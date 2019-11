Il mese di novembre ha avuto inizio. Cosa avranno in serbo le stelle per il segno zodiacale del Capricorno? Di seguito, l'Oroscopo riguardante il settore sentimentale, salutare e lavorativo del decimo segno dello zodiaco. Presenti anche considerazioni per poter affrontare bene il periodo compreso tra il primo e il 30 novembre 2019. Nell'ultimo periodo avete sentito la necessità di dedicare del tempo solo a voi stessi, con l'opportunità di recuperare le energie mancanti.

In campo amoroso, le ultime settimane vi hanno visto un po' più forti, le coppie che desideravano fare dei passi avanti hanno avuto delle buone opportunità da poter sfruttare. Gli incontri sono stati favoriti soprattutto nelle ultime giornate del mese scorso. In campo lavorativo, non sono mancati i momenti di fatica che, inevitabilmente, sono sfociati in nervosismo. Non è stato semplice neanche portare avanti rapporti con i collaboratori senza incorrere in discussioni.

Nel mese di novembre vivrete una buona ripresa in particolar modo a livello salutare; le ultime due settimane saranno le migliori per voi. Giove sarà in transito favorevole potrete in questo modo affrontare le cure necessarie per poter affrontare i vostri problemi. È possibile che attorno alla metà del mese ci siano delle tensioni, cercate di superarle senza avere così un riscontro psicofisico eccessivo.

A livello sentimentale riuscirete ad ottenere maggiore chiarezza dal partner. Per quel che riguarda il settore lavorativo, con Marte dissonante è possibile che nascano alcuni problemi, ma comunque riuscirete a superare le tensioni e ottenere riconoscimenti. Di seguito, le previsioni astrologiche riguardanti il settore sentimentale e lavorativo del mese di novembre per tutti i nati sotto il segno del Capricorno.

Oroscopo novembre: lavoro e amore del Capricorno

Nel mese di novembre, in campo amoroso riuscirete a superare le crisi vissute nel passato. Con Giove dalla vostra parte, saranno favoriti anche gli incontri. Il miglioramento proseguirà anche nei prossimi mesi, potrete così ottenere una rivalsa nei sentimenti. In arrivo nuova energia da sfruttare per ottenere successi.

In campo professionale, se di recente avete vissuto delle problematiche all'interno della vostra azienda, con il trascorrere delle settimane potrete superarli senza troppa fatica.

Cercate però di non scoraggiarvi se alcune progetti faticano a partire, in quanto le stelle presto saranno dalla vostra parte. Infine, prestate attenzione al settore economico. Quello di novembre sarà un mese importante per poter realizzare i progetti ai quali tenete di più.