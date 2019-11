Il dodicesimo mese dell'anno è arrivato. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno del Capricorno? Leggiamo le previsioni astrologiche con il lavoro, l'amore e la salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 dicembre 2019. Di seguito anche accorgimenti per poter affrontare nel miglior modo possibile il periodo delle festività in arrivo.

Negli ultimi tempi il Capricorno ha vissuto un momento di recupero, con anche Giove nel segno sono state favorite le cure. È stata necessaria della cautela con il concludersi del mese precedente, ma siete riusciti a superare le difficoltà.

In campo professionale con Marte dissonante ci sono state delle distrazioni e discussioni con i collaboratori che hanno rallentato alcuni dei vostri progetti. In amore, non è mancata l'energia, ma qualcuno non ha saputo canalizzarla nel modo migliore.

Nel mese di dicembre, Venere e il Sole saranno favorevoli nel segno per l'intero periodo. Ci sarà quindi l'energia da sfruttare in campo sentimentale e lavorativo. È un buon mese per organizzare le situazioni importanti per il futuro ed è possibile anche attuare dei cambiamenti. A livello sentimentale le coppie che vogliono ufficializzare la propria unione avranno le stelle dalla propria parte e ci saranno molte conferme in questo periodo.

Nel lavoro è importante che sfruttiate le opportunità che si presenteranno. Scopriamo di seguito le stelle e le previsioni che riguardano il lato lavorativo e sentimentale dei nati sotto il segno del Capricorno.

Oroscopo dicembre, l'amore e il lavoro per il Capricorno

A livello sentimentale non mancherà la forza che si estenderà per tutto il prossimo anno. Molte le storie che avranno delle conferme, qualcuno deciderà anche di convolare a nozze. Questo periodo di festività sarà particolarmente fertile per chi desidera avere un figlio, in particolare nell'ultima settimana del mese.

Ci saranno grandi successi per il segno: sfruttate al meglio gli astri dalla vostra parte.

A livello lavorativo sarà poi possibile fare degli incontri importanti per il proprio progetto. Con Urano in aspetto positivo molte situazioni saranno gestite al meglio. È un buon momento anche per gli studenti, i quali potranno ottenere dei buoni risultati per quel che riguarda gli esami, ma sono anche possibili nuove occupazioni. Quello di dicembre è un mese importante per poter realizzare i propri progetti ed avviare situazioni favorevoli, che saranno confermate e daranno successi e soddisfazioni nei prossimi mesi del 2020.

Fatevi notare e riuscirete a sfruttare anche le diverse conoscenze per il vostro settore professionale.