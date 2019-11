L'Oroscopo del 9 novembre svela cosa aspettarsi dalle stelle nella giornata di sabato. In particolare nati del Gemelli potrebbero avere buone notizie sul piano amoroso, gli appartenenti al segno del Leone non dovranno scoraggiarsi davanti ai primi ostacoli, mentre i Pesci avranno le stelle a loro favore.

Dall'amore alla famiglia, dalle finanze alla professione, dalla fortuna al benessere psicofisico, scopriamo le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata complicata per tenere sotto controllo le persone che vi sono vicino. Date più spazio ai pensieri altrui e vedrete che tutto andrà meglio. Ci saranno degli imprevisti familiari, ma avrete anche la possibilità di affrontare e risolvere i vostri problemi. Da metà novembre la fortuna vi assisterà.

Toro – In questa giornata siate comprensivi verso qualcuno che si lascerà un po' andare.

Tempo al tempo e vedrete che tornerà indietro scusandosi o rimediando. Nonostante tutto, potreste migliorare la vostra vita affettiva. Insoddisfazioni, dubbi e gelosie spesso sono utili per capire cosa si vuole. Potreste incrementare le vostre entrate con qualche guadagno extra.

Gemelli – Questa giornata potrebbe creare problemi alla vostra persona: potreste prendervela molto e dire alcune cose che non pensate.

Se avete iniziative imprenditoriali o cercate lavoro, le occasioni ci saranno, ma dovete essere scrupolosi. Nel weekend ci sarà un lieto fine in amore.

Cancro – In questo sabato dovrete affrontare una situazione un po' più ingarbugliata del solito. Potreste turbare la quiete familiare o l’accordo con gli amici a causa di alcuni equivoci o tensioni di varia natura. Avete la giusta grinta per affrontare ogni cosa.

In questo fine settimana avrete voglia di amare.

Leone – In questa giornata vorreste evitare alcuni incontri, soprattutto in campo lavorativo. Se quello che state cercando di ottenere proprio non vi interessa, lasciate perdere ma se ci tenete dovete lottare fino in fondo senza farvi abbattere dalle prime difficoltà. Vedrete che entro la fine mese tutto si risolverà per il meglio. Il successo sarà il frutto del vostro impegno.

Vergine – In questo sabato e per il weekend evitate di investire troppi soldi, regolatevi su un budget basso. Questo non è il momento adatto per fare shopping sfrenato. Periodo passionale e possessivo, avete voglia di mettere un recinto intorno al partner. Non esagerate.

Le previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata che parte bene, all’insegna della socievolezza e della voglia di conoscere persone nuove e divertirvi. Potreste approfittare di tale momento per chiarire alcune questioni in sospeso in famiglia. Avrete un buon umore ed anche un pizzico di fortuna in più. Le opportunità per i single potrebbero arrivare conoscendo persone su internet, frequentando dei corsi o convegni, oppure sul treno.

Scorpione – La comunicazione fatta di sguardi potrebbe funzionare più di mille parole in questa giornata. Spesso però, i vostri sentimenti risultano talmente forti da non riuscire a contenerli e qualcuno potrebbe spaventarsi. Cercate di ridimensionare il tutto. Periodo positivo nel lavoro, ma dovete concentrarvi e individuare bene gli obiettivi.

Sagittario – Sapete bene come raggiungere i vostri obiettivi. Durante la giornata non perdete tempo. Lasciate in disparte i colleghi e proseguite nel vostro percorso, avete poco tempo per trasformare le vostre idee i vostri progetti. In amore fate un passo alla volta.

Capricorno – Se in questo weekend non avete abbastanza forze, sarà inutile sforzarvi per ottenere qualcosa in più. La cosa migliore da fare sarà mettervi a riposo. Rilassatevi e ciò vi aiuterà a pensare e a caricarvi di energia. Periodo in cui risulterete nervosi e irascibili. Nelle coppie il rapporto potrebbe essere un po' stagionato e occorre una ventata di freschezza che potrebbe aprire nuovi orizzonti alla relazione.

Acquario – Anche se busseranno alla vostra porta in questa giornata, non sarete obbligati ad aprirla nonostante siate alla ricerca dell’anima gemella. Avete già un carattere un po' particolare, perciò non dovete impegnarvi per forza in qualcosa di complicato. La persona giusta per voi esiste, continuate a guardarvi attorno e pensate che meritate il meglio.

Pesci – Periodo incoraggiante, dovete essere prudenti e non cedere alla voglia di rispondere male o essere impazienti di avere subito un buon risultato. Questo mese di novembre sarà scorrevole e vantaggioso. Le stelle in queste ore sono favorevoli: vi incoraggiano, vi vogliono bene e vorrebbero vedervi sorridere perché siete capaci di dare tanto a chi vi ama.