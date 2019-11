Nuove previsioni astrologiche di giovedì 28 novembre 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali. Andiamo a leggere, nel dettaglio, le novità ed i cambiamenti per i segni in amore e nel lavoro. Per i Gemelli positivi gli incontri di lavoro, ma attenzione ad un accentuato stress in amore. Per il Sagittario le nuove storie sono interessanti.

Previsioni e oroscopo del 28 novembre 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore Luna favorevole che vi aiuterà anche a livello mentale e a migliorare la vostra passionalità.

Nel lavoro state portando avanti una situazione di stress da diverso tempo, per questo motivo c'è la necessità di tentare un recupero riposando maggiormente ed evitare situazioni complicate.

Toro: giornata che per i sentimenti sarà migliore nel pomeriggio. Partirà a breve un periodo di grandi vantaggi. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte e vi offrono maggiori occasioni, starà però a voi impegnarvi al massimo per ottenere ancora di più.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che comporterà momenti di maggiore stress, fortunatamente il pomeriggio vi vedrà protagonisti con un recupero netto.

Positivi gli affari e gli accordi di lavoro, non mancheranno però alcune spese da affrontare ed un cambiamento che sta per arrivare.

Cancro: per i sentimenti non è un momento esaltante, per questo motivo attenzione alle provocazioni che arriveranno in queste ore. C'è una maggiore stanchezza da tenere sotto controllo. A livello lavorativo gli incontri che nascono ora possono essere importanti, sarete però agitati in questa giornata.

Leone: Venere aiuta in una storia d'amore e nella seconda parte della giornata tornerà la voglia di amare.

Nel lavoro buone prospettive ed entro il prossimo fine settimana potreste ricevere una bella conferma.

Vergine: in amore fase migliore, non mancherà l'energia e la voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro giornata particolare per coloro che sono fermi da tempo. Nelle prossime settimane avrete maggiori opportunità e più fortuna.

Bilancia: le stelle sono dalla vostra parte ma non dovete rimanere chiusi in voi stessi se desiderate vivere nuove emozioni. Momento particolare nel lavoro, meglio evitare tensioni di troppo.

Scorpione: le coppie che hanno avuto problemi e difficoltà ora possono risolverli grazie ad accordi che arriveranno da qui ai prossimi giorni. A livello lavorativo queste sono giornate che portano maggiore stress, possibili difficoltà anche nel trovare la concentrazione.

Sagittario: questa fine del mese è interessante anche per le storie che nascono adesso. Periodo migliore anche nel lavoro se avete voglia di trovare un nuovo riferimento o lanciarvi in nuovi progetti che avevate nel cassetto da tempo.

Capricorno: la Luna torna nel vostro segno zodiacale dal pomeriggio, le ultime giornate di novembre saranno maggiormente interessanti per l'amore. Nel lavoro momento migliore, le tensioni sono superate e sarà più facile trovare accordi prima impossibili da immaginare.

Acquario: in questa giornata non mancheranno nuove occasioni per parlare, i nuovi incontri sono anche supportati da pianeti favorevoli. Nel lavoro è possibile un recupero, anche per quei progetti fermi da diversi mesi. Evitate però di fare troppe cose contemporaneamente.

Pesci: in questo giornata attenzione nei rapporti con una persona del Sagittario o dei Gemelli, non mancheranno le tensioni. A livello lavorativo momento di stallo che però non durerà molto, già dai prossimi giorni le cose cambieranno in meglio.