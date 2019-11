La prima settimana del mese è quasi giunta al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per questo week end. Saranno due giornate positive per parlare di sentimenti per lo Scorpione, ma anche per l'Acquario. gli astri lasciano presagire nuovi interessanti incontri. Al contrario l'Ariete potrebbe risentire dell'opposizione di Marte, soprattutto in ambito lavorativo.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 9 e domenica 10 novembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del week end 9 e 10 novembre 2019 segno per segno

Ariete: un quadro astrale positivo protegge il segno durante queste giornate, ci sarà un bel recupero, soprattutto per quanto riguarda il fisico e l’amore.

L’opposizione di Marte, tuttavia, potrebbe creare dei momenti di nervosismo in ambito lavorativo, soprattutto se ci sono delle problematiche che si protraggono da tempo. Potreste sentirvi insoddisfatti della posizione ricoperta o della mancanza di riconoscimenti ed esprimere il desiderio di cambiare lavoro. Gli astri non sono favorevoli in tal senso, meglio non prendere decisioni affrettate.

Toro: sarà un fine settimana positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

La serenità torna nei rapporti di coppia e anche chi nei mesi precedenti ha vissuto dei momenti di incertezza, ritroverà la complicità e l’affiatamento con il partner. Anche gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il fisico, durante le giornate di sabato 9 e domenica 10 sarà bene evitare gli sforzi e le situazioni stressanti.

Gemelli: alcune polemiche nate durante le giornate conclusive della settimana porteranno un po’ di stress e malumore questo sabato.

Niente paura però, un oroscopo positivo protegge il segno e quella di domenica sarà una giornata più vantaggiosa. Energico e grintoso il segno non saprà come dar sfogo alla forza ritrovata. È un buon momento per organizzare una gita fuori porta o una serata tra amici. Scintille in amore.

Cancro: la Luna in posizione dissonante creerà delle difficoltà durante queste due giornate, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Nuvole di pioggia potrebbero intromettersi nei rapporti di coppia, provocando liti e discussioni. Non è il momento ideale per fare nuovi incontri, ma neanche per stringere collaborazioni di tipo professionale.

Leone: quelle di sabato 9 e domenica 10 novembre saranno due giornate fortunate per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e anche i single saranno favoriti nella ricerca dell’anima gemella.

È un buon momento per chi desidera stringere dei contatti di tipo lavorativo, questi infatti si riveleranno vantaggiosi con l’inizio del nuovo anno. Momento sottotono per il fisico, gli astri consigliano di dedicare più attenzioni alla cura del corpo, come iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Vergine: non è un momento positivo per i sentimenti, il segno infatti è completamente assorbito da altre questioni. Anche durante il week end delle situazioni di natura legale o economica potrebbero tenervi occupati, cercate di agire con ordinare, senza diventare vittima dello stress accumulato. Qualcuno potrebbe somatizzare queste problematiche, finendo per accusare lievi fastidi fisici.

Bilancia: durante queste due giornate gli astri invitano il segno ha fare un po’ di sana introspezione e rivalutare alcune decisioni prese in precedenza. Alcune delle scelte fatte potrebbero non aver portato nulla di buono ed ora è il momento di ritornare sui propri passi e cercare di risolvere le cose. Lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero rendervi irritabili e nervosi, attenzione ai contrasti con il partner e in famiglia.

Scorpione: il week end inizia alla grande per il segno che durante la settimana è riuscito a sbrogliare alcune problematiche di natura lavorativa o finanziaria che lo preoccupavano da tempo. Ci sarà dunque tempo e voglia di dedicarsi all’amore, che torna protagonista e regala forti emozioni. Durante le giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre le sorprese non mancheranno ai nati sotto il segno e qualcuno potrebbe addirittura incontrare la propria anima gemella.

Sagittario: durante questo fine settimana potrebbe presentarsi un’occasione da non perdere. In ambito professionale e all’interno della sfera sentimentale dunque, il segno dovrà dare più del solito e sfoderare tutto le proprie capacità, potrebbe succedere qualcosa di sorprendente. È un momento di forza per il segno per quanto riguarda il fisico. Chi deciderà di iniziare delle cure o dei trattamenti durante queste giornate vedrà dei risultati già a fine mese, quando il Sole sarà nel segno.

Capricorno: sarà un week end leggermente sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici, in particolare modo a gambe e schiena. Anche in amore potrebbero nascere delle problematiche. Gli astri non escludono inoltre un ritorno dal passato, come un ex che torna a bussare alla vostra porta, portando con se emozioni seppellite da tempo e non del tutto positive.

Acquario: quelle di sabato 9 e domenica 10 novembre saranno due giornate vantaggiose per il ragno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. È un buon momento per fare degli incontri, ma anche per intrecciare nuovi legami e collaborazioni. Le energie non mancano al segno, che si riscopre in forma e grintoso.

Pesci: durante questo fine settimana il consiglio degli astri è: non esagerare. In ambito lavorativo e soprattutto per quanto riguarda la sfera economica sarà bene muoversi con cautela. Evitate le decisioni improvvise. Serenità in amore, anche i single sono avvantaggiati nella ricerca dell’anima gemella. Chi vive due relazioni parallele durante queste giornate potrebbe essere meno prudente e rischiare di farsi scoprire. È tempo di prendere una decisione, rischiate di perdere tutto.