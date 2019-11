Le previsioni e l'Oroscopo del 19 novembre 2019 vedono i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento di maggiore tranquillità in amore, anche se le storie che sono ferme e bloccate da tempo rischiano di arenarsi definitivamente. Per la Bilancia favoriti i lavoratori a contatto con il pubblico. Nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Ariete: in questa nuova giornata di novembre incontri favoriti.

Una persona potrebbe farvi una richiesta particolare, per questo motivo potete farvi avanti e iniziare una nuova relazione. Per il lavoro momento migliore e buone le opportunità, non mancheranno le conferme.

Toro: se dovete affrontare alcune discussioni questa non è la giornata ideale, un problema potrebbe nascere all'improvviso se da tempo una storia non va. Nel lavoro è possibile ottenere buoni risultati, attenzione solo ad una mancanza di concentrazione in queste ore.

Gemelli: le storie che non vanno saranno chiuse definitivamente. Molti stanno però vivendo uno stato di maggiore tranquillità. Nel lavoro sono favoriti i contatti ed i nuovi accordi, questo è il momento giusto per fare scelte in vista del futuro.

Cancro: in amore sarà possibile rimettersi in gioco. Venere però sarà in opposizione, per questo motivo le questioni rimaste in sospeso vanno affrontate subito.

A livello lavorativo non sottovalutate le proposte che potranno arrivare in questa fase.

Leone: la Luna è ancora nel vostro segno zodiacale ed aiuta ad ottenere di più, siete più convincenti. Nel lavoro siate più concreti, se un ruolo non fa per voi cambiare rotta.

Vergine: quelle che state vivendo sono giornate importanti per i sentimenti, anche se in questa fase della settimana non sarà semplice mantenere la calma. Se state programmando un lavoro o un progetto per il prossimo anno arrivano grandi novità già da dicembre.

Previsioni e oroscopo del 19 novembre 2019 da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale momento che vi invita alla pazienza, arrivano chiarimenti in una storia al bivio. A livello lavorativo sono avvantaggiati coloro che hanno un'attività che comporta un contatto con il pubblico.

Scorpione: per i sentimenti, nelle coppie in cui sono stati problemi è sconsigliato mettere in discussione tutto, meglio rimandare eventuali dialoghi a domenica 24.

Nel lavoro ci sono in ballo cambiamenti in positivo, qualcosa potrebbe già modificarsi nel corso della settimana.

Sagittario: in questa fase del mese è possibile vivere nuove storie, nuove emozioni sono in arrivo soprattutto per coloro che sono soli da tempo. Per i nati sotto questo segno zodiacale delusi da un'attività non si esclude che siano aperte nuove prospettive.

Capricorno: se una situazione non vi piace a livello sentimentale è inutile portarla avanti.

Venere comunque è favorevole e aiuta. A livello lavorativo, coloro che hanno un problema di natura economica possono cercare di risolverlo nei prossimi giorni.

Acquario: il cielo invita alla prudenza in una storia d'amore, mentre coloro che vivono una relazione stabile supereranno ogni problema. Per il lavoro è un periodo migliore per riflettere sulle scelte del futuro e per capire cosa sta accadendo nella vostra vita.

Pesci: a livello amoroso è probabile che ci sia qualcosa da ribadire in questa giornata, potrebbe riemergere una fase critica da superare. Nel lavoro attenzione dal punto di vista economico, non è però un periodo "no" per voi.