L'Oroscopo dal 25 novembre al 1° dicembre è pronto a svelare come sarà la settimana per ciascun segno dello zodiaco. Il 26 ci sarà il novilunio che donerà slancio, fiducia e stimoli a molti: l'apatia e lo sconforto delle scorse settimane inizierà a scemare e ritornerà la voglia di mettersi in gioco. Anche questo mese sta per concludersi e i prossimi giorni saranno movimentati e pieni di compere: si parte con i primi acquisti natalizi e piano piano, tutto incomincerà ad essere più luminoso del solito. In tanti saranno presi dallo shopping, tra cui i nati del Cancro e del Sagittario. In seguito le previsioni della settimana segno per segno.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Nelle prime tre giornate della settimana avrete molte cose da fare. Magari sarete impegnati nelle consuete faccende casalinghe o lavorative. Vi sentirete irritabili e musoni, ma a partire da giovedì tornerà il buon umore. Ci saranno delle occasioni imperdibili da non lasciarsi sfuggire e farete una serie di acquisti. Cercate solamente di comprare le cose veramente utili.

In cucina tornerà l'ispirazione, specie per chi ama spadellare.

Alle porte del week-end incomincerete a farvi un'idea su cosa fare a dicembre in vista delle festività di Natale e Capodanno. Avrete tanta voglia di trascorrere le serate in lieta compagnia e questo vale soprattutto per i cuori solitari.

Toro - Settimana interessante soprattutto per chi lavora in proprio o sogna di fare carriera. Gli over 40 agli occhi del partner sembrano prendere l'amore poco seriamente.

Fate attenzione perché nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle discussioni piuttosto accese e qualcosa potrebbe rompersi. Spesso ripensate al passato, ovvero a quei tempi in cui eravate liberi da ogni problema e molto spensierati. Qualcuno vi chiederà una mano, ma valutate con attenzione il da farsi prima di dire di 'Sì'. Non fatevi sfruttare e imparate a guardarvi alle spalle. Possibili occasioni in arrivo.

Gemelli - Avrete a che fare con delle giornate allegre e tranquille. Novembre volerà via con tutte le sue difficoltà. Chi ha attraversato dei momenti turbolenti con il partner o in famiglia, finalmente potrà fare chiarezza. Attenzione alle ricadute, non andate sempre contro il coniuge. Chi ha dei figli in età scolastica, deve prestar loro maggior attenzione e non soddisfare ogni capriccio. Nei primi giorni della settimana avrete dei conti da fare e sarete in apprensione per le bollette e le spese da affrontare prossimamente.

Qualcuno vi chiederà un passaggio.

Cancro - L’oroscopo di questa settimana, fino al 1° dicembre, vi vede alle prese con una serie di uscite e tanto shopping. Ci saranno molte transazioni economiche che rischieranno di prosciugarvi il portafoglio. Novembre non è stato un mese facile per voi, soprattutto a partire dal 15 in poi. Da dicembre, però, avrete delle liete ricompense e dal 2020 tutto migliorerà visibilmente.

Qualcuno prenderà delle decisioni stravolgenti arrivando a mettere un punto a tutte le incomprensioni. L'amore si rinsalderà e voi sarete grati al partner per il supporto che vi fornisce.

Nonostante il vostro carattere lunatico, chi vi ama davvero non vi abbandona mai. Venerdì tenete gli occhi ben aperti per le offerte del Black Friday e non fatevi truffare. Fate una lista delle cose che vi occorrono veramente e poi partite per gli acquisti.

Cercate di sorridere di più e di mettere da parte le cose avvenute in passato.

Leone - Le coppie che hanno avuto delle difficoltà in settimana potranno trovare una soluzione efficace. Dovrete curarvi di più e a non stressarvi troppo dietro ai problemi di lavoro o d'amicizia. Nella prima metà della settimana vi sentirete demotivati, ma da giovedì tutto svolterà e otterrete dei notevoli risultati. Durante la settimana ci saranno incontri, uscite e shopping. Fate attenzione a non prendere troppo freddo altrimenti rischierete di ammalarvi.

Rimettete in sesto la vostra vita, tagliate via i rami secchi e avviate un significativo cambiamento. Avrete a che fare con qualche pettegolezzo riguardante una persona a voi cara.

Vergine - Chi lavora in settimana avrà delle difficoltà da fronteggiare e pochissima tolleranza. Attenzione a non sparlare di un collega o del capo poiché la voce potrebbe giungere alle loro orecchie. Imparate a separare il lavoro dalla vita privata, quest'ultima dev'essere più importante della prima. Sarete molto distratti e penserete che gli altri vi stanno remando contro.

Venerdì coglierete delle interessanti opportunità che vi consentiranno di risparmiare notevolmente e di portarvi avanti con i primi regali di Natale. Siete un segno goloso ma cercate di non esagerare a tavola. Datevi una regolata e non trascorrete troppo tempo sui social.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedono trascorrere una appassionante settimana anche se sarete molto stanchi per via del troppo lavoro. Quando una cosa vi appassiona ne siete talmente presi che non vi accorgete del tempo che passa.

Tuttavia, in settimana farete degli acquisti utili per agevolarvi il lavoro o per arricchire l'abitazione. Sfruttate il Black Friday per risparmiare e fare i regali per i cari. La salute traballa e sentirete la necessità di fuggire via dalle solite faccende quotidiane. Prendetevi una pausa rigenerante e chiarite i vostri scopi di vita.

Scorpione - Con la persona del cuore sarà necessario essere chiari altrimenti il legame potrebbe compromettersi. Avete mille sogni e progetti da realizzare in vista del prossimo anno, ma per farlo dovrete fare molto lavoro e chiedere consigli ai più esperti.

Lunedì sarete molto infastiditi dalle frequenti interruzioni e distrazioni. Non perdete le staffe altrimenti rischierete di ferire una persona a cui tenete molto. Chi ha dei figli o dei nipoti, apprenderà una notizia. Cercate di godervi la vita, magari potreste uscire di più e svagarvi guardando le vetrine. Vi saranno chiesti dei favori personali.

Sagittario - Martedì avrete la Luna nel vostro segno per tre giornate. Ritroverete la carica per inseguire i vostri sogni e per realizzarvi nella vita.

Nelle coppie si riaccenderà la passione che magari si era sopita. Sfruttate questa buona influenza per premere il piede sull'acceleratore e arrivare al traguardo il prima possibile. Non si escludono incontri per i cuori solitari e per chi ha un'attività in proprio. Socializzate e allacciate ottimi rapporti perché vi torneranno utili in futuro. In famiglia l'atmosfera tornerà ad essere splendente e serena. Tra le vostre amicizie ce n'è qualcuna che prova amore per voi ma preferisce non dichiararsi.

Capricorno - Sarà una settimana particolarmente affaccendata. Vi ritroverete a correre avanti e indietro e a dividervi tra mille impegni. In casa bisognerà fare la consueta pulizia pre-natalizia e sistemare ogni cosa. Da mercoledì in poi vi ritroverete a riflettere su cosa regalare ai vostri cari e agli amici. Sfruttate le occasioni del Black Friday per fare shopping e risparmiare. Vi farete tentare da certe offerte, comprate solamente le cose necessarie. Ci saranno delle chiamate o degli scambi di messaggi con una vecchia conoscenza o un parente.

Non trascurate l'aspetto fisico, specialmente nel week-end.

Acquario - Settimana perfetta per avviare nuovi progetti e per portare avanti gli impegni che avete rimandato più volte. Se avete in mente di intraprendere una dieta, fatelo dal 26, ovvero quando c'è il novilunio. Questo periodo favorisce le iniziative, quindi coloro che lavorano o studiano otterranno dei notevoli risultati e magari maggiori entrate economiche. In vista di dicembre organizzatevi al meglio a partire da venerdì. Tenete gli occhi bene aperti poiché fioccheranno tantissime offerte ed occasioni imperdibili. Questa non sarà la settimana ideale per tagliare i capelli.

Pesci - L’oroscopo settimanale si preannuncia valido. L'amore, per chi è in coppia, viaggerà sullo stesso binario. I single, pur essendo in attesa dell'anima gemella, non vedranno l'ora di organizzare uscite e appuntamenti vari. Nelle amicizie la sintonia sarà maggiore, qualcuno prova una segreta ammirazione per voi. In famiglia, a parte le solite discussioni di poco conto, l'atmosfera si addolcirà. Riceverete una conferma o una risposta interessante. Venerdì vi darete alla pazza gioia facendo acquisti sfrenati, attenzione a non andare in rosso.