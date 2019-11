Per i nati sotto il segno dell'Acquario, questo dicembre 2019 non sarà per niente idilliaco per i sentimenti né per l'erotismo. Sarà un dicembre fatto di cedimenti, forse di rotture. Non va meglio per quanto riguarda altre tipologie di rapporti.

Il lavoro non sarà al massimo livello, ma ci saranno dei buoni guadagni grazie all'impegno dei mesi precedenti, alcuni colloqui potrebbero rivelarsi estremamente vincenti. La salute vi darà qualche problema, soprattutto sul lato dello stress.

Amore e affetti

L'aspetto amoroso e sentimentale potrebbe essere costellato di problemi, di incertezze e di dubbi, a causa dell'opposizione di Venere. A tutto questo si aggiungeranno delle incomprensioni di fondo che probabilmente finora non avete mai provato a sorvolare, da entrambe le parti. Conseguentemente a questi fattori, ci potrebbero essere dei tradimenti dietro l'angolo, oppure delle “crepe” che progressivamente diventeranno sempre più insanabili.

Potrebbe essere necessario un lavoro di coppia per “sopportarsi” durante questo mese, magari trascorrendo insieme gli ultimi giorni dell'anno (ovvero quelli leggermente più favorevoli) e magari attendere tempi migliori in cui potrete ragionare più lucidamente sul sentiero che intenderete percorrere.

Le conquiste potrebbero non decollare, anche se i presupposti vi appariranno a prima vista abbastanza buoni. Per quanto riguarda i rapporti familiari, sarebbe meglio interrompere un atteggiamento di distacco.

Lavoro e studio

La situazione lavorativa attuale non è proprio al massimo, potreste essere costretti a sfruttare le energie di Giove per ridimensionare alcune problematiche importanti, ma il lavoro dei mesi precedenti sortirà il suo effetto con degli ingenti guadagni in arrivo. Quindi anche gli acquisti potrebbero subire una svolta positiva: potreste farne uno importante come un'automobile o una casa, o semplicemente potreste cambiare il vostro guardaroba.

I rapporti con i colleghi al momento non permetteranno collaborazioni, mentre in solitaria riuscirete a fare leggermente di più.

Ottime le prospettive di colloqui per chi è ancora alla ricerca di un impiego: è meglio farne prima che le festività natalizie prendano il sopravvento e vi impediscano di farvi notare da un eventuale datore di lavoro.

Gli studenti dell'Acquario saranno abbastanza brillanti, non mancando di sfruttare le proprie doti argomentative, ma dovranno comunque fare attenzione ad alcune domande trabocchetto che potrebbero farli “cadere” rovinosamente.

Fortuna e salute

La vostra fortuna sarà affidata a Venere nei giorni natalizi, nello specifico dal giorno 21 dicembre. In amore in senso stretto però ci potrebbero essere dei progetti che rimarranno in sospeso. Marte vi darà qualche problema sui vari rapporti che gravitano attorno a voi. Anche in famiglia sono possibili delle tensioni e dei dissapori. Magari fare un viaggio in solitaria porterà ad incontri più “liberi” e che non daranno motivazioni per eventuali litigi.

La vostra tensione mentale però vi porterà a rimanere in uno stato di stress molto forte.