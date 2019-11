L'Oroscopo di dicembre 2019 sarà caratterizzato da un transito importante: il passaggio del pianeta Giove nel segno del Capricorno. Questo nuovo aspetto influenzerà positivamente i segni di terra, mentre altri segni saranno in difficoltà. Scopriamo ora nel dettaglio cosa dicono le stelle.

L'oroscopo mensile di dicembre per la prima sestina

Ariete (21/03-20/04): Mercurio sarà in ottima posizione dal giorno 10.

Saranno favoriti i contatti con il pubblico e le comunicazioni, anche se Giove non sarà dalla vostra parte e avrete meno fortuna. In amore le difficoltà dureranno fino al 20 dicembre, poi il clima si distenderà e trascorrerete un Natale abbastanza sereno con il partner.

Toro (21/04- 20/05): l'amore andrà bene e porterà belle novità entro i primi 20 giorni del mese, dopo Venere diventerà dissonante e metterà in luce le problematiche di coppia.

Il lavoro invece vi darà maggiori soddisfazioni, avrete grinta e determinazione.

Gemelli (21/05-21/06): Sole e Mercurio negativi per la maggior parte del mese di dicembre, vi renderanno nervosi e irrequieti. In amore la situazione migliorerà verso Natale e vi sentirete amati dal partner. Sul lavoro non mancheranno delusioni ma non abbattetevi.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo del mese indica che vi ritroverete Giove in posizione negativa.

Questo però non dovrà scoraggiarvi. Anche se ci saranno diverse prove da superare, Marte in trigono vi darà la forza e la determinazione per affrontare ogni ostacolo. In amore la prima parte del mese porterà difficoltà. Sul lavoro sarà tutto come al solito.

Leone (23/07-23/08): vi sentirete stimolati e ottimisti. Avrete idee interessanti sul lavoro che metteranno in luce il vostro talento e le vostre capacità.

L'amore verrà un po' trascurato e rischierete di concludere il mese con litigi e dissapori con il partner. Avvertirete anche più stanchezza.

Vergine (24/08- 22/09): sarete tra i segni più fortunati di dicembre e non solo grazie a Giove in aspetto positivo. L'amore andrà bene, le coppie vivranno momenti carichi di emozioni e nasceranno nuove storie. Sul lavoro si registreranno delle difficoltà tra il 10 e il 29 dicembre, dopo ci sarà una ripresa.

Le previsioni di dicembre per la seconda sestina

Bilancia (23/09-22/10): l'oroscopo indica che non sarà un periodo facile, oltre a Saturno ancora negativo vi ritroverete in posizione dissonante anche Giove. Non avrete comunque grandi difficoltà sul lavoro, anzi riuscirete bene in alcuni progetti. In amore invece ci saranno alti e bassi fino al giorno 20, poi Venere positiva porterà più serenità.

Scorpione (23/10-22/11): Marte nel segno vi renderà più affascinanti del solito.

Sarete seducenti e persuasivi. Questo vi aiuterà sia nel lavoro, dove concluderete bene alcuni contratti, che in amore. Soprattutto il lato fisico del rapporto di coppia sarà rinvigorito, ma anche quello caratteriale darà soddisfazioni. Litigi e gelosie arriveranno a fine mese.

Sagittario (23/11-21/12): dicembre vi vedrà spesso in movimento. C'è chi farà dei viaggi per lavoro, dove darà inizio a collaborazioni interessanti per il futuro.

Altri faranno viaggi di piacere, con il partner o con la famiglia e trascorreranno giornate emozionanti e piacevoli. Novità in amore verso fine mese.

Capricorno (22/12-20/01): il mese di dicembre vi porterà fortuna, grazie a Giove nel segno. In amore chi è solo potrebbe trovare l'anima gemella, chi è in coppia farà progetti importanti. Anche il lato passionale sarà al top. Bene il lavoro, dove potrete ottenere un bonus in denaro o avanzare di carriera.

Acquario (21/01-19/02): le stelle indicano che Marte in posizione negativa vi disturberà un po': sarete nervosi e tenderete a perdere facilmente la pazienza.

In amore ritroverete il piacere di stare in compagnia del partner dopo il giorno 20. Sul lavoro noterete un miglioramento dal 10 dicembre in poi.

Pesci (20/02-20/03): in questo periodo avrete più soddisfazioni dalla sfera privata. Vi sentirete ancora più attratti dal partner e vivrete dei bei momenti di coppia. Nella professione ci saranno alti e bassi e forse avrete qualche delusione, ma Giove è in buona posizione e non vi mancheranno nuove opportunità.