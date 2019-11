Giro di boa della prima settimana di novembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di giovedì 7 novembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro superare la fase di nervosismo grazie alla Luna favorevole. Per i Pesci progetti lavorativi che proseguono in modo positivo.

Ariete: in amore la Luna sta per entrare il vostro segno zodiacale, per questo tra domani e sabato arriveranno momenti interessanti da vivere con la persona amata.

Nel lavoro, in questa fase, potreste fare delle scelte importanti.

Toro: per i sentimenti altra giornata importante favoriti i rapporti con una persona dei Pesci, in questi giorni potrebbero nascere intriganti emozioni. Nel lavoro c'è un miglioramento nelle collaborazioni e nei rapporti con soci e capi.

Gemelli: a livello sentimentale periodo che porta un maggiore momento di nervosismo, il consiglio è quello di fare le cose con maggiore calma.

Nel lavoro alcune trattative non accennano a concludersi, ma una soluzione arriverà anche in questo periodo.

Cancro: a livello amoroso il momento di nervosismo che stavate vivendo potrà essere superato grazie alla Luna in aspetto positivo al vostro segno. Momento buono per i nuovi incontri. A livello lavorativo non si escludono piccole tensioni, ma questo è comunque il momento giusto per risolvere un problema.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: in amore Venere nel segno fa avvertire la propria presenza, è il momento di farsi avanti se dovete dire qualcosa. Nel lavoro giornata non esaltante, dovrete comunque evitare di agitare troppo le acque.

Vergine: a livello sentimentale giornata di calo, dovete stare lontani per questo dalle provocazioni e mantenere la calma. Nel lavoro, se c'è un discorso da fare, cercate di rimandare ogni discussione alla settimana prossima.

Previsioni e oroscopo del 7 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale la Luna è ancora neutrale, ma domani sarà opposta, per questo motivo se dovete dire qualcosa fatelo oggi. A livello lavorativo un recupero c'è, chi ha voglia di rinnovare un contratto a un accordo avrà molto di più.

Scorpione: a livello amoroso le discussioni riescono meglio in questa giornata, c'è più volontà di appianare vecchie tensioni.

Nel lavoro un cambiamento è possibile, ma attenzione a non fare cose che sentite non vi appartengono.

Sagittario: in amore in questa giornata dovete prendere tutto con le pinze e rimandare eventuali discorso importanti a domani. A livello lavorativo non mancano le novità, ma oggi sarà meglio evitare complicazioni inutile visto che potreste andare contro qualcuno.

Capricorno: in amore giornata interessante che vede la Luna favorevole, ma attenzione perché sabato 9 e domenica 10 ci sarà un piccolo calo.

Per chi ha un'attività in proprio periodo in cui bisogna darsi da fare, ma attenzione alle finanze.

Acquario: per i sentimenti, se dovete parlare di alcune questioni importanti meglio farlo subito, in ogni caso non rimandate nulla a domani. Nel lavoro molti in questi giorni devono fare una scelta, ma Giove è favorevole al segno e porta novità.

Pesci: a livello sentimentale la Luna nel segno porta una bella energia in questa giornata, sfruttatela per ottenere qualcosa in più. Nel lavoro i progetti a lungo termine vanno meglio ed entro pochi giorni arriverà qualche novità da definire entro la fine dell'anno.