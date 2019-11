Un nuovo giorno in arrivo per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 21 novembre 2019? Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale questo è un buon momento, potrete vivere delle belle emozioni e ricevere anche delle proposte importanti. In campo professionale potreste vivere dei momenti di distrazione.

Toro: in campo professionale sono in arrivo delle buone proposte. Per quel che riguarda il settore sentimentale la Luna è favorevole, potrete vivere dei bei momenti con il partner.

Gemelli: in questa giornata i nati sotto questo particolare segno potrebbero sentirsi un po' nervosi. In amore cercate di mantenere la calma, anche se vi sentite sottotono. In campo professionale sono in arrivo degli incarichi.

Cancro: a livello professionale cercate di prendere le decisioni con accuratezza e riflettete prima di dare il vostro benestare. In campo amoroso fate attenzione alle polemiche che potrebbero scatenare dei nervosismi.

Leone: Venere torna favorevole nel segno e aiuta chi vuole risollevare la propria relazione. Nel lavoro sono favoriti i nuovi rapporti, impegnatevi ad organizzare degli incontri che possano migliorare la vostra attività professionale.

Vergine: in questa giornata la Luna è dalla vostra parte e vi sentirete più forti in campo amoroso. Nel lavoro Saturno è favorevole e potete fare delle scelte giuste. Astrologia e stelle della giornata per tutti i segni zodiacali.

Bilancia: in serata avvertirete un senso di stanchezza, provate a riposarvi un po'. In campo professionale è un momento di recupero.

Per quel che riguarda il settore sentimentale cercate di chiarire al più presto le questioni rimaste in sospeso.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà ricca di tensioni. Nel lavoro non sarà semplice comprendere di chi fidarsi. In amore situazione astrologica interessante, potreste fare degli incontri interessanti.

Sagittario: a livello lavorativo è possibile che ci siano dei cambiamenti ai quali riuscirete presto ad adattarvi.

In campo sentimentale le coppie che stanno insieme da tempo vivranno delle belle emozioni. Situazione migliore anche per chi è in crisi.

Capricorno: con la Luna favorevole, in questa giornata potrete vivere le questioni amorose con più leggerezza. Nel lavoro sono in arrivo delle novità, cercate di comprendere i vostri collaboratori.

Acquario: in campo amoroso sarà possibile fare degli incontri che potrebbero rivelarsi importanti, non sottovalutate dunque questo periodo dell'anno.

Nel lavoro è possibile che nascano dei nervosismi, ma riuscirete a sistemare la situazione ottenendo dei buoni risultati.

Pesci: a livello professionale, il segno dei Pesci, in questo momento sta vivendo un recupero. Avete voglia anche di fare dei cambiamenti. In campo amoroso cercate di essere prudenti, con la Luna opposta potrebbero nascere degli scontri.