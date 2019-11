Anche questo weekend sta finendo. L'Oroscopo del 24 novembre è pronto a rivelare l'attuale situazione astrologica di ogni segno zodiacale. I nativi dei Gemelli si sentono un po' cagionevoli di salute, mentre i single dell'Acquario devono rinunciare alla libertà per un po' d'amore. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In amore amate il rischio e le sfide.

Anche se a volte sembrate degli incoscienti, il vostro istinto non vi delude e niente può fermarvi. Nel lavoro come si suol dire 'Il cielo dà e il cielo toglie'. Anche se iniziate una settimana positiva, qualcuno potrebbe mettervi il bastone tra le ruote, perciò se otterrete qualcosa potreste perderne un'altra.

Toro – In questa giornata le persone che vi sono più vicine potrebbero farvi una gradita sorpresa.

Il regalo che vi hanno fatto lo avete meritato con il vostro atteggiamento sempre disponibile e costante nella loro vita. Non è qualcosa di materiale o costoso ma qualcosa di carino che allieta la vostra giornata. Se ancora non avete un lavoro, a fine mese arriveranno delle occasioni inaspettate.

Gemelli – In questa giornata vi sentite un po' cagionevoli di salute. Allergie, raffreddore o dolori alle articolazioni, d'altronde l'autunno regala anche questo. Alcuni sono provati anche da troppi impegni. In questa giornata, dovete rilassarvi e trascorrere più tempo con i vostri amici.

Astrologia del giorno: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – La prossima settimana sarà piena d'impegni, vi aspetta un progetto condiviso, che di certo non vi terrà in primo piano ma che comunque vi farà avere una buona ricompensa economica. Approfittate di questa giornata per fare il pieno di energia. In amore potreste trovarvi nella condizione di dover decidere se continuare una frequentazione oppure troncarla prima che diventi troppo importante.

Leone – In questa giornata, le coppie consolidate hanno qualcosa di importante da decidere e di cui discutere. Magari un figlio potrebbe essere un sogno ricorrente, ma vi manca il coraggio di fare il grande passo. Seguite il vostro istinto, che la maggior parte delle volte non ha mai sbagliato. Nel lavoro tutto procede senza alti né bassi.

Vergine – In questa giornata il corteggiamento potrebbe occupare gran parte del vostro tempo.

Siete impegnati ad attirare le attenzioni di una persona che vi mostra scarso interesse. Avrete molto da fare per difendervi da altri concorrenti. Spesso per voi è solo un gioco, ciò che vi spinge è il gusto della conquista. Anche nell'ambiente lavorativo avete molta concorrenza, ma vi piace competere. Non avete nessuna difficoltà a sgominare per attirare l'attenzione dei superiori.

Previsioni del 24 novembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Chi ha da poco iniziato un nuovo lavoro ha bisogno di ambientarsi.

Ci vuole molta tolleranza verso colleghi più anziani, ma non saranno così terribili. Al massimo potrebbero chiedervi di andare a prendere un caffè o fare qualche altra commissione. Al momento vi conviene stare zitti e assecondarli, con il tempo e la pazienza potreste trovarvi a comandare voi. Se nel rapporto di coppia ci sono acque burrascose, dovete trovare il coraggio di dire basta e tagliare i ponti per rifarvi una vita.

Scorpione – In questa giornata cercate di essere abbastanza saggi. Dovete dimostrare a tutti che possono ancora fidarsi di voi. Cercate di controllare di più i vostri atteggiamenti, a volte diventano equivoci. In amore, anche coloro che si sono scottati troppe volte potrebbero trovare una persona da amare e che porta serenità nell'animo.

Sagittario – In questo periodo siete più consapevoli su come portare avanti una storia, perciò non permettete più a nessuno di farvi del male o di prendervi in giro.

Se capiterà che per una volta siete voi a fare del male agli altri, pazienza. Un acquisto o una vendita che è andata per le lunghe potrebbe finalmente risolversi grazie alla vostra insistenza. Se non volete ricorrere a delle cure, osservate uno stile di vita più sano.

L'oroscopo di domenica 24 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In campo professionale vi sentite in piena forma, cercate di sfruttare questa energia per ottenere qualcosa di vantaggioso. Raccoglierete i vecchi cocci e rimetteteli insieme.

Ripartire sarà meno complicato del previsto. Sul lavoro qualche collega o socio potrebbe disapprovare quello che state facendo. Siete abbastanza maturi da decidere se continuare un certo progetto o crearne un altro.

Acquario – In campo lavorativo ci sono buone proposte da prendere in considerazione, anche se avete già un lavoro. Alcune persone vi hanno notato. Se vi trovate bene dove siete, è opportuno non rischiare ma almeno analizzate l'offerta che potrebbe risultare vantaggiosa. I single potrebbero avere ottime possibilità grazie al loro fascino, ma molto probabilmente devono rinunciare alla libertà per un po' d'amore.

Pesci – In questa giornata, le relazioni d'amore procedono a passi da giganti. Nemmeno una piccola crisi può rovinare il vostro rapporto. Cercate di trascorrere più tempo possibile con il partner. Il lavoro vi dà parecchie soddisfazioni. In campo economico dovete rinunciare a qualche spesa. Qualche acciacco potrebbe minare il vostro umore.