La seconda settimana del mese scorre veloce, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre. Sarà una giornata migliore di quelle precedenti per l'Ariete, che potrà fare affidamento sulla protezione di Venere, ma anche per i Gemelli, grazie agli influssi positivi della Luna.

Polemica la Vergine. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 13 novembre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del giorno 13 novembre segno per segno

Ariete: Venere è in posizione favorevole, questo porta serenità a chi vive in coppia e favorisce i single alla ricerca di nuovi incontri. È comunque un momento abbastanza faticoso per il segno alle prese con alcune questioni di tipo lavorativo.

Durante questa giornata la stanchezza e lo stress accumulati si faranno sentire, meglio evitare le situazioni faticose, ma soprattutto le decisioni affrettate.

Toro: quella di mercoledì 13 novembre sarà una giornata ricca di energia e positività per il segno che va incontro ad un momento vantaggioso per il fisico. Gli astri ci fanno sapere che le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno ad ottimi risultati.

Bene l’amore, anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo, al contrario, potrebbero esserci dei momenti di stress e nervosismo, ma niente che non riuscirete a gestire al meglio.

Gemelli: con la Luna nel segno, i Gemelli potranno ritrovare la serenità e il buon umore durante le prossime giornate. Vi sentirete creativi e fantasiosi e questo influenzerà positivamente l’ambito lavorativo, soprattutto per chi lavora nel settore marketing o pubblicitario.

Tuttavia Venere dissonante invita i nativi del segno ad essere cauti in amore, dove potrebbero nascere delle tensioni.

Cancro: sarà una giornata positiva, come del resto si rivelerà l’intera settimana. Il segno recupera le energie e l’ottimismo. Con successo sarà possibile sbrogliare alcune situazioni faticose nate in ambito lavorativo o in amore. È un buon momento per fare dei progetti, come organizzare un viaggio o lanciare un’iniziativa professionale.

Leone: quella di mercoledì 13 novembre sarà una giornata fortunata per parlare di sentimenti. Può nascere o rinascere la passione e anche per chi ha vissuto dei momenti di incertezza, torna la serenità e la voglia di amare. Al contrario, è un momento di alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale, entro la fine del mese qualcuno potrebbe dover prendere una decisione importante. Gli astri consigliano ai nati sotto questo segno di curare maggiormente il corpo e la mente e, se necessario, iniziare delle cure specifiche.

Vergine: il consiglio delle stelle per le prossime 48 ore è di mantenere la calma, potrebbe infatti essere una giornata bellicosa per il segno. Soprattutto in amore e nei rapporti interpersonali più in generale bisognerà prestate molta attenzione e cercare di evitare litigi e polemiche. In ambito lavorativo sarete un po’ distratti e non riuscirete ad ottenere molto. Recupero con l’inizio del week end.

Bilancia: un oroscopo positivo protegge il segno, la cui vita in questo momento sembra in continua evoluzione. Venere favorevole porta serenità in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. È il momento ideale per i single o per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Bene anche il lavoro, qualcuno potrebbe concludere una vendita o una trattativa redditizia.

Scorpione: dopo un inizio settimana leggermente sottotono, con l’avvicinarsi del week end il segno può tirare un sospiro di sollievo. La Luna vi sorride e, grazie ai suoi influssi positivi, sarà possibile recuperare per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Durante la giornata di mercoledì 13 novembre potrebbe esserci un riavvicinamento con una persona del passato, come un ex o una vecchia amicizia.

Sagittario: sarà una giornata faticosa. Dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe risentire di fastidi e malesseri, come infiammazioni e dolore ai tendini. Anche gestire i rapporti interpersonali e quelli di coppia si rivelerà più faticoso del previsto durante le prossime 48 ore. Cercate di essere prudenti, evitate un atteggiamento critico e polemico, ma soprattutto contate fino a 10 prima di parlare.

Capricorno: questo segno sta vivendo un vantaggioso momento di recupero. Durante la giornata di mercoledì 13 potrete beneficiare di un recupero fisico, grinta e voglia di fare non mancheranno ai nativi del segno. È un buon momento per quanto riguarda il lavoro, chi desidera avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto, farà bene a farlo proprio durante le prossime giornate. Chiarimenti in amore.

Acquario: con l’inizio del mese di novembre il segno è andato incontro ad un buon momento di recupero che ha interessato tanto il fisico, quanto la sfera sentimentale. C’è serenità all’interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario, delle problematiche potrebbero nascere in ambito lavorativo. Gli astri consigliano di evitare le decisioni affrettate e di agire con cautela.

Pesci: durante la giornata di mercoledì 13 novembre qualcuno potrebbe dover prendere delle decisioni in amore. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali vivono due relazioni parallele o da tempo sono incastrati in un rapporto che non funziona più. Al contrario le coppie stabili, insieme da tempo, non avranno nulla da temere. Durante il week end inizierà un momento di rinascita per il segno, che tuttavia fino ad allora farà bene ad essere prudente, anche in ambito lavorativo.