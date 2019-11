Il nuovo mese è da poco iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 7 novembre. Sarà una giornata positiva per l'Acquario, che potrà fare affidamento sulla protezione di Marte e Venere. Al contrario la Vergine dovrà scontrarsi con la Luna in opposizione, che porterà il segno a risentire di un calo fisico.

Cambiamenti per il Toro. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 7 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 7 novembre 2019 segno per segno

Ariete: è un momento di confusione per il segno. Le giornate sembrano più lunghe del solito, le cose da fare sono molte, bisogna prendere delle decisioni e voi non siete proprio dell’umore.

Mantenere i nervi saldi non sarà semplice e questo potrebbe favorire la nascita di conflitti e nervosismo in amore e in ambito lavorativo. Gli astri consigliano di rimandare le decisioni e gli appuntamenti importanti all’inizio del week-end, quando le stelle saranno favorevoli e potrete ragionare a mente lucida.

Toro: con Venere in posizione favorevole le prossime giornate saranno vantaggiose per il segno.

Il Toro ritrova energia e creatività e questo gli darà una marcia in più, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. È un momento di rivoluzione e cambiamento, avete bisogno di novità. È un buon momento per coloro i quali intendono fare dei lavori di riparazione o modernizzazione in casa o vorrebbero procedere con l’acquisto di un bene immobiliare.

Gemelli: quella di giovedì 7 novembre sarà una giornata ancora un po’ agitata per il segno, che entro la fine dell’anno dovrà prendere delle decisioni per quanto riguarda la sfera lavorativa e finanziaria.

Potrebbero essere delle giornate sottotono per l’amore, il partner potrebbe sentirvi freddi e distaccati. Cercate di sfruttare il fine settimana per trovare un riavvicinamento.

Cancro: non sono giornate serene per il segno, per fortuna giovedì potrete tirare un sospiro di sollievo. Certo non tutte le problematiche troveranno magicamente soluzione, ma riuscirete a gestirle con maggior lucidità e avvicinarvi al raggiungimento di una soluzione.

In amore ci sono degli alti e bassi, cercate di non sfogare lo stress accumulato sul partner. Week end positivo per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Leone: sono giornate di recupero per i sentimenti, tuttavia a preoccupare il segno sono altri aspetti. Qualcuno sta vivendo un momento particolarmente complicato dal punto di vista finanziario. Le idee e i progetti ci sono, purtroppo manca la disponibilità economica per attuarli.

Cercate quindi si gestire con maggior attenzione le vostre finanze ed evitate spese inutili. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle decisioni da prendere.

Vergine: la Luna in opposizione durante la giornata di giovedì 7 novembre potrebbe causare un calo di energie al segno. Qualcuno potrebbe accusare dei lievi fastidi fisici e vedersi costretto a prendersi una pausa. Non sarà la giornata ideale per esporsi o fare delle richieste, le vostre capacità comunicative verranno messe a dura prova e il nervosismo avrà la meglio. Anche per i sentimenti sarà una giornata sottotono, ma dal week end si recupera.

Bilancia: questa giornata inizia bene, ma con l'avvicinarsi della sera potrebbero nascere delle problematiche. Soprattutto in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali potrebbero esserci delle divergenze, liti e discussioni sono dietro l’angolo. Potrebbe essere l’inizio di un week end particolarmente faticoso, meglio organizzare delle giornate tranquille, in cui rilassare mente e corpo.

Scorpione: in questa giornata il segno riacquista ottimismo e positività. Questo è solo l’inizio, vi attende un week end molto interessante. L’amore torna ad essere protagonista, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Anche coloro i quali nelle giornate precedenti si sono trovati a discutere con il partner o in famiglia troveranno dei chiarimenti. Saranno giornate di forte grinta ed energia, in cui non mancheranno le emozioni.

Sagittario: durante questa giornata il segno subirà un lieve rallentamento. Sarà una giornata sottotono, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Si tratta, tuttavia, di un momento passeggero, destinato a migliorare già con l’arrivo del week end, quando il segno ritroverà energia e ottimismo e potrà sbrigliare alcune situazioni complicate.

Capricorno: il consiglio degli astri per la giornata di giovedì 7 novembre è di essere prudenti, tanto per quanto riguarda il fisico, che per quanto concerne la gestione dei rapporti interpersonali. Saranno 24 ore faticose, vi sentirete agitati e dei conflitti potrebbero nascere in amore e all’interno dell’ambito lavorativo. Attenzione al fisico, meglio evitare gli sforzi. È un buon momento per chi desidera iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, glia astri sono favorevoli in tal senso.

Acquario: con Marte e Venere favorevoli la settimana si concluderà in maniera decisamente favorevole per il segno. È un buon momento per quanto riguarda i sentimenti. chi ha un rapporto stabile può iniziare a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Mentre i single potrebbero fare incontri interessanti durante il week end. Momento di recupero per il fisico. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Pesci: è un momento faticoso per i sentimenti, tra voi e il partner potrebbero essersi innalzate dalle barriere che sembrano non voler cadere. Le prossime giornate saranno importanti per coloro i quali sono alla ricerca di un riavvicinamento, ma sarà con la fine del mese che il segno potrà ritrovare la serenità. Anche per i single non è un momento vantaggioso, le stelle non favoriscono le relazioni che nascono a novembre e dunque neanche gli incontri. Bene gli affari e la sfera lavorativa.