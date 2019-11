La giornata di giovedì 21 novembre molto relax e molto romanticismo attenderanno i segni dello zodiaco come l'Ariete e la Bilancia, ma molti avranno delle questioni di cuore in sospeso o poco chiare, come nel caso dei segni dell'Acquario e dei Pesci.

Malessere per Toro, lo Scorpione invece sarà perspicace e vivace sul posto di lavoro.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete molta più tranquillità mentale, e molte delle vostre attività riuscirete a prenderle in modo più sereno, senza quella frenesia che spesso il lavoro pretende da voi.

Amore in rialzo.

Toro: avrete qualche piccolo malessere fisico che riuscirete a trattare entro la giornata. Però vi converrà stare attenti a qualche investimento o progetto che probabilmente potrebbe essere poco redditizio.

Gemelli: avrete bisogno di chiarimenti dal partner a causa di alcuni dubbi insinuatisi nella vostra testa. Probabilmente saranno soltanto delle paranoie, ma sarà meglio indagare.

Cancro: qualche momento di distensione sarà l'inizio di una tranquillità molto più duratura. Sarà opportuno fare qualcosa che ravvivi la stabilità e l'intesa di coppia: il partner apprezzerà ciò che organizzerete.

Leone: ancora molta passione e voglia di tanta complicità con il partner anche dal punto di vista sentimentale. Il buonumore vi accompagnerà anche sul posto di lavoro, rendendovi allegri e spensierati.

Vergine: probabilmente ci saranno molti impegni lavorativi a tenervi occupati, ma troverete del tempo per fare qualcosa di divertente in compagnia di amici o semplicemente in compagnia della famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: romanticismo alle stelle. Vi darete da fare per rendere questa una delle serate più belle della settimana, come tanto di appuntamento che sicuramente farà felice non solo voi, ma anche il partner.

Scorpione: sarete molto vivaci, tanto che sarete in grado di unire i vari impegni lavorativi e di casa con del divertimento o dello svago. Regalarsi qualche minuto in più di relax vi aiuterà ad essere invincibili nel fine settimana.

Sagittario: guadagni. Arriveranno le prime remunerazioni di stampo economico che però dovrete spendere per la maggior parte in cose importanti e per investimenti a lungo termine.

Capricorno: ancora qualche tarlo su cui riflettere e dunque un po' di stress che salirà. Non vi farete abbattere dal peso delle responsabilità, anzi. Queste cose sono valide per temprarvi di più.

Acquario: in amore prenderete delle decisioni che non ammetteranno repliche, ma proprio per questa ragione dovrete essere molto cauti nel prenderle. Le amicizie vi daranno molto su cui riflettere.

Pesci: dubbi sul partner.

Ci saranno delle forti perplessità per quanto riguarda il vostro partner, e dunque vi concentrerete molto di più sul lavoro e sulla famiglia. Qualcuno però vi potrebbe cercare.