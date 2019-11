Per i nati sotto tutti i segni zodiacali è ormai alle porte la giornata di mercoledì 20 novembre. Cosa hanno in serbo le stelle? Di seguito l'Oroscopo con il dettaglio delle previsioni relativamente ad amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Previsioni e oroscopo del 20 novembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: questo è un momento interessante per tutti coloro che stanno vivendo una storia d'amore e vogliono rafforzare la loro unione.

Nel lavoro periodo di cambiamenti, anche se ultimamente vi sentite stanchi e non in forma come vorreste.

Toro: se avete voglia di fare nuovi incontri o lanciarvi in una storia d'amore oggi avrete la possibilità di farvi avanti. Recupero anche per coloro che hanno vissuto un problema in una relazione. Per chi ha un'attività in proprio è il periodo giusto per rimettersi in gioco, portate avanti anche progetti da completare poi nel 2020.

Gemelli: in questa giornata evitate di alzare troppo la voce perché potrete rendere difficile una relazione, una persona potrebbe non capire il vostro pensiero e andarvi contro.

Nel lavoro siete stanchi, per questo motivo evitate di prendere decisioni drastiche.

Cancro: se state vivendo dei problemi con la persona amata entro la fine del mese potrebbe arrivare la conclusione di una storia, saranno eliminate le cose che non vanno. A livello lavorativo questa giornata vi invita a fare solo lo stretto necessario, avrete tanti impegni da qui ai prossimi mesi.

Leone: con Venere e Giove favorevoli avrete più fortuna nei sentimenti e potrete ricevere nuove proposte.

Nel lavoro distrazioni e cambiamenti, dovete cercare di fare le cose con calma.

Vergine: i sentimenti possono rinascere con la Luna in ottimo aspetto. I rapporti professionali sono da rivedere, ricordate però che ci avviciniamo ad un inizio di anno che porterà grandi possibilità e nuove attività.

Bilancia: a livello sentimentale, in questo giornata sarebbe il caso di dedicarvi di più alla persona amata e meno alle questioni lavorative.

Programmate fin da ora i cambiamenti del prossimo anno, quando potrebbero affidarmi un nuovo incarico o proporvi qualcosa di nuovo.

Scorpione: con la Luna positiva al segno i rapporti amorosi funzionano di più. Le preoccupazioni non mancano, per questo motivo siate attenti ad una relazione potenzialmente difficile. A livello professionale questo momento vi invita a lavorare con più tranquillità e pensare meno alle cose che non vanno.

Sagittario: la situazione sentimentale sembra un po' agitata, soprattutto al mattino. Nel lavoro sarà possibile lanciare progetti importanti purché non siano troppo costosi. Se dovete fare una proposta agite entro il 27 del mese.

Capricorno: a livello amoroso la giornata invita alla riflessione, specie se ci sono stati problemi. Le storie che nascono o ripartono in questo periodo sono più tranquille.

Nel lavoro c'è un recupero ed è probabile che arrivino nuove proposte a breve.

Acquario: a livello sentimentale c'è da programmare un incontro da qui alle prossime settimane, a tale fine dovete agire adesso. Per il lavoro sono favoriti i nuovi contatti e la fine di novembre porterà un recupero di non poco conto.

Pesci: a livello sentimentale con la luna in opposizione state vivendo un momento difficile, non mancheranno le tensioni.

Nel lavoro c'è un progetto importante da portare avanti ed entro la fine del mese potrebbe arrivare qualche proposta in più.