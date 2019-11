Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche di questo lunedì 11 novembre 2019? Di seguito vediamo i dettagli di ciò che dicono le stelle riguardo a lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche per tutti i segni per la giornata dell'11 novembre

Ariete: in questa giornata vi sentirete particolarmente energici. In campo sentimentale, con Venere favorevole, potrete chiarire alcune situazioni.

Mostrate i vostri sentimenti e vivrete delle belle emozioni.

Toro: c'è meno tensione nell'aria, vi sentite meglio in questo periodo. Con la luna nel segno vivrete emozioni particolari. In campo professionale sarà possibile guadagnare di più.

Gemelli: Venere è in opposizione, cercate di gestire al meglio questa situazione ricercando serenità. In campo professionale buone opportunità in arrivo.

Cancro: nella giornata di lunedì 11 novembre tornerà una buona energia, momento di recupero per il segno.

In campo professionale sono in arrivo delle buone idee.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di questo lunedì dovrà essere gestita con molta cautela. È possibile infatti che nascano delle discussioni amorose. Nel lavoro siete in cerca di soluzioni.

Vergine: in campo professionale non mancano opportunità, è una fase favorevole per iniziare progetti importanti per il futuro.

In amore ricercate una serenità che non riuscite ad ottenere facilmente.

Bilancia: a livello salutare è un buon periodo per iniziare delle cure. Nel lavoro presto arriveranno delle proposte impossibili da non considerare. In campo sentimentale, la luna non è più in opposizione, ma prestate comunque attenzione a possibili polemiche.

Scorpione: per i nati sotto questo segno, la giornata di lunedì 11 novembre dovrà essere vissuta con prudenza.

In campo sentimentale, infatti, non riuscite a organizzare al meglio le diverse situazioni. Per il lavoro è un momento di recupero, ma cercate di limitare lo stress.

Sagittario: in questa giornata sarà possibile fare degli incontri intriganti, Venere è dalla vostra parte. Nel lavoro, se ci sono stati dei rallentamenti, ora potrete iniziare a muovere i primi passi.

Capricorno: giornata favorevole per le conoscenze.

In campo professionale cercate di gestire al meglio le situazioni che si presenteranno, è possibile che nascano infatti degli imprevisti.

Acquario: Luna dissonante per il segno, attenzione ai rapporti. In campo professionale è possibile che giungano delle novità, ma badate al lato economico.

Pesci: giornata stancante a livello sentimentale. In campo professionale sentite la necessità di cambiare alcune situazioni.

Tenete a bada le tensioni.