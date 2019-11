L'Oroscopo del giorno di sabato 9 novembre 2019 è pronto a dare conto a voi lettori sul probabile andamento riservato dall'Astrologia al primo giorno di weekend. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro nel frangente sotto la positiva protezione della Luna, attualmente posizionata nel comparto dell'Ariete. Intanto, prima di iniziare a dare qualche anticipo sulla giornata in esame ricordiamo che il periodo sotto osservazione, come da titolo, sarà in esclusiva per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ottime le aspettative in questo caso per lo Scorpione, meritatamente valutato segno al "top del giorno": il prestante segno di Acqua, favorito dalla Luna speculare positiva al 75% nonché dal trio Nettuno-Plutone-Saturno, di certo non avrà alcun problema difficile da risolvere, sia che si tratti di sentimenti che di impegni lavorativi. A poca distanza dai primi in scaletta figurano altri due segni, in questo contesto indicati con le quattro stelle relative ai periodi routinari: Bilancia e Capricorno.

A fare da fanalino di coda nella sestina presa in esame nell'articolo di oggi, sempre secondo le previsioni di sabato 9 novembre, il segno dell'Acquario: al generoso segno d'Aria è stato messo in conto un fine settimana abbastanza impegnativo, con un sabato classificato "sottotono" (tre stelle) e una domenica decisamente da dimenticare (due stelle!). Bene, andiamo pure ad analizzare il responso astrologico nei riguardi dei sei segni sotto analisi, non prima però di aver fatto un riepilogo sintetico alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 9 novembre 2019

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto: a rispondere come al solito è la nostra nuova classifica stelline imperniata sul primo giorno di weekend, ovviamente il 9 novembre 2019.

Pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata di sabato? Bene, a seguire la classifica stelline del periodo interessato valida per i sei magnifici simboli rientranti nella seconda tranche dello zodiaco. Il responso:

Oroscopo sabato 9 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Una giornata piacevole, anche se in taluni casi con frangenti abbastanza impegnativi da seguire.

Tranquillamente, se non di spassarvela almeno passatela al meglio, cercando di non crearvi e non creare problemi. In generale, quasi certamente più di qualcuno tra voi Bilancia non ha ancora ben chiaro cosa vorrebbe dal proprio destino: siate un pochino più decisi, ok? In amore, come anche nei confronti di alcune belle amicizie, l'Astrologia vi anticipa che non mancheranno occasioni per rafforzare le attuali intese, favorendo dialoghi interessanti e costruttivi.

In molti casi avrete un'insospettabile voglia di fare qualcosa di nuovo e divertente per tutti, ovviamente da condividere nel corso della giornata e nel finale di serata. Single, grazie alla posizione di Giove in sestile e alla positiva specularità lunare, un amore abbastanza travolgente potrebbe nascere dall'oggi al domani; affinché questo possa avvenire però, di certo occorrerebbe che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone, sia chiaro. Le previsioni del giorno per quanto riguarda il comparto lavoro, indicano stelle che sembrano essere in discreta posizione nei vostri confronti. Dunque approfittate per osare nuovi investimenti e/o aumentare le entrate, magari mettendo a frutto nuovi e vecchi contatti. Non preoccupatevi "degli altri", se vorranno capire capiranno...

Scorpione ’top del giorno’ - Il prossimo sabato vi vedrà in ottima forma, scattanti e pronti ad affrontare il primo giorno di week-end quasi senza alcun problema. Favoriti da una splendida Luna, presente già da questo venerdì 8 novembre nel settore dell'Ariete, molti nativi potranno senz'altro veder lievitare sensibilmente le proprie quotazioni in ambito affettivo, nelle amicizie in generale e in famiglia. Parlando in merito all'amore, chi è in coppia farebbe bene a farsi coinvolgere completamente dall'intensità dei sentimenti, il che potrebbe regalare a tanti una giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Parlando in generale, la voglia d'amare sarà di fondamentale importanza sia oggi che domani, qualunque sia la vostra attuale situazione: meditate... Single, dedicate più tempo nel coltivare passioni: aprite il cuore a nuove avventure, prima o poi vi daranno di certo soddisfazioni indimenticabili. In molti casi, grazie alla vostra curiosità avrete l’opportunità di intraprendere interessanti amicizie o fare nuove conoscenze, il che si rivelerà utilissimo sul piano sentimentale. Nel lavoro, e più in prospettiva verso il denaro, nuove richieste per collaborazioni anche a tempo indeterminato potrebbero nascere improvvisamente. Ovviamente, se così fosse, date la precedenza a scelte consone al tipo di attività finora svolte.

Sagittario - Partirà e si incamminerà in modo molto positivo questo tratto finale della settimana, con un sabato d'inizio weekend pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti. A qualcuno di voi Sagittario, visto il periodo eccellente, potrebbe capitare un'occasione potenzialmente molto redditizia sotto il profilo economico: siate pronti e vigili, non sempre una buona occasione risulta evidente agli occhi, ok? Quanto meno bisognerà saperla riconoscere da indizi, seppur vaghi, certamente tangibili o alla portata. In amore, avrete un cielo favorevole ed un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. In molti contesti sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile: provare per credere. Single, sarà un ottimo inizio weekend per voi solitari del Sagittario, sicuramente adatta per concedervi uno svago extra in grado di rimettervi in pace con il mondo. Diciamo che lo meritate ampiamente, dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni alla fine si intravede la luce della fine di quel maledetto tunnel (che ben conoscete). Nel lavoro, migliorano i guadagni per voi nativi, anche se è ancora presto per parlare di conferme o sicurezze. Cercate di organizzarvi al meglio senza perdere la pazienza. Sarete probabilmente coinvolti in situazioni impegnative ma molto allettanti.

Astrologia del giorno 9 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo una giornata, se non proprio "fantastica", sicuramente non negativa e certamente buona da vivere a tutto tondo con questa parte finale della settimana. Le predizioni di sabato pertanto indicano che la presenza della Luna in Pesci, seppur in parte, vi renderà abbastanza affascinanti: sarete pertanto capaci di sedurre, volendo anche solo con lo sguardo... In amore quindi, visto che la sensuale "musa dei poeti" sarà abbastanza dalla vostra parte, senz'altro riuscirete a capire perfettamente le esigenze del partner. Preparatevi a ricevere coccole, carezze e una valanga di attenzioni a patto di saper giostrare eventuali situazioni dettate dal nervosismo sporadico, sia vostro che da parte della persona amata. Single, anche se le difficoltà non mancheranno, riuscirete comunque a sdrammatizzare grazie ad un formidabile senso dell’ironia: vi aiuterà a non prendervi mai molto sul serio. Il consiglio del giorno: dovete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le eventuali nuove esperienze che vi si presenteranno, ma dovete anche cercare di domare le vostre impulsività. Nel lavoro, avvertirete una certa stanchezza accompagnata da una svogliatezza generale difficile da controllare: se non avrete voglia di andare oltre le vostre solite competenze, almeno cercate di non compromettere gli sforzi fatti finora.

Acquario - Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana in procinto di chiudere i battenti, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione potenzialmente a rischio: volendo (leggasi pure "potendo"), posponete ad altro periodo. In campo sentimentale, giornata valutata al ribasso? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, preparatevi a convivere con un sabato targato con il segno del "sottotono". Per qualcuno potrebbero nascere anche problemi economici che di riflesso andranno a scapito del rapporto sentimentale: occhio! Single, le scelte che farete prossimamente saranno più importanti che mai. Intanto guardate con maggior fiducia al futuro analizzando a priori il modo in cui vorreste viverlo. Se davvero avrete voglia di mettere in atto una simile scelta, senz'altro sarete avvantaggiati quando arriverà il momento: ora dovete solo imparare a gestire il carattere e poi godervi la vita. Nel lavoro invece, non fate assolutamente leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti. Da metà pomeriggio provate ad essere più meticolosi: il fatto è che sarete troppo presi da altre preoccupazioni, per questo potrebbero anche sfuggire dettagli importanti.

Pesci - Giornata di fine settimana impostata, almeno sulla carta, sulla piena positività e in parte sulla buona sorte. Allora, sicuramente molti di voi Pesci porterete avanti con successo alcuni progetti: risulteranno azzeccati se non nell'immediato, almeno nel prossimo futuro. Intanto dedicate un po' più tempo al relax, senza ovviamente allontanare eventuali programmi in corso. Secondo l'oroscopo del giorno 9 novembre, riguardo l'amore, sarete carichi di energia e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia. Senz'altro riuscirete a incoraggiare la partecipazione del partner invogliandolo a fare qualcosa di diverso insieme a voi. Nel corso del primo pomeriggio avrete modo di alleggerire eventuali impegni oppure concedervi momenti di sano relax. Se single invece, la giornata si prospetta piacevolmente rilassante e alla portata. Non chiedete alle stelle emozioni galanti ma accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra attuale condizione, ovviamente in funzione di quella futura. Nel lavoro, per chiudere, vivrete un giorno di discrete possibilità e anche con l'occasione di contattare qualcuna di quelle persone che ritenete utili alla realizzazione di eventuali programmi. In generale trascorrere una giornata abbastanza proficua.