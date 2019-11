Il weekend è arrivato. Scopriamo di seguito quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, domenica 24 novembre. Grazie al favore di Giove e Sole sarà una giornata vantaggiosa per l'Ariete, ma anche per i Pesci, che potranno fare affidamento sugli influssi della Luna in trigono. Al contrario sarà una giornata faticosa per i Gemelli e la Bilancia, nervosi e fuori forma. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di domenica per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 24 novembre 2019 segno per segno

Ariete: con Giove e Sole favorevoli, questo weekend si è rivelato molto vantaggioso per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Anche la giornata di domenica porterà positività e ottimismo, gli incontri sono favoriti, così come i contatti e gli spostamenti in altre città.

Toro: il consiglio delle stelle per questa domenica è quello di non limitarsi.

I nati del segno hanno grandi progetti in mente, sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale e, durante questa giornata, avranno l’occasione giusta per avanzare una proposta o concludere una trattativa. Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: questo segno sta vivendo un momento sottotono. Qualcuno potrebbe aver sentito di un calo di energie ed accusato qualche malessere fisico. Non sono inoltre mancati momenti di stress e nervosismo, sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale.

Il consiglio degli astri per queste giornate conclusive del mese di novembre è quello di essere pazienti ed evitare di esporsi. A partire dal 2 dicembre ci sarà un importante recupero.

Cancro: durante la giornata di domenica 24 novembre i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale. È il momento ideale per cercare un riavvicinamento all'interno del rapporto di coppia, ma anche per dichiararsi alla persona amata o creare nuovi contatti.

Vi sentite grintosi e in piena forma, resistere al vostro fascino non sarà semplice. I single potrebbero concludere la giornata con un incontro intrigante.

Leone: la giornata di domenica si rivelerà un tantino faticosa per il segno. Le ultime giornate non sono state semplici, qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie o accusato lievi fastidi fisici, come mal di schiena o emicrania. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo, siate cauti e contate fino a dieci prima di parlare.

A partire da lunedì si potrà recuperare, la nuova settimana si rivelerà vantaggiosa per il segno e porterà qualche novità.

Vergine: questa giornata si rivelerà vantaggiosa per coloro i quali sono alla ricerca di un chiarimento per quanto riguarda la sfera sentimentale o la famiglia. Durante questa giornata alcuni nodi verranno al pettine, ci si potrà lasciare alle spalle vecchie problematiche e tornare a guardare con ottimismo al futuro.

Bilancia: quella di domenica si rivelerà una giornata difficile da gestire per il segno, soprattutto in ambito sentimentale e per ciò che concerne i rapporti interpersonali. Particolarmente nervosi ed irritabili, i nativi del segno potrebbero non riuscirsi a trattenere dal dare vita a polemiche e discussioni. Gli astri vi consigliano di concedervi un momento di riposo e solitudine per liberare la mente e ritrovare la positività.

Scorpione: con la Luna che transita nel segno, la giornata di domenica 24 novembre sarà un crescendo di emozioni. Gli influssi delle stelle vi favoriscono sia per quanto riguarda le questioni lavorative che la sfera sentimentale. In amore si potranno vivere belle emozioni, ci saranno picchi di passione e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: sarà una giornata vantaggiosa per il segno che durante questa domenica potrà godere di un momento positivo e fortunato. È un buon momento per dedicarsi agli affetti e alla famiglia, soprattutto se durante le giornate precedenti sono nati degli screzi.

Anche per gli affari le stelle sono in posizione vantaggiosa in questa giornata, ma anche nella nuova settimana: favorito chi è alle prese con delle trattative o desidera concludere una vendita.

Capricorno: con l'’avvicinarsi del mese di dicembre è arrivato per il segno un momento di recupero che coinvolge tanto i sentimenti, quanto la sfera professionale. E' dunque giunto il momento di mettersi in gioco, saranno giornate ideali per avanzare delle proposte, concludere delle trattative o confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Anche gli incontri sono favoriti e le relazioni che nascono durante la fine di novembre si riveleranno importanti per il 2020.

Acquario: durante questa giornata potreste sentirvi stanchi e fuori forma. Sarebbe bene concedersi un momento di riposo ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Stelle vantaggiose per l'amore: anche coloro che hanno affrontato delle incertezze durante il corso del mese, si apprestano a trovare delle soluzioni e ristabilire l’equilibrio.

Pesci: durante questa domenica, grazie alla Luna in trigono, potrete beneficiare di un momento estremamente positivo, soprattutto per quanto riguarda il fisico e l’ambito lavorativo.

Dunque coloro i quali lavorano la domenica e gestiscono un’attività in proprio saranno favoriti. L’energia e la grinta ritrovate vi renderanno creativi e desiderosi di raggiungere quel cambiamento che da tempo sognate. Migliora anche la situazione all'interno della sfera sentimentale, anche se sarà dal 26 novembre che il segno potrà beneficiare della totale protezione delle stelle in tal senso.