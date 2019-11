L’Oroscopo di sabato 30 novembre rivela che questo mese si concluderà in modo molto interessante per i nativi sotto diversi segni zodiacali. Per i Gemelli e per il Leone sarà una giornata di recupero, mentre l'Acquario, dalla serata, avrà la Luna nel segno.

Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno per l'ultimo giorno del mese.

Le previsioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: non strapazzatevi troppo in questa giornata e di tanto in tanto prendete una pausa. Ultimamente fate troppe cose, per questo siete stressati.

Se una relazione è impossibile, chiudete ogni contatto e voltate pagina. Siete fin troppo impazienti, cercate di contenervi.

Toro: giornata valida per effettuare dei discorsi in famiglia o per ottenere una risposta. Da questo sabato l’aria si rasserena, avete lottato molto in questo mese. La salute è in miglioramento rispetto alle precedenti giornate.

Gemelli: siete nel bel mezzo di una situazione favorevole, anche se non mancano fastidi a livello fisico: vi sentite bloccati e stretti. Questo è però complessivamente un weekend di recupero, portate pazienza fino al 2020.

Incontri possibili per i single.

Cancro: questo turbolento mese si chiude con qualche complicazione di troppo specie per quanto concerne i rapporti personali. Momento di stallo anche all’interno del lavoro. Tenete i nervi sotto controllo. Fate attenzione ai cambi d’ambiente e copritevi meglio.

Leone: l’oroscopo prevede per voi una giornata in netto miglioramento. In amore dovrete evitare di discutere. Per quanto riguarda la salute, c’è ancora un po’ di fiacchezza. Concedetevi un po' di sano relax.

Vergine: in arrivo un sabato più che positivo. Nel lavoro qualcuno potrebbe ricevere un colpo di fortuna. Sfruttate questa giornata per ottenere un buon recupero psicofisico. I single non devono farsi prendere dal pessimismo.

L’oroscopo: le previsioni del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia: coloro che hanno una relazione devono fare di tutto per proteggerla dalle insidie esterne. Chi è innamorato dovrebbe trovare la forza di dichiararsi. Soprassedete su certe faccende altrimenti tagliate ogni legame.

Possibili problemi di lavoro, fortunatamente la salute è in miglioramento.

Scorpione: in amore ci sono state delle tensioni da superare, ma da questo sabato torna la tranquillità. Avete necessità di soldi, per questo siete presi dal lavoro, tuttavia, non trascurate l’attività fisica. Se non avete voglia di faticare, concedetevi almeno una bella passeggiata.

Sagittario: di solito parlate tanto, ma in questa giornata sforzatevi di tacere. Rischiate di fare un errore o una brutta gaffe. Non si escludono ritardi, ma dalla prossima settimana qualcosa potrebbe migliorare nel lavoro.

Non esponetevi troppo e rompete la monotonia.

Capricorno: giornata valida sotto quasi tutti i punti di vista. Potrebbero spuntare certe occasioni imperdibili. Se c’è un problema, saprete risolverlo perché vi sentirete ispirati. Curatevi di più, ultimamente vi siete trascurati fin troppo.

Acquario: in serata la Luna lascia il Capricorno ed entra nel vostro segno. I single che incontreranno qualcuno avranno delle ottime opportunità grazie alla buona predisposizione astrologica. Evitate complicazioni e siate meno orgogliosi.

A lungo andare il nervosismo porta allo stress.

Pesci: l’oroscopo di sabato 29 novembre offre soluzioni efficaci. Chi ha avuto un problema può risolverlo in questo weekend. Le cose vanno meglio anche nel comparto lavorativo. Rinforzate la salute dormendo di più.