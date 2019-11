L’ultima settimana del mese sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, lunedì 25 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna, ma anche per la Vergine, che sta per vivere un buon momento di recupero, grazie a Venere che dalle prossime ore entrerà nel segno.

I Gemelli invece farebbero bene ad agire con cautela ed evitare le spese inutili. Sottotono al Bilancia. Ecco di seguito l'Oroscopo completo da Ariete a Pesci per la giornata di lunedì 25 novembre 2019.

L'oroscopo del giorno 25 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà un po’ a rilento, durante le giornate precedenti potrebbe esserci stato un dispendio eccessivo di energie e ora il segno potrebbe sentirsi leggermente fuori forma e affaticato.

La buona volontà non mancherà e in ambito lavorativo, potrete comunque mantenere la concentrazione e sbrigare i vostri affari. Si semplificano le cose per quanto riguarda i sentimenti, grazie al favore dei pianeti.

Toro: con la Luna in aspetto positivo il segno ritrova grinta ed energia. Durante le prossime giornate sarà impossibile starsene con le mani in mano, avete voglia di mettervi in gioco e vivere nuove avventure.

Questo vostro desiderio di libertà potrebbe mettervi in contrasto con il partner o i familiari, prendetevi i vostri spazi senza polemiche o discussioni, chi vi ama lo accetterà.

Gemelli: durante la giornata di lunedì 25 novembre potrebbero sbloccarsi alcune situazioni. In particolare coloro i quali sono alle prese con questioni tipo legale o finanziario potranno trovare una mediazione e avvicinarsi alla risoluzione delle problematiche.

Il segno ha voglia di novità, qualcuno potrebbe desiderare di allontanarsi per un po’ dalla routine quotidiana, magari organizzando un viaggio o una gita fuori porta. Tuttavia gli astri consigliano di essere cauti, durante prossime giornate sarebbe bene non spendere più del dovuto.

Cancro: durante questa giornata sarà possibile chiarire alcune incomprensioni nate durante il weekend all'interno della sfera sentimentale o in famiglia.

Anche le relazioni nate da poco potrebbero aver vissuto dei momenti di alti e bassi, ma ora potranno recuperare terreno. Con l'avvicinarsi di dicembre il segno va incontro ad un momento vantaggioso e anche in ambito lavorativo si potranno ottenere importanti successi.

Leone: la prima giornata di quest’ultima settimana di novembre potrebbe mettere a dura prova il segno, il quale potrebbe dover prendere delle decisioni scomode.

Nonostante le incertezze iniziali alla fine sarete soddisfatti della strada percorsa. Alcune cose stanno per cambiare, soprattutto in ambito lavorativo. È un momento sereno per quanto riguarda l’amore, c'è serenità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: un oroscopo positivo accompagna il segno durante queste ultime giornate di novembre. Delle soluzioni stanno per arrivare tanto per quanto riguarda l’amore, grazie a Venere che entra nel segno a partire della giornata di martedì, tanto per quanto riguarda l’abito lavorativo.

C’è voglia di riscatto e di mettersi in gioco, è il momento ideale per avanzare una proposta o per avviare una trattativa.

Bilancia: durante la giornata e lunedì 25 novembre potrebbero nascere delle agitazioni per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Sia in amore che all'interno della sfera lavorativa potrebbero nascere delle discussioni. La Bilancia stanca di dover fare tutto da sola, inizia ad avvertire la pressione ed accusare la stanchezza. Per questo lunedì sarà bene non fare più del dovuto ed evitare decisioni dettate dalla rabbia.

Servirà molta cautela soprattutto nei rapporti con Capricorno, Leone e Ariete.

Scorpione: grazie agli influssi positivi della Luna è un momento di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Le coppie insieme da tempo, ritroveranno la passione e qualcuno potrebbe anche iniziare a fare progetti per il futuro. Gli incontri sono favoriti e gli astri lasciano presagire anche un inaspettato ritorno dal passato, come un ex che si ripresenta alla vostra porta.

Dei contrasti invece potrebbero nascere in ambito lavorativo e causa di visioni divergenti con i nati sotto il segno dell’Ariete o del Cancro.

Sagittario: durante questa giornata continuerà una fase di recupero fisico iniziata già domenica. Dopo un periodo sottotono il segno recupera la forza e la grinta e ritrova la voglia di mettersi in gioco. Certo non tutte le problematiche troveranno facilmente soluzione, qualcuno dovrà fare ammenda o mostrarsi disponibile a fare dei passi indietro. Entro la fine del mese, grazie agli influssi positivi di Sole e Giove, potrete lasciarvi alle spalle queste preoccupazioni e recuperare serenità e ottimismo.

Capricorno: questo segno sta recuperando dopo un periodo abbastanza complicato. La determinazione e la voglia di mettere finalmente a tacere alcune polemiche potrebbero farvi dare l’impressione sbagliata di voi. Vorreste mettere un punto alle problematiche, ma rischiate di aggiungere altra carne al fuoco. Durante questa prima giornata della settimana sarà bene essere cauti ed evitare di esporsi, recupero a partire dalle prossime ore.

Acquario: le ultime giornate di novembre si riveleranno positive per il segno, soprattutto per i rapporti interpersonali e le relazioni sentimentali.

È un buon momento per cercare di recuperare agli screzi del passato, fare nuovi incontri e ricominciare a guardare al futuro. Gli astri lasciano presagire la possibilità di fare incontri interessanti, le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno significative per il nuovo anno. Attenzione alle spese!

Pesci: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante questa giornata e lo favorisce soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri e l’amore. È un buon momento per cercare di recuperare un rapporto, avvicinare la persona amata o ritrovare la complicità con il partner.

Le prossime giornate saranno caratterizzate da una forte energia e positività, incrementate poi dagli influssi positivi di Venere a partire da martedì. Ci saranno dei miglioramenti anche in ambito lavorativo, tuttavia sarà meglio non fare il passo più lungo della gamba.