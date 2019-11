L'Oroscopo dell'8 novembre è pronto a rivelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata poco stabile, soprattutto nei rapporti familiari. Le persone del Cancro devono essere prudenti negli investimenti troppo azzardati.

Nel dettaglio approfondiamo ora l'astrologia di questo venerdì con le previsioni su amore e lavoro di tutti i 12 segni dello Zodiaco.

L'oroscopo dell'8 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata ci sarà qualcuno che avrà bisogno dei vostri consigli. Non lasciatevi prendere dai rancori ma date un aiuto per quanto vi è possibile. La situazione economica è salda ma evitate di fare investimenti troppo azzardati: rischiate di far piangere il portafogli. I single potrebbero vivere nuove storie con persone conosciute da poco.

Toro – Cercate di non interessarvi a questioni che non vi riguardano. Avete ben altro da fare. Se ci sono delle cose da discutere in prima persona, è il momento adatto per mettere in chiaro le cose. È una giornata poco stabile, soprattutto nei rapporti familiari ma con un po' di dialogo tutto si risolve nel migliore dei modi. I single devono cogliere le occasioni che si presentano davanti ai loro occhi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli – In questa giornata dovete prendere tutto con leggerezza e tenere stretti i vostri piccoli problemi, che di sicuro riuscite ad azzerarli. Tutto ciò che può succedere in questo venerdì appare positivo, il rapporto di coppia si rinvigorisce sempre di più. Dovete solo fare molta attenzione a una storia già consumata da qualche tempo, che rischia di essere buttata via per un altro amore (forse fugace). Nel lavoro dovete avere più stima di voi stessi e rischiare di più.

Previsioni del giorno: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo venerdì dovete essere molto prudenti. Se state cercando un nuovo impiego dovete fidarvi di voi stessi e mostrare agli altri il vostro talento. Provate a lanciarvi in nuovi progetti, agite con cautela ed evitate gli investimenti avventati. Siete forti come una roccia, ma dovete fare attenzione ai malanni di stagione che sono in agguato.

Leone – Una delle vostre migliori caratteristiche è l'intelligenza. Dovete frenare i vostri balzi d'umore, essere più sicuri di voi stessi e fidarvi delle persone che vi circondano, perché vi possono aiutare a risolvere qualche problema. Avete fascino da vendere e potete fare tante conquiste. Avete la possibilità di consolidare un incontro stabile e duraturo.

Vergine – Siete persone pratiche e questo è un punto a vostro vantaggio.

In questa giornata di venerdì potete riacquistare sicurezza in voi stessi, dimostrare il vostro affetto ed essere attenti alle esigenze degli altri. Fra voi e la persona amata l'intesa è perfetta. Il vostro intuito vi permette di captare al volo le esigenze del vostro partner. Dovete ascoltare di più i segnali del vostro fisico e della natura, mangiate tanta frutta e verdura.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Siete persone molto pratiche e coloro che vi stanno vicino amano molto questa vostra qualità, che usata bene nel momento giusto può dare soddisfazione. In questi giorni le proposte di lavoro piovono come se non ci fosse un domani. Se avete un'attività in proprio, i guadagni potrebbero aumentare. In amore, avete una buona intesa con il partner e siete sempre pronti a sostenerlo in qualsiasi sua iniziativa. Questo aumenta la stima reciproca.

Scorpione – Questo venerdì è la giornata giusta per risolvere quelle questioni che da molto tempo vi danno fastidio. Riuscite a trovare il modo giusto per affrontare le vostre paure. I single devono dare vita a storie nuove, e non devono scoraggiarsi se non trovano subito la persona giusta: c'è tempo fino a fine dicembre. I disoccupati potrebbero avere un buon aggancio con il mondo del lavoro, ma bisogna aspettare almeno la fine di novembre.

Sagittario – In questo periodo il lavoro è molto impegnativo e richiede uno sforzo maggiore da parte vostra, ma non siete nelle condizioni fisiche per sostenerlo. Non vi dovete preoccupare, potreste prendervi una pausa da trascorrere in famiglia. Le coppie devono riconoscere di più i propri errori e non rischiare di rovinare dei rapporti importanti.

Oroscopo di venerdì 8 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata vi gira male e non avete nessuna intenzione di migliorare la vostra situazione. Preferite la solita routine, le solite chiacchiere e le solite facce. L'oroscopo dell'8 novembre consiglia di non sottovalutare la vostra forza, perché riuscirete a trovare le energie necessarie per combattere le avversità della vita. In arrivo importanti cambiamenti e nuove proposte.

Acquario – È un periodo di scelte non facili e che richiedono tutta la vostra abilità. Già da questo venerdì avete il tempo necessario per prendere una decisione giusta. In amore dovete evitare scenate di gelosia o reazioni eccessive, se ci sono noncuranze da parte del vostro partner.

Pesci – Con la vostra autostima, in questa giornata potreste velocemente risolvere alcune questioni. Prendetevi una pausa dalla negatività e vedete che il vostro aspetto cambia. Se voi siete più allegri, lo sono anche le persone che vi circondano. Approfittate di questo weekend per sciogliere dubbi e contrasti che vi stanno particolarmente a cuore.