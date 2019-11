L'Oroscopo del giorno 15 novembre mette sotto analisi la giornata relativa al prossimo venerdì. In evidenza nell'articolo, come ormai prassi, la nuova classifica stelline quotidiana, nonché le previsioni su amore e lavoro nel frangente impostate sui segni dalla Bilancia, fino al segno dei Pesci. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e i peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo un transito astrale abbastanza significativo: l'arrivo della Luna in Cancro.

Tale passaggio, come già anticipato in precedenti trattati, è previsto nel secondo pomeriggio di venerdì, precisamente alle ore 17:15. In questo caso l'Astrologia annuncia splendide opportunità di centrare gli obbiettivi prefissati, sia in amore che nel lavoro, soprattutto per gli amici dell'Acquario e dei Pesci. Infatti, le previsioni zodiacali di fine settimana favoriscono proprio questi due meravigliosi segni, valutandoli con le cinque stelline della buona fortuna.

Sempre parlando dei sei simboli astrali sotto analisi in questa sede, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, la giornata sotto analisi andrà certamente a discreto vantaggio anche a coloro dello Scorpione, come pure quelli nativi del Sagittario, entrambi preventivati in periodo di normale routine. Di contro gli astri annunciano un periodo abbastanza complicato per Capricorno e Bilancia: questi due segni, infatti, sono stati classificati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko" a causa di effemeridi poco positive.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A questo punto andiamo pure a dettagliare in profondità la nostra consueta scaletta con le stelle del giorno e, subito dopo, dare spazio alle previsioni di venerdì 15 novembre come sempre analizzando la situazione inerente i sentimenti e le attività lavorative in relazione ai singoli segni.

Classifica stelline 15 novembre

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze.

Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? In effetti la curiosità impone di sapere come sarà l'andamento della giornata in esame e quanta positività è stata assegnata dagli astri al periodo. In questo caso a fornire le giuste risposte sarà, senz'altro, la nuova classifica stelline interessante il giorno 15 novembre. Abbiamo già accennato qualcosa nella nostra anteprima in merito ai segni migliori e peggiori del periodo, dunque non ci resta che andare ad approfondire il discorso generale.

Scopriamo insieme la scaletta con i rapporti di forza tra i sei segni in analisi:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Bilancia.

Oroscopo venerdì 15 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata giudicata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni d'inizio settimana con il preoccupante simbolo del "ko". Diciamo che una qualche possibile impennata di orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte a un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio.

In amore alcune incomprensioni vi faranno sentire poco amati. Diciamo che in parte potrebbe essere solo frutto di vostre sensazioni, anche perché chi vi sta accanto vuole solo il vostro bene. Ai più il cielo del momento offrirà a buon mercato solo lo stretto necessario: qualsiasi altra cosa dovesse attirare, a partire da viaggi e/o divertimenti vari, dovranno essere messi da parte in attesa di tempi più consoni. Single, questo venerdì, ma anche nella restante parte della settimana, potrebbe farsi sentire forte la voglia d’evasione. Occhio a non fare scelte azzardate, potrebbero portare su sentieri tortuosi rischiando seriamente di impantanare il vostro cuore, ok? Intanto le previsioni del giorno in merito al lavoro invitano a non esasperare troppo eventuali vostre angosce e soprattutto chi vi circonda. Diciamo che sarà una giornata in cui converrà esercitare l'arte della calma.

Scorpione - Una giornata tutto sommato buona se presa con tanta calma e in qualche caso con un certo distacco in quelle situazioni che sapete. In molti casi il periodo, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in nuove relazioni interpersonali, conoscenze e spunti di vario genere. Mettendo in campo riflessi brillanti e battuta pronta, senz'altro saprete catturare l’attenzione di chi potrebbe dare una buona "spintarella" alle cose di vostro interesse. In amore l'intesa con il partner sarà discretamente effervescente, soprattutto grazie a nuove curiosità da soddisfare. Con la persona amata, infatti, avrete un buon feeling e un'ottima sintonia, pertanto cercate di mettere in programma una serata semplice, ma efficace, ovviamente da gustare in vista di una notte indimenticabile. Single, sappiate che eventuali incontri con gente nuova, portati avanti questo venerdì, aiuteranno anche a tenere in forma il vostro cervello. Se poi queste interazioni a livello umano dovessero toccare la sfera passionale, allora anche il tono fisico ne gioverà. Per voi nativi un po' troppo pigri: troppa solitudine fa male, meditate. Nel lavoro, invece, sarà bene non approfittare troppo della discreta spinta delle stelle, soprattutto perché potrebbero provocare nervosismo e impazienza. Con calma, invece, quest'ultime sapranno senz'altro favorire iniziativa e slanci giusti.

Sagittario - In arrivo un 15 novembre senza eccessive positività, buono nella prima parte, ma decisamente meno nell'ultima. La giornata di questo fine settimana lavorativo inizierà positivamente in molti ambiti: se doveste sentirvi leggermente ansiosi, appena possibile sarebbe utile fare una bella passeggiata all'aria aperta, se non altro per alleviare eventuali tensioni. In generale cambiamenti, irrequietezze o novità indipendenti dalla vostra volontà potrebbero dare filo da torcere a più di qualche Sagittario. Se così fosse, cogliete l’occasione per fare il punto della situazione e con calma reagire in modo adeguato. In amore, intanto, riuscirete (forse) a mettere da parte eventuali problemi in modo da far emergere dal cuore tutta la passione che nutrite nei confronti della persona amata. In coppia, pertanto, quasi tutto potrebbe filare abbastanza liscio e, alla fine del periodo, passare una splendida serata insieme non sarà compito arduo. Single, sorridete alla vita e a tutto ciò che avete di buono in preventivo: gli astri invitano a far nascere nuovi flirt. Anche se dovrete prendere delle decisioni importanti, tranquilli: in un futuro prossimo potrebbero portare ottime soddisfazioni (o delusioni) a livello sentimentale. Nel lavoro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni interessanti. Cercate di sfruttare eventuali momenti di forza per dare una spinta alle cose che interessano.

Astrologia del giorno 15 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questa parte finale della corrente settimana per voi Capricorno, volente o nolente, avrà i colori grigi relativi ai periodi "sottotono". Secondo le predizioni di venerdì c'è poco da attendersi o sperare: diverse le questioni che reclamano la vostra attenzione, ma molti di voi continuano (al solito) a fare spallucce in attesa di chissà cosa. Proseguendo su questa strada otterrete soltanto di veder crescere la montagna d’incombenze, con le persone direttamente interessate pronte a fare muso duro, sappiatelo. In amore, intanto, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. In caso di problematiche aperte o che dovessero sopravanzare, cercate di riportarle al più presto "sulla retta via": la colpa? Sicuramente del periodo un po' così, che inizialmente sembrava promettere bene e poi invece, man mano, si è perso lungo la strada dei "forse", come al solito intramezzati dagli immancabili "se" e "ma". Single, il ritmo di vita di molti di voi cuori solitari si intensificherà facendo venire a galla un bisogno impellente: quale? Ovvio, quello di non voler stare più da soli. Pianificate eventuali azioni a scopo sentimentale, ma fatelo solo sulla carta: venerdì e sabato non è consigliabile agire, sappiatelo! Nel lavoro, giornata decisamente improduttiva: inutile mettere altra "carne al fuoco" senza avere la certezza di concludere qualcosa di positivo. Le stelle intanto consigliano di dare priorità alle questioni più urgenti, poi a tutto il resto.

Acquario - Una giornata più che buona, anzi, diciamo pure quasi sicuramente super fortunata. In generale l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva. Quasi sicuramente (finalmente!) alcune vostre scelte o prese di posizione verranno riconosciute da chi interessato e la fatica dei giorni passati sarà giustamente ripagata. Se esporrete con convinzione le vostre idee, magari agendo in modo conciso e deciso, nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote. In campo sentimentale, grazie anche a effemeridi vincenti e decisamente amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In coppia quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicazione e della buona intesa: sfruttate il buon momento approfittandone per mettere in luce eventuali desideri. Consiglio: non aspettatevi chissà che e non esagerate con eventuali richieste, ma regolatevi. Single, sarete comunicativi fino all'eccesso, ma potreste rischiare di annoiare, sappiatelo. Non è che dovete stare muti, solo che il troppo storpia. Parlando in generale, se riuscirete a fare quel "giusto incontro", saranno scintille a volontà! La vita è fatta così: per esser felici basta davvero poco. Nel lavoro, invece, ci sarà una sorta di resa dei conti e potrebbero essere avanzate delle richieste, forse non del tutto piacevoli: preparatevi a mantenere la calma.

Pesci - Sarà una giornata da vivere senza alcun problema o freno, partendo dal presupposto che avrete a favore quasi l'intero universo astrologico con alla testa, ovviamente, una splendida Luna in Cancro. Secondo l'oroscopo del giorno 15 novembre perciò, viste le premesse molto positive, si consiglia di provare a riconquistare la fiducia (eventualmente un po' scemata) di quelle persone che più stimate: fatelo però solo con i fatti, non a parole, ok? In amore, intanto, state uscendo allo scoperto e, se tutto andrà secondo le attese, avrete modo di ottenere le soddisfazione più belle in totale sicurezza. Il vostro partner sarà ricettivo e tutto procederà in modo spedito verso eventuali obbiettivi comuni prefissati precedentemente. Se single invece, per quel che concerne la vostra situazione, gli astri indicano questa giornata di venerdì come quella ideale per eventualmente uscire allo scoperto in quella situazione che sapete: l’amore non può aspettare, incrociate le dita e calate le carte in tavola, dai! Nel lavoro, per chiudere, non fidatevi delle voci di corridoio, ma credete solo a ciò che potete verificare; eviterete così di commettere errori. Cercate altresì una visione quanto più obiettiva possibile in quelle situazioni che maggiormente vi interessano.