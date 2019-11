L'Oroscopo di domani, 21 novembre, in linea di massima prospetta una giornata interessante e, al contempo, soddisfacente per gran parte dei segni zodiacali. L'aspetto lunare conferisce stabilità e consapevolezza. Quindi chi ha dei dubbi potrebbe fugarli e chi attende una risposta potrebbe riceverla. I nativi del Toro avranno dei successi lavorativi o sentimentali. La Vergine potrà effettuare dei cambiamenti esteriori come un taglio di capelli o affrontare una dieta. Approfondiamo scoprendo le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 21 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 12° posto - Ciò che è avete avviato in questi ultimi mesi non sembra riuscire a ingranare ed avete serie difficoltà a trovare lo sprint giusto. Vi manca la concentrazione necessaria per svolgere perfettamente i vostri compiti quotidiani. Ultimamente vi sentite incompresi, specie dal partner che risulta superficiale e distante. L'esperienza è molto importante e vi tornerà utile nel prossimo futuro.

In questa giornata fronteggerete alcune incombenze casalinghe, magari dovrete fare la spesa, il bucato, pulire la cucina o il bagno. Il mese sta per concludersi, quindi fate attenzione a quanto denaro spendete.

Toro - 3° in classifica - Avrete 48 ore di benessere e tranquillità. Siete sempre richiesti, sia in famiglia che all'interno delle amicizie. Pur essendo degli abili comunicatori, a volte desiderate starvene da soli.

Le stelle di questo giovedì parlano di successi in dirittura d'arrivo, specie per chi ha lavorato sodo in negli ultimi tempi. Nel caso in cui ci dovesse essere qualcosa che non funge più, allora è inutile perderci dell'altro tempo. Se volete dare una svolta alla vostra vita, dovete essere pazienti e fiduciosi perché niente si ottiene dall'oggi al domani.

Gemelli - 6° posto - Giornata emozionante, ma tutto dipende da voi.

Ultimamente vi state dando molto da fare, per questa ragione siete riempiti di elogi e attenzioni. Si prospetta un giorno ricco di opportunità che dovrete cogliere in vista del futuro prossimo, vi destreggerete tra attività lavorative, faccende di casa e preoccupazioni familiari per motivi economici. Cercate di rilassarvi di più. Abbiate più fiducia nelle persone che vi stanno a cuore perché non vi farebbero mai uno sgarbo.

Cancro - 8° in classifica - Siete in una fase di serenità e appagamento interiore e questa giornata fila liscia come l'olio: tutto appare calmo e tranquillo. In casa o a lavoro c'è ben poco da fare perché tenete tutto sotto controllo senza crearvi inutili incombenze. In questo giovedì farete dei progetti interessanti che potrebbero farvi risparmiare nei prossimi anni. La Luna è favorevole e vi fa venir voglia di tornare bambini.

Sono in atto dei cambiamenti che prenderanno vita nel 2020, in arrivo una buona notizia.

Leone - 9° posto - Siete in perenne attesa di qualcosa, magari dell'amore o di un lavoro. Per dicembre l'opportunità giusta busserà alla vostra porta, ma per ora tutto tace. Comunque sia, questa giornata non si presenta male poiché avrete modo di apprendere un certo pettegolezzo, incontrerete una persona di vostra conoscenza, ma non esagerate con le confidenze.

Non trascorrete troppo tempo sui social e cercate di godervi maggiormente la vita. In serata sarete molto stanchi e assonnati, qualcuno potrebbe andare a dormire prima del solito.

Vergine - 2° in classifica - La Luna ancora nel vostro segno porta una ventata di relax e amore. I cuoi solitari hanno un ammiratore segreto che potrebbe dichiararsi al più presto, ma valutate attentamente se accettare o meno un certo appuntamento. Se avete voglia di cambiare look, questa risulta essere la giornata favorevole per i tagli di capelli o per le nuove acconciature. Alcuni di voi potrebbero intraprendere una dieta depurante, anche solo per un paio di giorni, vi aiuterà a rimettervi in sesto.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vi spingono a programmare le prossime festività natalizie. Se volete risparmiare sui regali o sugli addobbi, stilate una lista delle cose utili e monitorate le varie offerte. Molti di voi stanno rincorrendo sogni d'amore e di vita: le coppie progettano di vivere insieme mentre i single aspettano la persona giusta. Tendete a fare tardi la sera, per questo al mattino vi potreste svegliare stanchi e confusi. In questa giornata dovrete staccare la spina prima del solito e fare attività rilassanti.

In casa darete una mano ad un familiare.

Scorpione - 5° in classifica - State vivendo un periodo abbastanza valido, tutto fila liscio e senza problemi. In giornata scambierete due parole con una persona di vecchia conoscenza e apprenderete qualcosa di interessante. Nella vita di coppia, ultimamente c'è serenità e la serata si prospetta speciale grazie al partner. Imparate a prendere l'iniziativa e siate maggiormente ottimisti. Non complicate le cose in famiglia facendo richieste esagerate ed organizzatevi per il week-end.

Sagittario - 1° posto - Siete un segno forte e determinato. Le difficoltà della vita non vi abbattono perché siete capaci di rialzarvi e superare gli ostacoli, tuttavia spesso vi sentite stanchi di lottare continuamente. In questo giovedì gli astri vi supporteranno, donandovi serenità. Alcuni di voi potrebbero intraprendere un nuovo hobby. I cuori solitari dovrebbero sorridere di più e aprirsi a nuove conoscenze.

Capricorno - 10° in classifica - Per chi da tempo cerca l'amore, presto Venere subentrerà nel vostro segno e favorirà i sentimenti.

Le coppie, invece, sognano il matrimonio, una casa nuova, dei figli. Abbiate pazienza e vi toglierete tutte le soddisfazioni. Possibili incontri o chiamate da una persona a voi cara. Prima di uscire verificate che sia tutto a posto e di aver preso il necessario, anche l'ombrello.

Acquario - 11° posto - Chi lavora, ultimamente si sente stanco e vorrebbe essere efficiente al 100%. Purtroppo bisogna attendere l'arrivo dell'inverno. L'amore, per chi ce l'ha, procede a gonfie vele anche se qualche volta si litiga.

In giornata fate attenzione al portafoglio, potrebbero esserci uscite e transazioni economiche inaspettate. Se volete qualcosa, dovete valutare con attenzione se vale la pena ottenerla o no. Non siate precipitosi e godetevi questa giornata di metà settimana. Preparatevi a vivere un week-end avvincente.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà superare quel problema che ultimamente vi attanaglia. Non sarà colpa vostra se una certa cosa non funzionerà. Spesso vi accusano di essere troppo fantasiosi, ma non c'è niente di male in questo.

Avrete voglia di amare e di essere amati. In questa giornata una persona amica o un parente stretto vi confiderà qualcosa di interessante. Giornata ideale per incrementare le entrate o per ampliare le conoscenze.