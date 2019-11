La terza settimana del mese di novembre è ormai alle porte e le diverse posizioni astrali non possono che modificare la loro influenza sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 prevede giornate interessanti per il segno dell'Ariete, immerso in un'esperienza lavorativa del tutto nuova. I nativi del segno dei Pesci, invece, si ritroveranno ad affrontare giornate intense e prive di pause, dove l'unica costante sembra essere proprio lo stress ed il nervosismo.

Per i nati sotto al segno della Vergine, invece, si potrà finalmente prospettare un periodo di riposo: il più del lavoro è stato già consegnato e non si potrà far altro che affrontare le giornate con serenità. Di seguito, le previsioni per i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre, da Ariete a Vergine

Ariete - in molti si cimenteranno in una nuova avventura lavorativa, soprattutto coloro che hanno da poco perso un lavoro e non vogliono darsi per vinti.

Chi si avvicina adesso a questo mondo potrà restare sorpreso da ciò che troverà sul proprio cammino.

Toro - meglio stringere i denti in questo periodo: un cambiamento sembra essere ormai in arrivo. Potrebbe trattarsi di un trasferimento o di una promozione, ma in ogni caso sarà meglio non rifiutare, mostrandosi disponibili e preparati.

Gemelli - l'oroscopo preannuncia giornate intense, soprattutto per coloro che hanno da poco accettato un contratto lavorativo senza avere la minima esperienza in quel campo.

L'economia non sta girando troppo bene e cimentarsi in qualsiasi mestiere sembra essere la scelta più opportuna.

Cancro - il sorriso non mancherà di certo sulle labbra dei nativi di questo segno zodiacale. Le persone care non si staccheranno neanche un minuto da voi, prendendosi cura della vostra persona senza neanche chiederlo. Momenti di gioia vi attendono dietro l'angolo.

Leone - grintoso come non mai, il segno del Leone affronterà ogni giorno con tanta energia, senza abbassare mai la testa e senza farsi sopraffare dai superiori.

Attenzione a non esagerare troppo con atteggiamenti di superiorità o di superficialità.

Vergine - il periodo di stress e malumore giungerà finalmente al suo termine, lasciando il posto ad una settimana piena di giorni "liberi" e lontani dalla confusione del lavoro. Da giovedì si potrà già organizzare qualche gita fuori porta con la propria famiglia.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - settimana energica e produttiva.

Il rapporto con i colleghi non è certamente dei migliori, ma non ci si può assolutamente lamentare. Ognuno porterà a termine i propri incarichi per il bene dell'intera azienda. Ottimo il rapporto con il partner.

Scorpione - aria di novità per un segno pungente come quello dello Scorpione. Il lavoro prosegue alla grande e nessuno potrebbe mai aspettarsi un crollo emotivo, ma gli intoppi potrebbero intaccare la pazienza e l'autostima dei nativi di questo segno.

Le buone notizie non sempre sono così "buone" per tutti.

Sagittario - oroscopo straordinario per il Sagittario. I nativi di questo segno potrebbero addirittura essere i più vicini, tra i propri colleghi, ad una promozione. Chi sta vivendo uno stato di precariato potrebbe ricevere buone notizie in merito alla propria posizione.

Capricorno - giornate di relax in arrivo. Sul piano economico, tutto sembra girare per il verso giusto, nonostante le spese impreviste, e l'autostima del Capricorno non si potrà certamente abbattere. Momenti di relax soprattutto nel weekend.

Acquario - qualche piccolo intoppo potrebbe frapporsi tra l'Acquario ed il raggiungimento dei propri obiettivi, senza tuttavia rendere impossibile il "viaggio". Qualche rallentamento potrebbe anche starci, l'importante è non buttarsi giù e non arrendersi.

Pesci - stanchezza e stress sembrano proprio non volere abbandonare coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci. Il lavoro si accumula ed i superiori non sono certo gentili ed accondiscendenti. L'unico motivo per il quale non conviene cambiare lavoro è la scarsa presenza dello stesso sul territorio.