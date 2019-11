Arriva un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 16 novembre è quindi pronto a rivelare la situazione astrologica attuale.

Questa giornata d'inizio weekend annuncia che i nativi dei Gemelli possono fare un grande salto di qualità nel lavoro. Situazione delicata invece per quelle persone del Capricorno che devono affrontare grandi cambiamenti.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

L'oroscopo di sabato 16 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata vi sentite particolarmente nervosi e aggressivi. Quello che state ottenendo non è ciò che speravate. Magari avete così tanta fretta di ottenere ottimi risultati che non potete permettervi di sbagliare di nuovo. Anche gli stimoli amorosi sono meno intensi.

Toro – In amore tutto fila liscio, tranne se non sarete voi a creare dei problemi con gli attacchi di gelosia.

Periodo positivo per il settore professionale ed economico. Potete incrementare le vostre entrate e migliorare la posizione lavorativa. Coloro che sono in attesa potrebbero ricevere qualche proposta.

Gemelli – Il lavoro è in primo piano e potete, finalmente, compiere un grande salto di qualità. Dovete ricordare che a grandi onori corrispondono anche a grandi oneri. Potreste sentirvi stressati per via degli impegni che richiedono maggiore concentrazione.

In amore, la passione sbadiglia e la coppia affoga nella solita routine. Siete troppo occupati in altre faccende che non avete un minuto di tempo per coccolare il vostro partner. Non permettete alla routine di prendere il posto delle emozioni.

Previsioni del 16 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – È facile attirare la vostra attenzione, basta farvi capire che siete di fronte a un osso duro, a una personalità spiccata e magnetica.

Amate l'avventura e vi piace pescare la preda che s'illude di avervi pescato. Altrettanto facilmente perdete d'interesse. In ogni caso vivrete dei momenti vivaci, conoscerete nuove persone e potrete risolvere alcune questioni familiari.

Leone – In questa giornata di sabato c'è molta connessione intellettuale tra voi e le persone care. Questa situazione agevola i vostri rapporti sociali, sentimentali e professionali, ma non lasciate che gli altri si aggrappino alle vostre idee.

Bellissimo weekend per l'amore.

Vergine – Vi aspetta un ottimo periodo per le questioni di lavoro ed economiche. Se state cercando un impiego, dovete puntate nei prossimi quindici giorni del mese di novembre. Se il vostro rapporto affoga nella noia ma amate ancora il vostro partner, dovete rispolverare il corteggiamento ed essere maliziosi e provocativi.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Coloro che sono stanchi di essere single, questo fine mese potrebbe essere molto interessante.

Ci sono tutte le premesse per incontrare una persona e rendere unico il vostro incontro. Per tutti ci sarà un flirt: per alcuni diventerà un grande fuoco, mentre per gli altri una bella storia. Nel lavoro dovete sfruttare al massimo questa giornata.

Scorpione – Sfruttate questo weekend per andare a fondo in alcuni problemi, se ci sono. Se sono seri, dovete affrontarli con molta cautela. Inutile trascinare rapporti logori, specialmente se siete consapevoli che la vostra è una relazione infelice. Chiudete con il passato e aprite le nuove finestre del futuro. Il lato economico è in miglioramento.

Sagittario – In amore c'è molta insoddisfazione e spesso pensate come poter vivere emozioni vivaci. Forse la soluzione migliore è far passare questo sabato senza compiere gesti irreparabili o pronunciare parole offensive. Prendetevi del tempo per fare chiarezza dentro di voi. Nel lavoro, tutto fila verso il successo e siete determinati a voler raggiungere a tutti i costi vostri i vostri obiettivi. Non dovete, però, dimenticare che per costruire una posizione solida ci vuole costanza, tempo e molta dedizione.

Oroscopo giornaliero: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo weekend dovete mantenere l'autocontrollo, se volete che le persone intorno a voi facciano altrettanto. Vi trovate in una situazione molto delicata, fatta di grandi cambiamenti. Per tale motivo non è semplice mantenere la calma. In compenso, riuscite a mantenere in vita alcuni rapporti che hanno rischiato di sfaldarsi. Alla fine tutto tornerà nella normalità e il sorriso della felicità tornerà sul vostro viso e nel vostro cuore.

Acquario – Fine settimana particolarmente interessante. Siete un segno vivace, brillante, e sempre pronto a godersi i piaceri della vita. Farete amicizie e andrete d'accordo anche con i parenti serpenti. Già dall'inizio della prossima settimana sarete più nervosi e troverete mille difetti, anche a chi vi era simpaticissimo.

Pesci – In questa giornata di sabato potete avere delle buone occasioni per farvi avanti nel mondo del lavoro e migliorare le vostre entrate. Dovete concentrarvi su alcune iniziative e dovete essere prudenti e prevenuti su alcuni problemi. Vedrete che tutte le ciambelle vi riusciranno con il buco. Ricordatevi di essere pazienti anche con i colleghi più insopportabili. Anche in amore siete baciati dalla dea bendata, potreste fare centro nel cuore della persona interessata.