acquisti inutili.

Occhio a qualche richiesta da parte della famiglia.

Capricorno: molte energie saranno a vostra disposizione per iniziare un progetto lavorativo del tutto nuovo, che stupirà molti e che aumenterà la stima che gli altri hanno di voi. Finanze in rialzo.

Acquario: l'amore sarà messo a dura prova da qualche conoscenza nuova che si dimostrerà molto “ambigua”. Le gelosie conseguenti non saranno le sole che vi disturberanno.

Pesci: la positività vi sta contagiando molto velocemente, ed è assolutamente un bene dopo tante settimane passare con l'umore basso e con una forte concentrazione di stress.