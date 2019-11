Nuovo fine settimana che prende il via e tanta attesa per l'Oroscopo di sabato 23 novembre 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali. Le previsioni della giornata favoriscono le aspettative in particolare i nati sotto il segno del Leone che avranno la possibilità di dialogare e colmare alcune lacune in una storia d'amore. Per i Gemelli decisioni che porteranno possibili instabilità nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 23 novembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: la Luna in opposizione in questa giornata vi inviterà a fare le cose con maggiore calma, vi sentite scarichi e privi di energia.

C'è grande fermento nel lavoro, è facile che possiate perdere la pazienza, per questo motivo attenzione nei rapporti con gli altri.

Toro: la situazione sentimentale è decisamente migliorata e più ci avviciniamo al mese di dicembre e più tornerete ad essere protagonisti. Nel lavoro sarà possibile ottenere di più, ma molto dipende da quello che fate e della vostra reale volontà di cambiare. Bene anche la forma fisica.

Gemelli: a livello sentimentale avete voglia di dedicarvi maggiormente alla persona che sta al vostro fianco e i rapporti miglioreranno in questa giornata per quelle coppie che hanno resistito alle tensioni degli ultimi mesi. Otterrete ancora di più con l'arrivo di dicembre. Situazione non esaltante invece nel lavoro, qualche decisione potrebbe non essere favorevole in questo momento.

Cancro: questo sabato è da prendere con le pinze per le storie sentimentali, state lontani dalle tensioni che potranno nascere all'improvviso, ma non preoccupatevi perché recupererete fin da subito.

A livello lavorativo una trattativa in corso sta per essere conclusa, ci sono pianeti più interessanti che aiutano ad ottenere di più.

Leone: con la Luna attiva nel segno sono favoriti i dialoghi per riparare gli strappi sentimentali, inoltre la mattinata sarà migliore del pomeriggio. Non manca energia da sfruttare anche nel lavoro per riuscire a risolvere problemi che andavano avanti da un po'.

Vergine: state vivendo ancora momenti di tensione nei sentimenti, la situazione migliorerà dal 26 quando Venere entrerà nella vostra costellazione.

I nati sotto questo segno zodiacale che vogliono interpretare qualche nuovo lavoro sono favoriti, ci sarà la possibilità di ottenere di più entro la fine del mese.

Bilancia: la giornata potrà risultare particolare in amore, soprattutto per coloro che vivono due storie parallele. Evitate di fare le ore piccole e di stancarvi troppo nel lavoro, in particolare in serata il momento più pesante.

Scorpione: se cercate soluzioni in amore queste potrebbero arrivare a breve, si sta avvicinando una domenica che potrà portare maggiore conforto.

A livello lavorativo chi ha chiuso un accordo noterà che adesso sarà più facile gestire le cose.

Sagittario: queste giornate sono molto importanti per l'amore visto che il Sole è entrato nel vostro segno. Prestate la massima attenzione e cercate di capire bene quali sono le persone che contano realmente per voi. In questo particolare periodo ci sarà anche la necessità di rafforzare un rapporto nel lavoro.

Situazione nel complesso migliore per tutto.

Capricorno: in questa giornata sarà possibile che qualcosa non vada per il verso giusto, momento un po' agitato nei rapporti di coppia. Non tutto è chiaro e non tutto sarà sempre facile da gestire. A livello lavorativo evitate di fare troppe cose, concentratevi solo su quelle importanti.

Acquario: ultimamente state vivendo meno polemiche in amore, siete più comprensivi con la persona che sta al vostro fianco.

Nel lavoro attenzione dal punto di vista economico, alcuni progetti si stanno levando più di pensioni per voi.

Pesci: in amore non sottovalutate le nuove proposte, con una persona della Bilancia potrebbe nascere un rapporto particolare, per questo motivo non sottovalutare le nuove occasioni. Nel lavoro state vivendo un periodo migliore, ma c'è sempre qualcosa che potrebbe andare storto.