Il fine settimana è finalmente arrivato e con esso anche il nuovo mese, vediamo dunque quali sono le previsioni degli altri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domenica 3 novembre.

Giornata sottotono dal punto di vista fisico per il Cancro, che dovrà fare i conti con Saturno in opposizione e per lo Scorpione, il quale risentirà della Luna in opposizione.

Momento fortunato per la Bilancia, che grazie a Venere favorevole, vivrà un momento di recupero sia per quanto riguarda i sentimenti che il fisico.

Di seguito l'Oroscopo completo per tutti i segni di questa prima domenica di novembre.

Previsioni astrali del giorno 3 novembre 2019 segno per segno

Ariete: le ultime giornate non sono state prive di tensioni e nervosismo per il segno, che tuttavia durante questa domenica potrà concedersi un po’ di riposo e ritrovare la serenità.

È un buon momento per dare spazio ai sentimenti e anche i single saranno favoriti. Con l’inizio della nuova settimana si potranno ottenere delle soluzioni, soprattutto in ambito professionale.

Toro: con l’inizio del weekend il segno va incontro ad un buon momento di recupero, che riguarda soprattutto la sfera sentimentale. Quella di domenica 3 novembre sarà la giornata ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia.

La sessualità è in crescita e anche gli incontri saranno favoriti per i single e per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita. E' inoltre il momento ideale per fare un piccolo viaggio o organizzare una serata tra amici.

Gemelli: la Luna vi sorridere durante questa giornata, dunque i nativi del segno vivranno un buon momento di recupero, soprattutto dal punto di vista fisico.

Sarà una giornata ideale per occuparsi della cura di corpo e mente, praticare dello sport o dedicarsi ai propri hobby. In amore restano delle perplessità, tuttavia con l’inizio della nuova settimana vi avvicinerete sempre di più a trovare delle soluzioni e a ristabilire l’equilibrio perso.

Cancro: week-end leggermente sottotono, durante il quale il segno risentirà di Saturno in opposizione. Dunque sarà una domenica faticosa non solo per il fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali.

Gli astri raccomandano cautela, meglio scegliere con cura le parole da usare.

Leone: weekend estremamente positivo per il segno, che con l’inizio del mese di novembre ritrova serenità e ottimismo. Questa giornata sarà vantaggioso soprattutto per coloro i quali sono alla ricerca di un riscatto, in ambito sentimentale o all’interno della sfera lavorativa. Sarà infatti il momento della resa dei conti e potrete dimostrare tutto il vostro valore a coloro i quali vi hanno negato il loro appoggio.

Vergine: quella di domenica 3 novembre sarà una giornata positiva per il segno, soprattutto in amore. Gli astri consigliano dunque ai nati sotto questo segno di sfruttare al massimo questa giornata positiva, poiché la nuova settimana non risparmierà la Vergine da problematiche e momenti di malumore. Sarà inoltre una giornata vantaggiosa per il fisico, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà.

Bilancia: con Venere in posizione favorevole sarà una giornata positiva soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sarà una domenica ricca di sorprese ed emozioni sia per le coppie che per i single. Delle novità arrivano anche in ambito professionale, dove sarà possibile risolvere delle problematiche nate durante il mese precedente.

Scorpione: durante questa giornata la Luna sarà in posizione dissonante, dunque il segno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Tuttavia non sarà un momento sfortunato e soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e l’ambito lavorativo potrebbero arrivare delle novità.

Sagittario: nonostante il segno sia protetto da un oroscopo molto positivo, la giornata di domenica 3 novembre potrebbe riservare dei momenti di tensione, soprattutto all’interno della sfera familiare. Se infatti siete vicino una persona nata sotto il segno dei Pesci o dei Gemelli, potreste trovarvi a discutere alquanto animatamente soprattutto per vicende che hanno a che fare con la casa e con la gestione dei soldi. Non temete però il nuovo mese vi vede tra i favoriti degli astri e potrete presto recuperare.

Capricorno: sarà una giornata positiva, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Gli astri favoriscono gli spostamenti, le serate in compagnia e anche i nuovi incontri. Tuttavia soprattutto a partire dal tardo pomeriggio potreste accusare un calo fisico, sentirvi nervosi e particolarmente irritabili. Cercate dunque di non sfogare il vostro malumore sulle persone che vi stanno vicino per evitare la nascita di conflitti e nuove problematiche.

Acquario: con Giove nel segno sarà una domenica molto positiva, non solo per quanto riguarda i rapporti con gli altri, ma anche e soprattutto per il fisico. Dopo alcuni momenti sottotono l’Acquario recupera le energie e la voglia di fare. Questa giornata sarà ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia, per cercare dei chiarimenti laddove ci sono state delle difficoltà, ma anche per vivere belle e forti emozioni. Sono favoriti gli spostamenti, potrete dunque pensare di organizzare un piccolo viaggio o una gita fuori porta.

Pesci: durante la giornata di domenica 3 novembre il segno potrebbe sentire di un leggero calo fisico. Vi sentirete di cattivo umore e sarete particolarmente irritabili, questo potrebbe portare alla nascita di inutili discussione all’interno della sfera sentimentale e in famiglia. Gli astri vi consigliano di dedicarvi dei momenti di solitudine. La prima settimana di novembre si rivelerà positiva e potrete recuperare al meglio.