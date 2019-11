Una nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, martedì 19 novembre. Sarà una giornata positiva per il Leone, per il quale è in atto un buon recupero fisico. Al contrario lo Scorpione dovrà fare i conti con lo stress e la stanchezza accumulata, mentre l'Ariete si scontrerà con l'opposizione di Saturno. Ecco di seguito l'Oroscopo completo del giorno, martedì 19 novembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 19 novembre segno per segno

Ariete: Venere resta favorevole, dunque le situazioni sentimentali potranno prendere una piega diversa, migliore. Al contrario l’opposizione di Saturno potrebbe portare un po’ di fatica all'interno della sfera lavorativa. Con l’avvicinarsi dell’inizio di dicembre però il segno riacquista forza e ottimismo, dopo un periodo sottotono tornerà ad essere vincente.

Toro: sarà una giornata faticosa per il segno, l’umore è giù e qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico. Concedetevi un po’ di riposo e cercate di rimandare decisioni e appuntamenti importanti alla prossima settimana, quando ci sarà un buon momento di recupero e potrete contare su Venere in posizione vantaggiosa.

Gemelli: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante la giornata di martedì 19 novembre, che con l’avvicinarsi di dicembre si libererà finalmente dell’opposizione di Giove.

È un buon momento per i sentimenti, non solo per le coppie, ma anche per i cuori solitari che potrebbero fare incontri interessanti. Anche per quanto riguarda le questioni pratiche è un momento positivo, durante le prossime ore potrebbero sbloccarsi delle situazioni di tipo legale o finanziario.

Cancro: dopo una prima metà del mese abbastanza sottotono, in cui non sono mancati momenti faticosi e contrasti, il segno può finalmente recuperare.

Certo non tutte le situazioni troveranno facile soluzione, ma ci si potrà avvicinare alla risoluzione di alcune questioni importanti, soprattutto in amore. Migliora l'ambito lavorativo, tuttavia sarà bene evitare decisioni impulsive fino all'inizio del nuovo anno.

Leone: migliora la situazione astrologica del segno, che durante le prossime ore recupererà forza ed energia. In ambito sentimentale sarà possibile ristabilire l’equilibrio e ritrovare la serenità, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Per quanto riguarda la sfera lavorativa invece sarà bene muoversi con cautela, evitare le decisioni affrettate e ragionare bene sui passi da compiere. Entro la fine dell’anno infatti si attuerà un grande cambiamento in tal senso.

Vergine: durante le giornate precedenti qualcuno potrebbe aver risentito di un po’ di stanchezza e affaticamento, ma questa è solo la conseguenza di un periodo impegnativo per il segno, impegnato nel raggiungimento di importanti obiettivi professionali.

Durante le prossime ore all'interno dell’ambito lavorativo potrebbero sbloccarsi situazioni molto interessanti. È un buon momento per coloro i quali desiderano avanzare una proposta o presentare un progetto. Il tempo dedicato al lavoro potrebbe allontanarvi dal partner e aumentare i contrasti in ambito sentimentale, cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare alle persone amate.

Bilancia: durante la giornata di martedì 19 novembre alcuni rapporti di tipo sentimentale verranno messi a dura prova.

Il presagio degli astri si riferisce in particolare a coloro i quali vivono una storia iniziata da poco. Al contrario chi vive un rapporto stabile, che dura da tempo, non avrà nulla da temere. In ambito lavorativo sarà meglio non fare passi più lunghi della gamba. Da qui alla fine del mese sarà bene agire con cautela ed evitare di esporsi troppo.

Scorpione: è un momento astrale molto vantaggioso per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo si avvicina al raggiungimento di importanti risultati.

I successi non mancheranno durante le prossime giornate, ma la stanchezza e lo stress accumulato si faranno sentire. Gli astri consigliano allo Scorpione di non riversare questo malumore all'interno della sfera sentimentale, per non creare inutili contrasti con il partner.

Sagittario: quella appena iniziata sarà una settimana di interessanti cambiamenti per il Sagittario, che a partire dal 22 novembre portar fare affidamento sul Sole nel segno. È un buon momento per il fisico, le energie non mancano così come la voglia di fare.

Vi sentirete creativi e grintosi e questo vi avvantaggerà all’interno della sfera lavorativa. Ma sarà l’amore a ricoprire un ruolo centrale, la passione si riaccende e anche nuovi incontri sono favoriti.

Capricorno: con Saturno favorevole sarà una giornata molto vantaggiosa, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e l'ambito lavorativo. Gli astri favoriscono i progetti che nascono in questo periodo, ma soprattutto le collaborazioni e i contatti con altre città, anche estere.

Acquario: sono giornate positive per i sentimenti e anche per i nuovi incontri.

Tuttavia le questioni pratiche e soprattutto l’ambito lavorativo potrebbero creare delle preoccupazioni al segno. Gli astri consigliano di non fare passi falsi, se desiderate concludere un affare, una vendita o un acquisto di tipo immobiliare, sarà bene aspettare l’inizio di dicembre, quando le stelle saranno favorevoli in tal senso.

Pesci: sono giornate faticose per il segno, soprattutto per il fisico. Qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie ed accusare qualche fastidio o malessere di stagione.

È un momento positivo per parlare di sentimenti, le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno importanti per il 2010. Bene l’ambito lavorativo, si potranno riscuotere i frutti del lavoro svolto.