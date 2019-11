Nella giornata di martedì 17 dicembre molta tensione caratterizzerà i segni di fuoco, in particolare per l'Ariete. Però ci sarà anche molta positività per i segni di aria sul lavoro come per il segno dei Gemelli, e sulle amicizie come per il segno della Bilancia. Energie rinnovate per i segni di terra, specialmente per il Capricorno e la Vergine, i quali sul piano lavorativo supereranno sé stessi.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tensione sarà la vostra compagna per gran parte della giornata di martedì.

Purtroppo avrete troppi pensieri in testa per trovare una distensione che vi rassereni, ma sarete anche reticenti a tentare.

Toro: qualche idea creativa nell'ambito della famiglia allieterà qualcuno che non si sentirà propriamente di buonumore. Probabilmente il partner potrebbe lamentare qualche negligenza nei suoi confronti, ma non preoccupatevi.

Gemelli: qualche delusione sul fronte amoroso, anche per chi vorrebbe fare una conquista. Invece sul lavoro avrete una carica eccellente che vi farà meritare una posizione più alta rispetto a quella attuale.

Cancro: distratti. Le faccende lavorative saranno percepite in modo troppo leggero, forse anche a causa di alcuni cavilli sentimentali con cui avrete a che fare in questo periodo.

Leone: amore monotono. La stabilità amorosa sarà abbastanza buona, ma vi accorgerete che nella vostra relazione c'è davvero molto poco di sorprendente. Proverete a ravvivarla cercando di organizzare qualcosa di nuovo.

Vergine: pronti per una giornata lavorativa a tutto tondo, avrete anche modo di legare amichevolmente con qualche collega. Una persona che prima non consideravate sarà ricca di sorprese e novità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualcosa o qualcuno (come un amico di vecchia data) vi farà uscire dal vostro “guscio” di malumore e diffidenza. Con un po' di relax e di svago riuscirete ad riacquistare un po' di spensieratezza.

Scorpione: penserete a qualcuno di lontano e che con i mezzi a vostra disposizione difficilmente potrete raggiungere, ma proverete comunque a fare un regalo anche per questa persona, in modo da farla sentire vicina a voi.

Sagittario: non avrete tempo per gli amici. Ora come ora vi concederete del tempo libero esclusivamente per voi stessi e le vostre passioni più recondite.

I vostri hobby vi terranno compagnia.

Capricorno: vi farete carico di qualche progetto in più per rimanere in prima linea sul posto di lavoro. Sarà meglio anche essere più cauti e meno frettolosi in qualche incombenza che pensate di superare senza difficoltà.

Acquario: meglio stare un po' da soli, in questo martedì. Oltre ad essere molto nervosi, non sarete propensi alla compagnia di qualcuno che non riuscite a sopportare. Sarà meglio rilassarsi quanto più possibile.

Pesci: allieterete la giornata dei vostri colleghi con qualche iniziativa interessante e coinvolgente.

L'eros con il partner invece potrebbe subire una brusca “frenata”, tanto che potreste apparire piuttosto freddi.