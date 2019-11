La seconda settimana del mese di novembre ha ingranato la marcia e solo tra qualche giorno giungerà al suo termine. L'Oroscopo del weekend in arrivo permetterà ad ogni segno zodiacale di organizzare le proprie giornate con largo anticipo, in particolare al segno della Vergine che si ritrova a correre dietro a scadenze ed obiettivi non semplici da raggiungere e che porteranno non poche soddisfazioni.

Il Toro, soprattutto in questo periodo, indossa i panni di un vero e proprio rivoluzionario pronto ad eliminare dalla propria vita ciò che non va per conservare il giusto. Il Leone, dal canto suo, sta affrontando un periodo di leggera confusione che dovrebbe scemare nel fine settimana.

Di seguito le previsioni astrali del fine settimana dal 15 al 17 novembre, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete - incontri non da poco faranno capolinea tra le amicizie e le conoscenze dell'Ariete.

Un segno che, dopo alti e bassi che lo hanno segnato, potrà godere l'essenza di un weekend davvero fortunato e privo di stress. Meglio scegliere una gita fuori porta o un pranzo in compagnia dei propri cari.

Toro - un segno rivoluzionario e pronto a scatenare il finimondo. Le false amicizie e gli opportunisti hanno rovinato le giornate del Toro spingendolo a chiudersi in se stesso e ad allontanarsi da tutto e da tutti.

Il fine settimana in arrivo, secondo l'oroscopo, servirà a dare un taglio alle amicizie che esistono solo per convenienza dell'una o dell'altra parte per riuscire finalmente a ridestarsi.

Gemelli - l'amore potrebbe bussare alla porta del segno dei Gemelli portando non poca aria di novità ed una leggera brezza di frescura. Muovere i passi giusti potrebbe addirittura condurre al consolidarsi di una relazione iniziata da poco.

Cancro - le energie non mancano e la produttività in ambito scolastico e lavorativo permetterà a questo segno di ottenere i frutti sperati. Meglio non adagiarsi sugli allori, in caso contrario si rischierà di mandare all'aria tutto il lavoro finora svolto.

Leone - un periodo decisamente in grado di mandare il Leone in confusione. I numerosi impegni di lavoro e le amicizie da coltivare, oltre agli appuntamenti amorosi, riescono a mandare in tilt il sistema nervoso di questo segno.

Una buona camomilla ed una dose di relax possono aiutare.

Vergine - nonostante la scarsa vita sociale di questo ultimo periodo, i nati sotto al segno della Vergine potranno godere dei frutti del proprio lavoro. I sacrifici saranno senza dubbio ricompensati tra le giornate finali di questa settimana.

Previsioni astrologiche per il fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - un segno come questo dovrebbe essere in grado di prendere iniziative senza chiedere il permesso a nessuno.

Chi gode della presenza di un partner accondiscendente potrebbe addirittura approfittarne un pochino senza ovviamente esagerarne. "Il troppo storpia" dice un antico e saggio detto.

Scorpione - weekend interessante per riuscire, soprattutto, a rafforzare i rapporti con gli amici e con il proprio partner. Stranamente non c'è nulla di cui lamentarsi e nulla di cui doversi preoccupare. Pensare al divertimento, una volta tanto, non può che fare bene.

Sagittario - l'allegria e la felicità del Sagittario saranno in grado di contagiare chiunque, soprattutto gli appartenenti alla cerchia delle amicizie di questo segno. Una sferzata di energia che saprà trasportare ogni cosa con leggerezza.

Capricorno - secondo l'oroscopo, le giornate fredde in arrivo potrebbero essere portatrici di influenze e virus in grado di mettere a rischio l'incolumità del Capricorno. Coprirsi bene e consumare regolarmente delle tisane calde potrebbe evitare il sopraggiungere di una influenza non desiderata.

Acquario - il cambiamento è alle porte e questo potrebbe spaventare il segno dell'Acquario. Una paura certamente infondata, ma che deve assolutamente essere affrontata e sconfitta in quanto le novità in arrivo sono tutt'altro che negative.

Pesci - l'intraprendenza è parte di questo segno zodiacale. In questo periodo i nati sotto 'l'influenza' dei Pesci potrebbero apparire fragili ed indifesi nascondendo in realtà una vera e propria macchina di produzione. Lavoro e studio a gonfie vele e senza intoppi di alcun genere.