Il fine settimana è alle porte, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, sabato 9 novembre, per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni. Sarà una giornata di alti e bassi per i Gemelli, che dovranno fare i conti con Saturno in opposizione. Momento vantaggioso per lo Scorpione, che, grazie al Sole e Mercurio nel segno, si abbandona alle dolcezze dell'amore.

Momento vantaggioso per l'Acquario che ritrova grinta ed energie. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 9 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 9 novembre, segno per segno

Ariete: grazie al favore della Luna il week end si rivelerà fortunato per il segno. Alcuni nodi verranno al pettine e questo vi darà un po’ di serenità, anche se bisognerà stare attenti all’opposizione di Marte, che potrebbe rendervi nervosi e di cattivo umore.

È un buon momento per parlare di sentimenti, la complicità torna all’interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Toro: novembre è il mese dei cambiamenti e delle ripartenze per il segno che, durante le prossime giornate, potrebbe prendere decisioni molto importanti per il futuro. L’amore giocherà un ruolo importante in questo contesto e qualcuno potrebbe parlare di progetti importanti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: il week end, e più in particolare la giornata di sabato 9 novembre, non sarà negativa per il segno che tuttavia non smette di scontrarsi con l’opposizione di Saturno. Durante queste giornate ci saranno dei miglioramenti, almeno per quanto riguarda l’amore e il fisico. Ma sarà a fine mese che tutti i nodi verranno al pettine, quando finalmente vi libererete dell’opposizione del pianeta.

Cancro: questo sabato non sarà affatto semplice per il segno, gli scontri non mancheranno, soprattutto in amore. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali hanno una relazione con qualcuno nato sotto il segno dell’Ariete o del Capricorno. Anche per il fisico sarà una giornata sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici o malesseri stagionali.

Leone: il week end inizia bene per il segno, che avrà la possibilità di sistemare alcune situazioni familiari che non sembrano funzionare al meglio. Anche per i sentimenti è un buon momento, gli astri vi sorridono e anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Cercate comunque di non strafare, non è infatti un buon momento dal punto di vista fisico, la stanchezza accumulata si farà sentire.

Vergine: è un momento faticoso per il segno, soprattutto in amore, dove è in attesa di risposte e soluzioni che sembrano non arrivare.

Chi è alle prese con questioni legali o economiche, potrà avere dei responsi positivi solo con l’inizio di dicembre, quando Giove sarà favorevole. Meglio, dunque, essere cauti e non prendere decisioni improvvise. Alti e bassi in amore.

Bilancia: durante le giornata di sabato 9 novembre sarà bene per il segno essere prudente, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore. In queste giornate potreste guardare con occhio diverso alcune decisioni prese durante il mese precedente e desiderare di cambiarle. Secondo il presagio degli astri non è il momento migliore per prendere decisioni improvvise, meglio andare con i piedi di piombo e valutare ogni pro e contro.

Scorpione: con Sole e Mercurio nel segno, sarà un week end estremamente positivo per lo Scorpione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. È un momento vantaggioso per il segno, molte delle risposte ricercate stanno arrivando e finalmente ci si può concedere un po’ di tranquillità. È un buon momento anche per il fisico, le energie non mancano.

Sagittario: saranno 48 ore di grande forza ed energia per il segno. Alcune situazioni si sbloccheranno e finalmente ritroverete la serenità e il desiderio di dedicarvi all’amore. Serenità e romanticismo tornano all’interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Bene la sfera professionale, alcuni nodi verranno al pettine.

Capricorno: durante questo week end il nervosismo e l’agitazione non abbandoneranno il segno, alle prese già da tempo con questioni che riguardano la gestione della casa o delle finanze. In queste giornate non mancheranno le problematiche e qualcuno potrebbe dover ricorrere a soluzione estreme per risolverle. Lo stress accumulato potrebbe inoltre portare alla nascita di conflitti e discussioni in amore e in famiglia.

Acquario: quello in arrivo sarà un week end molto positivo per il segno, si inizia con un buon recupero fisico. Vi sentirete energici e in gran forma e potrete dedicarvi alle vostre passioni o praticare degli sport. L’amore torna a ricoprire un ruolo centrale, all’interno dei rapporti di coppia si potranno trovare dei chiarimenti e anche gli incontri sono favoriti. Alti e bassi in ambito lavorativo, meglio non lasciarsi governare dallo stress, potreste prendere decisioni sbagliate.

Pesci: l’amore potrebbe riservare delle sorprese durante il week end. Ci sarà romanticismo e passione e chi ha una storia stabile, che va avanti da tempo, potrebbe fare dei progetti per il futuro. Al contrario chi vive due storie parallele o si è lasciato tentare da trasgressioni e tentazioni, potrebbe venire scoperto. Attenzione alle spese, durante il week end sarà bene non esagerare con gli sperperi.