L'Oroscopo del 21 novembre annuncia grandi novità all'orizzonte. In amore, la dea bendata bacia le persone dei Gemelli. Per i nativi del Cancro è arrivato il momento di concludere dei validi affari. Ritorni di fiamma per i nati sotto il segno del Capricorno.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di questo giovedì e le previsioni degli astri per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo avete bisogno di divertirvi.

L'occasione potrebbe presentarsi in serata. Potreste invitare a cena qualcuno o essere invitati a una festa. Ricordatevi di sorridere e socializzare. Magari qualcuno riesce a farvi entrare in un ambiente lavorativo che vi intriga e vi crea buoni vantaggi.

Toro – In questo giovedì dovete dosare le vostre energie perché sarà una giornata infernale. Non sempre si può rallentare. Soprattutto nel lavoro c’è bisogno di essere dinamici.

Fatevi trovare pronti e non fatevi prendere dal panico. Se siete convinti delle vostre ragioni potete esprimervi liberamente. Cercate di non stressarvi oltre misura, non litigate e a tavola non esagerate.

Gemelli – Periodo favorevole per Viaggi, spostamenti, colloqui e contatti. Vedrete tanti posti e persone e ne trarrete delle conseguenze positive per il vostro lavoro. Non siate impulsivi, dosate le parole e non perdete la concentrazione. Attenzione con i soldi: avete la predisposizione a spendere troppo.

Previsioni di giovedì 21 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo è il momento di attuare un cambiamento esteriore e scoprire che effetto farà sugli altri. sicuramente avrete successo e sarete ammirati anche da chi vi trova insignificante. Momento positivo, perciò voltate pagina. Buoni affari per coloro che hanno un’attività propria. Risulta favorito anche il lavoro part-time. Avrete un'ottima spinta lavorativa.

Leone – L’amore potrebbe arrivare viaggiando, magari in un semplice weekend sulla neve o in una città d’arte. Questo vale anche per le coppie che hanno bisogno di ravvivare un po' i sentimenti. Per i cuori solitari questo sarà un fine settimana generoso, avrete fascino e fortuna.

Vergine – Periodo ricco di occasioni, che porterà colloqui, trattative, contatti e viaggi utili, chi cerca un’occupazione potrebbe trovarla. Chi lavora in proprio riceverà complimenti. Le coppie di lunga data potrebbero sposarsi e stabilire la data delle nozze.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Evitare inutili questioni o discussioni è sicuramente un segno di grande equilibrio, ma non sempre è positivo. Serbare rancore o evitare qualcuno non mostra grande maturità. In questa giornata sforzatevi di discutere o quantomeno cercare di risolvere faccia a faccia le questioni che vi affliggono. Tutto ciò gioverà alla vostra salute.

Scorpione – Giornata favorevole per riavvicinamenti e rappacificazioni. Chi è single potrebbe trovare l’amore e concedersi piacevoli momenti. Periodo positivo nel lavoro, cercate di 'battere il ferro finché è caldo'.

Sagittario – Questa sarà una giornata piena di discussioni a causa di qualcosa a cui tenete molto. Non lasciatevi scoraggiare, piuttosto andate avanti. Tuffatevi nell'avventura, sarà una sfida che affronterete nel migliore dei modi. Sperimentare alcune cose sulla propria pelle spesso è un bene. Tutto aiuta a migliorare, soprattutto le sconfitte.

L'oroscopo di giovedì 21 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo favorevole per i ritorni di fiamma. Si creerà una nuova situazione soprattutto se il rapporto è solido. Per le coppie che sono ormai alla frutta non devono insistere. Se le cose non funzionano è meglio voltare pagina.Sarete stanchi e gli impegni risulteranno fin troppi. Cercate di evitare situazioni che non danno garanzie e libertà d’azione. Il lavoro dipendente darà piccoli vantaggi. Alcuni disturbi in questo periodo si riacutizzano, soprattutto al colon e alle mani.

Dormite un po' di più.

Acquario –In questa giornata avrete molta energia da impiegare nelle relazioni interpersonali. Il lato litigioso va tenuto sotto controllo, soprattutto nelle coppie che vivono o lavorano insieme. Energia e passionalità assicurano una felice esperienza intima, rendendo le relazioni attive, vive e gratificanti.

Pesci – In questo periodo qualche collaborazione può terminare bruscamente. In molti casi è il momento di affrontare dei discorsi chiarificatori con soci e collaboratori.

Questo fine settimana servirà per aggiustare traiettorie. Potrete avviare una trasformazione nella vostra attività. Finalmente può diventare realtà l'idea di andare a vivere con il vostro grande amore.