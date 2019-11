La terza settimana del mese di novembre sta per prendere il via. Nel dettaglio le previsioni astrologiche e l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali di lunedì 18 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere qualche problema in più nelle relazioni a causa di Venere in opposizione, per il Capricorno ci sarà un recupero nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 18 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in queste ore tornerà un po' di vitalità nei sentimenti dopo un fine settimana vissuto in modo piuttosto caotico.

Sentite maggiore stanchezza nel lavoro, per questo motivo le questioni che non vanno devono essere gestite con prudenza.

Toro: in questa giornata un po' di prudenza è necessaria nei rapporti, meglio aspettare mercoledì prima di dire qualcosa. Nel lavoro qualche spesa in più è da tenere in considerazione, la strada però intrapresa è quella giusta.

Gemelli: anche se la Luna è favorevole, Venere opposta potrebbe causare qualche problema in ambito sentimentale, ci sarà poi un recupero con l'arrivo della fine del mese.

Nel lavoro le cose vanno meglio, ci sarà la possibilità di superare un problema, visto che a breve Giove non sarà più opposto.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata potrà regalare un incontro speciale. La situazione generale è promettente, state vivendo una storia in modo più leggero. A livello lavorativo le intuizioni che sono nate in questo weekend vanno portate avanti.

Leone: con la Luna favorevole insieme a Venere questo lunedì sarà importante per far ripartire una storia con maggiore passionalità.

Nel lavoro ci sarà da trattare un nuovo incarico e novità che arriveranno tra qualche giorno. Attenzione solo a un po' di stanchezza fisica.

Vergine: questa sarà una giornata interessante per risolvere questioni sentimentali o per avvicinarsi maggiormente alla persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro alcune persone non sembrano essere dalla vostra parte, per questo motivo se non siete certi di un progetto potreste anche rimandarlo.

Bilancia: in amore non mancherà un po' di tensione, per questo motivo sarà importante risolvere tutti i problemi entro la fine del mese. A livello lavorativo considerate e valutate bene i consigli che arriveranno da soci e collaboratori. Nuove chiamate dietro l'angolo.

Scorpione: sentite la necessità di dire qualcosa al vostro partner, ma forse in questa giornata sarà meglio parlare con calma, potreste prendere tutto di petto.

Nel lavoro c'è il desiderio di cambiare e iniziare un nuovo percorso, ma al momento non ci sono le basi per partire.

Sagittario: con la Luna in ottimo aspetto al vostro segno zodiacale momento interessante per le coppie che si protrarrà fino a domani. Nel lavoro alcuni potranno ricevere una bella proposta, magari anche guadagnare di più dopo un periodo di blocco.

Capricorno: stelle positive in questa giornata, si va verso un recupero importante anche grazie a Marte che a breve sarà nel vostro segno.

A livello lavorativo momento di recupero, c'è maggiore volontà di azione.

Acquario: la Luna in opposizione vi invita a parlare con prudenza, anche perché qualcuno è in pensiero a causa di alcune storie del passato. Nel lavoro non sarete concentrati al massimo, per questo potreste commettere degli errori: attenzione a questo aspetto.

Pesci: in questa giornata possibili polemiche con una persona dell'Ariete, mentre maggiore complicità con un Capricorno. Nel lavoro arrivano alcune notizie importanti, magari trasferimenti o possibili cambiamenti definitivi.